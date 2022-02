Eerste review - In de Suzuki S-Cross (2022) zit je voor een dubbeltje op de tweede rang

Wat is er opvallend aan de Suzuki S-Cross?



Suzuki moet het over het algemeen niet hebben van design. Al durven we de Ignis en met name de Jimny best aan te duiden als ontwerpklassiekers. De Suzuki S-Cross oogt wat inwisselbaar, als een Japanse suv van tien jaar geleden, met een dertien-in-een-dozijn achterzijde en een neus die ook bij een ander merk zou passen (wij moeten aan Chevrolet denken, in dit geval). En dat komt door het feit dat hij nog steeds is gebaseerd op de S-Cross uit 2013. Het interieur is voor het grotendeels gelijk en ook de buitenmaten van de auto komen overeen.



Wat is er goed aan de Suzuki S-Cross?

Ruimte aan boord is er zat. Althans, op de eerste zitrij en in de kofferbak, waarin je maximaal 1230 liter aan spullen kwijt kunt. De voorstoelen zijn vlak, maar zitten uitstekend. Van achter het stuur heb je een goed overzicht, mede door het grote glasoppervlak om je heen. De achterbank staat vrij hoog en dat heeft zijn weerslag op de hoofdruimte. Ben je 1,80 meter of langer, dan zit je met je kruin tegen het dak. Het fraaie panoramadak in onze testauto maakt dat alleen maar erger.

Het dashboard is grauw, maar er zijn wel duidelijke fysieke knoppen voor de meeste functies. Je hoeft niet – zoals in veel andere nieuwe auto’s – te gaan rommelen in het infotainmentsysteem. Iedere S-Cross heeft er een, maar alleen de door ons gereden Style is uitgerust met het grotere, 9-inch display. Het doet wat het moet doen, maar reageert traag op je input en heeft niet de meest intuïtieve menustructuur.

Elektrificatie, daar is Suzuki nog niet zo ver mee. De hybride Swace en plug-in hybride Across zijn Toyota-modellen met een ander logo en de nieuwe 1.5 Dualjet Full Hybrid-aandrijflijn van de Vitara komt pas later in de S-Cross beschikbaar. Voorlopig moet de suv het doen met mild hybrid-techniek. Dat betekent dat hij een startmotor/generator heeft, die bewegingsenergie omzet in elektriciteit, opslaat in een batterij en gebruikt om de 1,4-liter viercilinder voorin een handje te helpen.

Je krijgt er kortstondig 13 pk extra van. Genoeg om het turbogat van de Boosterjet-krachtbron mee op te vullen en te zorgen voor een vlotte acceleratie bij het stoplicht. Plezier haal je uit de handgeschakelde zesbak, die perfect gespatieerd is en als een warm mes door de boter van verzet naar verzet schuift. Voor 1825 euro meer levert Suzuki de S-Cross met een zestraps automaat. Wij zouden het geld in de zak houden.

Op de snelweg – met de pook in de zes – zweeft de naald van de toerenteller rond de 2000 tpm. Het door Suzuki opgegeven verbruik van 1 op 18,9 haal je met gemak. Wij haalden zelfs 1 op 19,2. In vergelijking met andere suv’s in zijn klasse, is de S-Cross een tikkeltje rumoerig. Het is vooral windgeruis en bandengezoem wat je hoort. De motor blijft aardig stil; alleen bij het optrekken hoor je hem nadrukkelijk zijn keel schrapen.

Wat kan er beter aan de Suzuki S-Cross?

De Suzuki heeft een zachter onderstel dan zijn concurrenten. Dat maakt hem comfortabel, maar ook wat springerig, met name door de nerveuze schokdemping. Het voelt soms alsof de carrosserie op een spiraalveer staat te dansen, als een duveltje uit een doosje. Wat daarbij niet helpt, is de besturing, die rond de middenstand zo kleverig is als een oude colavlek. Als je rechtuit rijdt, ben je constant kleine correcties aan het uitvoeren.



Wat kost de nieuwe Suzuki S-Cross?

Een Suzuki S-Cross koop je niet voor zijn enthousiasmerende stuurgedrag. Je koopt hem vanwege zijn prijs en wat hij daarvoor biedt. De S-Cross valt qua afmetingen een beetje tussen het B- en C-segment in. Hij concurreert met de Opel Crossland en Skoda Kamiq, maar ook met de Opel Mokka en Skoda Karoq. Suzuki vraagt 27.995 euro voor de S-Cross-instapper, de Comfort, en daarmee doet het merk je een mooie aanbieding.



Standaard is de S-Cross Comfort uitgerust met een 7-inch multimediadisplay, 17-inch lichtmetalen wielen, airco, een achteruitrijcamera, adaptieve cruisecontrol en zelfs deels met leer beklede stoelen. Om de vergelijking met de Opel Mokka te maken: als je op zoek bent naar een overeenkomstig gemotoriseerde en uitgeruste versie, betaal je 32.000 euro. Voor de kleinere, minder krachtige, maar verder vergelijkbare Skoda Kamiq ben je op een haar na 29.000 euro kwijt.

Wat vind ikzelf van de Suzuki S-Cross?

De vernieuwde Suzuki S-Cross mikt op een voldoende. En die haalt hij ook. Geen negen of tien, maar een nette zeven. De fijnst sturende in zijn klasse is de S-Cross niet. En ook niet de mooist afgewerkte of aantrekkelijkst gestileerde. De Suzuki scoort met een no-nonsense mix van ruimte, uitrusting en betrouwbaarheid. Voor net geen 28.000 euro heb je een suv die tevreden is met een positie in de middenmoot. Hij is gewoon goed. En dat is goed genoeg …