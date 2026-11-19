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Na bijna 10 miljoen Duitse apk-keuringen springt één model er pijnlijk uit. Het komt maar zelden voor dat een drie jaar jonge auto zo vaak wordt afgekeurd.



Het gaat om het TÜV-Report 2027, dat de TÜV-Verband op 18 november presenteerde. De TÜV-Verband is de overkoepelende organisatie van de Duitse TÜV-keuringsinstanties, die de Hauptuntersuchung uitvoeren: de Duitse tegenhanger van onze apk.

Een nieuwe auto moet daar voor het eerst na drie jaar langs, daarna om de twee jaar. Voor het rapport zijn zo'n 9,7 miljoen keuringen van juli 2025 tot en met juni 2026 geanalyseerd, en per model is bijgehouden welk percentage van de auto's met een flink mankement werd afgekeurd.

Onderste drie plekken elektrisch

Bij de jongste auto's, die voor het eerst gekeurd worden, wordt gemiddeld 6,4 procent afgekeurd. Elektrische auto's scoren het slechtst; onderaan de lijst met 109 modellen staan alleen maar EV's (scroll naar beneden voor de lijst). Zo prijkt op plek 107 de Tesla Model 3 met 12,5 procent. Vind je dat al een griezelig afkeuringspercentage? Bij de derde keuring, na zeven jaar, is de populaire elektrische sedan zelfs hekkensluiter met 27,9 procent.

Nog even terug naar de jonge modellen: op plek 108 debuteert de MG4, het eerste Chinese model ooit in het rapport, met 16,0 procent. En dat terwijl de exemplaren die de keurmeesters voorbij zagen komen, gemiddeld pas 37.000 kilometer op de teller hadden. Vooral de remschijven zijn een zwak punt: bij 10,3 procent van de MG4’s keurden de keurmeesters ze af. Bij alle auto’s samen is dat gemiddeld maar 1,0 procent.

Tesla Model Y zet negatief record

Het model dat er het allerslechtst uitkomt, is voor het tweede jaar op rij de Tesla Model Y. Bij 18,5 procent van de exemplaren die voor het eerst gekeurd werden, met gemiddeld 58.000 kilometer op de teller, vonden de keurmeesters een flink mankement. Een jaar geleden was dat nog 17,3 procent.

Volgens de TÜV scoorde sinds het rapport van 2015 geen enkel model bij de eerste keuring slechter. Pijnlijk, want het gaat om exemplaren uit de jaren waarin de Model Y het populairst was. In 2023 was hij als eerste elektrische auto ooit de bestverkochte auto van Europa, en in 2024 nog altijd de bestverkochte elektrische auto van het continent en de bestverkochte auto van Nederland.

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Waarom elektrische auto's niet door de keuring komen

De TÜV signaleert twee problemen. Elektrische auto's remmen veel af op de elektromotor, die daarbij stroom terugwint, waardoor de remschijven weinig worden gebruikt en kunnen gaan roesten. Daarnaast belast het hoge gewicht van de accu de ophanging extra. Toch zijn dat geen universele problemen, want volgens de TÜV kampen lang niet alle elektrische modellen deze euvels.

Mazda juist de grote winnaar

Het andere uiterste is minstens zo verrassend. Bovenaan staat de Mazda CX-60 met slechts 2,3 procent afgekeurde auto's, terwijl de reputatie van juist deze Mazda eerder flinke deukjes opliep. Na de Mercedes GLA (2,9 procent) volgt op drie de elektrische Mazda MX-30 (3,0 procent), de eerste elektrische auto ooit in de top drie.

Opvallende modellen uit de ranglijst

Auto's bij hun eerste keuring, na drie jaar. Gemiddeld wordt 6,4 procent afgekeurd.