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Mis jij nog dagelijks je oude betrouwbare Suzuki Alto of Celerio? Dan heeft Suzuki goed nieuws voor je: er is een opvolger, alleen heet-ie Ignis. Die wordt vast een stuk stiller dan je oude 'Soes', want hij is volledig elektrisch. Het uiterlijk is wel even wennen ...

De nieuwe generatie Ignis is volledig elektrisch en heeft een bescheiden batterijpakket van 26 kWh. Daarmee doet Suzuki niet mee aan de wedloop om een zo groot mogelijke actieradius. Het merk noemt de Ignis dan ook heel eerlijk 'een elektrische stadsauto'.

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Wel érg Japans

De nieuwe Suzuki Ignis oogt met een lengte van 3,57 meter, een breedte van 1,57 meter en een hoogte van 1,64 meter een beetje als een telefooncel. De fabrikant heeft bij de ontwikkeling geput uit zijn jarenlange ervaring met kei-cars, de in Japan zo populaire miniauto's. Nadeel daarvan is dat de Ignis naar Europese maatstaven wel érg smal en hoog is.

De nieuwe Dacia Spring en Renault Twingo zijn bijvoorbeeld zo'n 15 centimeter breder en 8 tot 14 centimeter lager. En dan te bedenken dat Suzuki er in de breedte nog een paar centimeter bij gesmokkeld heeft door spatbordverbreders te monteren. Door de wat merkwaardige verhoudingen, zien de 15-inch wielen van de Ignis er kleiner uit dan ze daadwerkelijk zijn.

Die hoge carrosserie zorgt wel voor veel hoofdruimte en de wielbasis van 2,46 meter levert achterpassagiers met wiebeltenen en klutsknieën ongetwijfeld een hoop bewegingsvrijheid op. Armslag hebben ze daarentegen waarschijnlijk een stuk minder. Met een draaicirkel van slechts 9 meter moet de Ignis zich uitstekend thuis voelen in de binnenstad.

Suzuki Ignis heeft 91 pk

De voorwielen worden aangedreven door een elektromotor met een vermogen van 91 pk en een maximumkoppel van 133 Nm. De elektromotor, omvormer en reductietandwielen zijn ondergebracht in één compacte unit.

De benodigde stroom komt uit een lithium-ijzerfosfaatbatterij (LFP) met een capaciteit van 26 kWh. Hoe ver je daarmee komt, vertelt Suzuki nog niet. Ook over het laadvermogen en de prestaties houdt de fabrikant de lippen eveneens stijf op elkaar.

One-pedal driving, maar niet helemaal

Suzuki heeft de elektrische Ignis uitgebreid getest op Europese wegen. Daarbij is volgens de fabrikant veel aandacht besteed aan het rijcomfort en de stabiliteit. Gezien de wat wiebelige looks staan we te popelen om dat zelf uit te proberen.

Ook beschikt de Ignis over een stand voor one-pedal driving. Al moet je het rempedaal nog niet helemaal vergeten: de Suzuki remt in deze stand zelfstandig af tot 5 km/h, waarna je zelf aan de bak moet. Het is dus eigenlijk one-and-a-half-pedal driving.

Digitaal en keramiek

Qua design kiest Suzuki voor een zogenaamd zwevend dak, wat wil zeggen dat alle raamstijlen in zwart zijn uitgevoerd. De vormgeving van de ledverlichting is geïnspireerd op digitale cijfers.

Binnenin zien we een breed display en een opbergvak waarvan het ontwerp volgens Suzuki is geïnspireerd op keramiek. Nu is het al even geleden dat wij voor het laatste gekleid hebben, maar wat de fabrikant daarmee bedoelt, zien we niet meteen voor ons.

Tot onze opluchting zien we fysieke drukknoppen voor de klimaatregeling. de enorme automaatknuppel bezorgt ons haast nostalgische gevoelens. Je zult niet snel misgrijpen als je van rijrichting wilt wisselen!

Prijs Suzuki Ignis

Vanaf het eerste kwartaal van 2027 kun je de nieuwe elektrische Suzuki Ignis bestellen. De eerste exemplaren worden in de zomer van dat jaar geleverd. Net als bij andere Suzuki-modellen geldt een garantie tot tien jaar, inclusief pechhulp.

De belangrijkste vraag blijft natuurlijk wat de elektrische Ignis gaat kosten. Met zo'n bescheiden batterijpakket en compacte buitenmaten heeft Suzuki in elk geval de ingrediënten voor een betaalbare elektrische auto in huis.

Om de concurrentie met de Dacia Spring en de Renault Twingo aan te gaan, zou de prijs toch wel ruim onder de 20 mille moeten blijven. Of dat lukt, vertellen we je zo spoedig mogelijk.