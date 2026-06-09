Opel neemt een gok met de opvolger van zijn bekendste model

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Dat zal even wennen zijn: voor het eerst sinds 1936, toen de oer-Kadett op de markt kwam, krijgt de compacte middenklasser van Opel een ander design. Dit kunnen we je nog meer vertellen over de nieuwe Opel Astra, die over drie of vier jaar verschijnt.

Als er één autosegement de afgelopen jaren compleet is ingestort, is het het traditionele C-segment. Het staat ook wel bekend als Golf-segment. Vroeger zag je overal Astra's, Golfjes en Escorts. Maar de autokoper is in de ban van de SUV en dus dreigt de traditionele hatchback uit te sterven. Ook Opel gaat voor de bijl, de opvolger van de Astra wordt waarschijnlijk meer een crossover. Opel meldde dat de nieuwe Astra 'een minder traditionele vorm' gaat krijgen.

Golf-segment stort in

Dat Opel meebeweegt met deze trend, is logisch. Aan de verkoopcijfers van de Astra zie je goed hoe moeilijk het Golf-segment het heeft. Hoewel Opel sinds 1991 bijna 500.000 Astra's verkocht in Nederland, stokte het aantal registraties vorig jaar al bij 1769. In de hoogtijdagen waren het er minstens 25.000.

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Actieradius nieuwe Astra groter

De nieuwe Astra wordt gebouwd in Opels thuisstad Rüsselsheim. Hij staat op een Stellantis-platform dat geschikt is voor EV's, maar ook voor hybride aandrijflijnen. Ook de huidige Astra is er al in meerdere smaken: als EV, plug-in hybride en mild hybrid. Stellantis heeft bevestigd dat het platform waarop de Astra-opvolger komt te staan wordt voorzien van een LFP-batterij en 800V-techniek. Daardoor krijgt de elektrische Astra waarschijnlijk een veel grotere actieradius dan de huidige versie. Die heeft nog een onderstel dat in de basis bedoeld is voor verbrandingsmotoren.

Wanneer komt de nieuwe Opel Astra?

Een exacte introductiedatum is nog niet bekend, maar reken er maar op dat het nog wel even duurt. De huidige Astra kreeg dit voorjaar nog een facelift. We verwachten de Astra op z'n vroegst in 2029. Topman Florian Huettl wil niet verklappen hoe de Astra er precies uit gaat zien, wel dat-ie leverbaar blijft als stationwagon.

De Opel-topman heeft wel een verklaring voor de dalende populariteit van Astra-achtige auto's. Enerzijds stappen kopers over op kleinere auto's, zoals de Corsa en Frontera. Terwijl een ander deel van de Astra-doelgroep juist voor groter en hoger gaat. Compacte SUV's zijn inmiddels het populairste autosegment van Europa.

De nieuwe Astra is niet het enige model waaraan Opel werkt. Ook de Corsa krijgt een opvolger, en er komt een nieuwe SUV die samen met Leapmotor wordt ontwikkeld. Verder wordt aan de opvolger van de Mokka gewerkt.

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