Tweedehands Suzuki’s om in gedachten te houden

Suzuki is hét merk als je een verstandige, degelijke en betrouwbare auto wilt kopen. Nederlandse automobilisten geven de Japanse fabrikant de hoogste waardering. Verschillende onafhankelijke onderzoeken bevestigen de kwaliteit. Overweeg je een Suzuki te kopen, dan zijn er nog andere modellen dan de populaire Swift waar je een blik op kunt werpen. In dit artikel bespreken we er drie.

Suzuki Ignis

Suzuki breidt haar modellengamma in 2016 uit met de Ignis. Zijn naam komt je wellicht bekend voor, die is namelijk al eens eerder (2001-2006) gebruikt voor een vergelijkbare - zij het anonieme - kleine Suzuki. Veel meer dan de bescheiden afmetingen heeft de moderne Ignis met zijn voorganger niet gemeen.

De nieuwkomer ziet er speels en een tikkeltje ondeugend uit, wat deze 3,7 meter lange stadsauto veel karakter geeft. Het staat eigenlijk haaks op de verstandige aard van het beestje. De Ignis is het broertje van de 16 cm langere Suzuki Swift. Opvallend genoeg is de Ignis, in wezen een soort mini-SUV, 12 cm hoger, waardoor hij nog verrassend praktisch is.

Dat de Ignis zekere eigenschappen van een SUV heeft, laat zich niet tot het design beperken. Zoals de meeste modellen van Suzuki is ook dit model optioneel verkrijgbaar met vierwielaandrijving, ook wel Allgrip geheten. Een vrijwel unieke optie in het segment. Kies je zo’n exemplaar, dan profiteer je dankzij de extra grip en tractie van meer veiligheid op de weg.

Wat betreft de motoren heb je niet veel keuze, maar dat is prima want de krachtbronnen zijn betrouwbaar en behoren tot de zuinigste op de markt. De Ignis is aanvankelijk alleen verkrijgbaar met een 90 pk sterke 1.2 liter benzinemotor. Later wordt deze vervangen door een mild-hybride variant met 83 pk, die nog efficiënter is. Je koopt een tweedehands Suzuki Ignis voor minder dan 10.000 euro.

Suzuki S-Cross

De Suzuki S-Cross maakt officieel zijn debuut in 2013, maar stiekem is de geschiedenis van het model terug te leiden tot 2006. Eerder staat-ie namelijk bekend als SX4 of SX4 S-Cross. Hoewel de S-Cross een compacte SUV is, staat hij met zijn 4,30 meter lange koets boven de Vitara in de line-up van Suzuki.

Hij is 12 cm langer en heeft een ruimer en praktischer interieur; inzittenden hebben veel beenruimte achterin en de kofferbak is redelijk groot. Verder is het interieur niet heel spannend of bijzonder.

De S-Cross is, zoals wel meer Suzuki’s, waarschijnlijk geen auto die je met je hart koopt. Dat is geen verwijt, want het is een oerdegelijke wagen die een hele sterke casus bouwt om voor je deur te belanden. Zijn uitrusting is zeer compleet, de techniek is reuze betrouwbaar en hij is gebruiksvriendelijk als geen ander.

Bovendien is een Suzuki S-Cross occasion een van de betaalbaarste crossovers op de markt en blijven gebruikskosten laag dankzij de zuinige motoren. Hij is sinds 2016 verkrijgbaar met een selectie efficiënte Boosterjet-benzines die je niet in de steek zullen laten. Vierwielaandrijving is optioneel.

Suzuki Swace

Suzuki specialiseert zich voornamelijk in compacte auto’s en SUV’s, maar sinds enige tijd heeft het ook een heuse stationwagon in het aanbod. En die is zeker de moeite waard. Suzuki mag zelf echter niet met de eer strijken, want we hebben hier eigenlijk met een Toyota te maken.

We hebben het natuurlijk over de Suzuki Swace, de technische evenknie van de Toyota Corolla Touring Sports. Afgezien van wat afwijkende bumpers en logo’s zijn de auto’s nagenoeg identiek. De merken haalden hetzelfde trucje eerder al uit met de RAV4, wat bij Suzuki de Across werd.

De Swace is net als de stationwagon variant van de Toyota Corolla een dijk van een auto. Het is een comfortabele en kwalitatief hoogstaande gezinsauto die er net uitziet en tevens goed in de spullen zit. Over de uitrusting en luxe valt niet te klagen. Je koopt hem tevens voor een schappelijke prijs: hij kost nieuw net geen 35.000 euro en een tweedehands Suzuki Swace is uiteraard goedkoper. De Suzuki Swace heeft altijd een zuinige hybride aandrijflijn met 122 pk (pre-facelift) of 140 pk (vanaf 2023).