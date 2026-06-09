Deze ooit zo trotse autobouwer zoekt redding bij Duitse, Franse en Chinese merken

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Ford kende betere tijden, zit nu in een flinke dip, maar gaat naar eigen zeggen weer gouden tijden tegemoet. Er komen vijf nieuwe modellen. Dat doet Ford samen met Renault en mogelijk zelfs met het Chinese Geely.

Als er één merk is dat zware klappen heeft gekregen, is het Ford. Het lijkt wel alsof elk strategisch plan nét verkeerd uitpakt. Met name in Groot-Brittannië domineerde Ford decennialang de verkooplijsten met modellen als de Fiesta en de Focus. Ook in Duitsland en Nederland waren ze populair.

Maar Ford schrapte deze modellen en bouwde de fabriek in Keulen om, waarbij duizenden banen verloren gingen. Sindsdien rollen de elektrische Ford Explorer en Capri er van de band. Ze staan op een platform van de Volkswagen-groep. De verkoopaantallen van de Capri en Explorer kunnen echter niet tippen aan die van de Fiesta en de Focus. De gifbeker in Duitsland ging verder leeg toen de fabriek in Saarlouis dichtging.

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Geruchten: verdwijnt Ford uit Europa?

De geruchtenmachine draaide ondertussen op volle toeren: zou Ford stoppen met alle personenauto’s in Europa en zich volledig richten op de wél succesvolle bedrijfswagentak? Dat is niet het geval. Ford brengt de komende vier jaar vijf nieuwe auto’s op de markt in Europa. Alle modellen worden tussen de 4,00 en 4,65 meter lang.

De auto’s die Ford gaat maken, vallen dus precies in het gat dat de Fiesta en Focus achterlieten. Dit komt eraan:

Een compacte elektrische auto (B-segment, hatchback), gebaseerd op de Renault 5, die mogelijk Fiesta gaat heten

Een kleine elektrische SUV, gebaseerd op de Renault 4

Een compacte SUV in de nieuwe Bronco-familie

Nog twee crossovers, mogelijk in samenwerking met Geely

Ford Bronco (2028)

De Bronco wordt vanaf 2028 gebouwd in de fabriek in Valencia. Ford wil zelfs een speciaal Bronco-label maken, zodat de naam niet is voorbehouden aan het bekende Jeep-achtige model uit de Verenigde Staten. Het zou geen niche worden, zoals de huidige Bronco, maar echt een volumemodel. De Bronco krijgt eigen Ford-techniek.

Een Ford-versie van de Renault 5

De elektrische hatchback en crossover, die eveneens in 2028 op de markt komen, worden gebouwd in de Franse fabrieken van Renault. Ze staan op hetzelfde platform als de Renault 5 en Nissan Micra. Wij durven wel een fles wijn in te zetten op de terugkeer van de naam Fiesta, maar Ford wil niet bevestigen dat de nieuwe hatchback zo gaat heten. Ook over de Ford-versie van de Renault 4 zijn nog geen details bekend. Enigszins obligaat benadrukt Ford dat de 'Fiesta' en de andere elektrische auto geen Renault-klonen met een ander logo worden.

Samenwerking met Geely

Over de andere twee modellen is niets bekend, Autocar meldt dat ze mogelijk in samenwerking met het Chinese Geely worden ontwikkeld. Ford zou met de Chinezen in gesprek zijn over de verkoop van een deel van de fabriek in Valencia, zodat Geely daar eigen auto’s voor Europa kan bouwen. Volgens de Britten kan Geely dan weer een Ford-model bouwen op zijn elektrische platform. Dit bevestigt Ford niet, zoals het merk ook de kaken stijf op elkaar houdt over de mogelijke terugkeer van de naam Focus. De twee auto's komen eind 2029.

Wie denkt dat Ford alleen maar klonen van bestaande merken gaat bouwen, heeft het mis. Het uiterlijk wordt 'des Fords' en het merk wil in het rijgedrag wat magische rallyhistorie verwerken. Volgens Ford biedt het platform genoeg mogelijkheden voor een eigen karakter: “We kopen dus niet simpelweg een lijst onderdelen in”, zegt Jim Baumbick, de baas van Ford in Europa.

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