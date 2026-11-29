Nieuws

In Heerlen kregen automobilisten jarenlang een boete tot 190 euro die er eigenlijk nooit had mogen komen. Toch ziet maar een klein deel van hen dat geld ooit terug.

Het gaat om bestuurders die tussen 1 januari 2023 en juni 2025 het centrum van Heerlen inreden op plekken waar dat verboden is. Camera's legden hun kenteken vast, waarna de boete thuis op de mat viel: volgens L1 Nieuws tot 190 euro voor een auto, minder voor andere motorvoertuigen. Volgens gegevens van de gemeente gaat het naar schatting om meer dan 17.000 boetes.

Toestemming ontbrak

Wil een gemeente met camera's boetes uitdelen, dan heeft ze vooraf toestemming nodig van het Openbaar Ministerie (OM), de instantie die overtreders vervolgt. Bij verkeersboetes regelt het Parket Centrale Verwerking OM, kortweg CVOM, dat. Volgens het CVOM was die toestemming voor Heerlen niet duidelijk genoeg op papier vastgelegd. Opvallend, want eerder hield het OM nog vol dat alles volgens de regels was gegaan, zegt jurist Mark Bergers, die voor meerdere bestuurders procedeerde.

Alleen wie in actie kwam

Toch verdwijnen lang niet alle boetes. Het OM schrapt alleen de boetes van bestuurders die er beroep tegen aantekenden. In 276 zaken doet het CVOM dat zelf, voor 240 zaken die al bij de kantonrechter liggen vraagt het OM de rechter de boete te vernietigen. Samen zijn dat 516 boetes, zo'n 3 procent van het totaal. Wie gewoon betaalde, krijgt niets terug. Alsnog beroep instellen kan dan ook niet meer, want daarvoor heb je maar zes weken na de datum op de boete.

In Den Bosch kreeg iedereen zijn geld terug

Dat het ook anders kan, bleek vorig jaar in Den Bosch. Daar kregen automobilisten tussen 19 mei en 3 juli een cameraboete in de Van Berckelstraat, een fietsstraat met een inrijverbod voor auto's. Omdat de borden niet duidelijk genoeg waren, trok de gemeente in overleg met justitie alle bijna 7000 boetes in. Wie al betaald had, kreeg de toezegging het geld terug te krijgen van het CJIB, de overheidsinstantie die verkeersboetes int.

Zo hou je je kansen open

Vind je een verkeersboete onterecht, dan kun je binnen zes weken na de datum op de boete in beroep bij de officier van justitie van het CVOM. Dat kan met DigiD via het Digitaal Loket Verkeer of per brief, en zolang je beroep loopt, hoef je de boete nog niet te betalen. Wijst de officier je beroep af, dan kun je nog naar de kantonrechter, maar dan moet je eerst wel betalen. Heerlen laat zien dat zo'n beroep kan lonen, zelfs als de camera je overtreding gewoon heeft vastgelegd.

Geen boetenieuws meer missen? Lees elke week wat er speelt voor automobilisten in onze gratis wekelijkse nieuwsbrief!