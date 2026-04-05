Verkopen Tesla vallen wereldwijd tegen, maar hoe zit het in Nederland?

Tesla heeft wereldwijd een kleine plus geboekt in het eerste kwartaal van 2026, maar bleef onder de verwachtingen van analisten. Weer een tegenvaller dus. Maar hoe zit dat in Nederland?

Wereldwijd leverde Tesla 358.023 auto’s af, een stijging van 6,3 procent ten opzichte van een zwak eerste kwartaal in 2025. Toch viel dat tegen ten opzichte van de prognoses. En ook opvallend: het aantal geproduceerde voertuigen lag met 408.386 voertuigen veel hoger dan de verkoopcijfers. Dat betekent dat Tesla een voorraad opbouwt van auto’s die het niet direct verkocht krijgt.

Tesla in Nederland

Wereldwijd gaat het dus absoluut niet vlekkeloos, maar hoe doet het merk het bij ons? In Nederland komt Tesla in het eerste kwartaal van 2026 uit op 2.662 registraties. Daarmee speelt het merk nog altijd een zichtbare rol, maar van de dominante positie die het in 2023 en 2024 had, is niet veel meer over.

Merken als Kia (7.391 registraties), Volkswagen (5.847) en Toyota (5.641) verkopen in dezelfde periode aanzienlijk meer auto’s. Tesla zit dus wel in de subtop, maar wordt duidelijk voorbijgestreefd door volumemerken die zowel elektrisch als hybride sterk vertegenwoordigd zijn.

Daling ten opzichte van vorig jaar

Opvallender is de vergelijking met vorig jaar. In het eerste kwartaal van 2025 verkocht Tesla in Nederland nog 3.445 auto’s. Dat betekent dat het merk dit jaar ruim 20 procent inlevert. Je zou dus kunnen concluderen dat het in Nederland nog slechter gaat dan wereldwijd.

En dat terwijl 2025 al een heel moeilijk jaar was voor Tesla in Nederland. De Amerikanen kwamen tot 16.703 registraties, een stuk lager dan de 30.010 stuks in 2024. De neerwaartse lijn lijkt zich dus voorlopig voort te zetten, ondanks het vernieuwde modellengamma, met goedkopere varianten van de Tesla Model 3 en Model Y.

Model Y blijft belangrijkst

Net als wereldwijd blijft de Tesla Model Y de belangrijkste pijler onder de Nederlandse verkopen. In het eerste kwartaal zijn daarvan 1.619 exemplaren geregistreerd, gevolgd door de Model 3 met 1.002 stuks.

Andere modellen, zoals de Model S en Model X, spelen slechts een marginale rol. Daarmee blijft Tesla sterk afhankelijk van twee modellen, terwijl concurrenten hun aanbod juist verbreden.

Concurrentie neem toe

De Nederlandse markt ontwikkelt zich snel, met een groeiend aanbod van betaalbare EV’s en sterke hybride alternatieven. Vooral merken als Kia, Skoda en BYD winnen terrein met nieuwe modellen en/of scherpe prijzen.

Tesla blijft een belangrijke speler, maar de cijfers laten zien dat het merk terrein verliest. Wereldwijd valt de groei tegen, en in Nederland is zelfs sprake van een duidelijke krimp.