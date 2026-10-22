Ruim 200.000 Nederlanders riskeren een boete van 190 euro, zo voorkom je 'm

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Een automatische boete van minimaal 190 euro, zonder ook maar een meter te rijden? Voor ruim 200.000 Nederlanders dreigt het op dit moment.

Zoveel auto's staan namelijk met een verlopen apk in het kentekenregister. Autozoweg, een platform waarop particulieren hun auto kunnen verkopen, zette de RDW-gegevens eind september op een rij en kwam uit op 218.405 verzekerde personenauto's. Bij 48.287 daarvan is de keuring nog geen maand verlopen, maar bij 82.368 auto's is dat al langer dan een jaar geleden. De overige 87.750 zitten daar tussenin.

Drukste maand komt er nog aan

Dat aantal kan de komende weken flink oplopen. Tussen eind september en het einde van het jaar verloopt de apk van bijna 1,45 miljoen personenauto's, met november als uitschieter: dan moeten 529.686 auto's door de keuring. Omdat veel vervaldata op de laatste dag van de maand vallen, is het in de laatste week van de maand het drukst bij de keuringsstations. Wie te laat een afspraak maakt, gaat dus zomaar over de datum heen.

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Geen agent, toch een boete

Dat je de auto niet gebruikt, beschermt je daarbij niet. Rijd je met een verlopen apk, dan kan de politie bij elke controle een boete van 190 euro uitschrijven. Maar ook een stilstaande auto valt onder de regels, want de RDW vergelijkt het kentekenregister automatisch met de keuringsgegevens. Staat een auto twee maanden na de vervaldatum nog altijd ongekeurd in het register, dan volgt een boete van het CJIB. Ook dan gaat het om 190 euro.

Dit kun je eraan doen

Als je je auto voorlopig niet wilt gebruiken, kun je het kenteken beter schorsen. Daarmee vervallen de apk-plicht, de verzekeringsplicht en de motorrijtuigenbelasting, maar de auto mag dan niet meer op de openbare weg staan of rijden. Is de apk net verlopen, dan mag je binnen die twee maanden nog wel naar de garage rijden, mits je een afspraak hebt en die kunt aantonen. Krijg je onderweg pech, dan sta je er wel alleen voor. De ANWB helpt auto’s met een verlopen apk namelijk niet met de Wegenwacht, ook niet als je op weg bent naar je keuringsafspraak.

De eenvoudigste oplossing blijft op tijd keuren. Dat mag tot twee maanden vóór de vervaldatum, zonder dat je nieuwe datum naar voren schuift. Wie in november of december aan de beurt is, kan dus nu al terecht en de drukte aan het eind van de maand omzeilen.

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