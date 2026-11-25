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Wie de afgelopen weken over de grens tankte, deed dat met een flinke Duitse korting. Op 1 januari is die voorbij, al heeft Berlijn al iets anders klaarliggen.

Sinds 1 oktober geldt in Duitsland een tijdelijk lagere belasting op benzine en diesel: 14 cent per liter, met btw erbij zo'n 17 cent. Het is al de tweede keer dit jaar, want in mei en juni gold dezelfde korting. Toen die eind juni afliep, kromp het voordeel van tanken over de grens flink, zoals we toen schreven. Op 31 december stopt ook deze korting definitief. Een verlenging zit er niet in.

Zo groot is het verschil nu

Op het moment van schrijven is benzine in Duitsland gemiddeld zo'n 15 tot 20 cent per liter goedkoper dan bij ons, blijkt uit cijfers van de Duitse automobielclub ADAC en het Nederlandse statistiekbureau CBS. Bij diesel is het verschil ongeveer 10 cent.

Komt daar in januari de belasting weer bij, dan blijft van het benzinevoordeel vrijwel niets over. Diesel wordt bij gelijkblijvende prijzen in Duitsland zelfs duurder dan gemiddeld in Nederland. Let wel: dit zijn landelijke gemiddelden, en vlak over de grens kunnen de prijzen afwijken.

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Duitsland zet een plafond op de pompprijs

Toch laat Berlijn automobilisten niet zomaar aan hun lot over. De Duitse regeringspartijen spraken op 18 november af dat er per 1 januari een prijsplafond voor benzine en diesel komt. De overheid legt dan maximumprijzen vast, zoals België en Luxemburg al jaren doen. De deelstaten mogen daarbij een hoger of lager plafond voor hun eigen regio kiezen.

Hoe hoog dat plafond wordt, is nog niet bekend en het geldt in eerste instantie drie maanden. In het eerste ontwerp grijpt het pas in als de Duitse pompprijs 5 procent boven het Europese gemiddelde ligt. Dat kan nog veranderen, want het Duitse parlement moet het wetsvoorstel op 2 december nog goedkeuren.