Tesla stopt precies datgene in de Model 3 wat hij níét nodig had

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Tesla heeft de Tesla Model 3 in de Verenigde Staten op een aantal punten veranderd. De Performance wordt iets sneller en krijgt meer range, maar de opvallendste wijziging is iets waar weinig Model 3-rijders om hebben gevraagd.

Het gaat hier niet om een facelift. Tesla werkt net zoals meer merken tegenwoordig niet alleen met traditionele facelifts en nieuwe modellen, maar ook met modeljaarupdates. Hierin worden een aantal kleine dingen aangepast of verbeterd, maar blijft het merk van het uiterlijk af. Tesla kondigde de update op 1 oktober aan voor de Verenigde Staten, Puerto Rico en Mexico.

Sneller en verder

Vooral de Performance, de snelste Model 3, gaat erop vooruit. Hij krijgt 535 pk in plaats van 517 pk en komt iets verder: 509 in plaats van 497 kilometer volgens de Amerikaanse EPA-norm. Die norm is strenger dan de Europese WLTP-norm, dus in Europa valt de officiële actieradius waarschijnlijk hoger uit. Ook krijgt de Performance standaard een zwarte hemelbekleding.

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Een nóg groter scherm

Maar ook het interieur is aangepakt, en daar wordt het een beetje curieus. Als we verbeterpunten voor de Tesla Model 3 moesten bedenken, zou werkelijk het allerlaatste zijn: ‘Goh, dat scherm is misschien een beetje klein.’ Toch heeft Tesla die niet-bestaande klachten ter harte genomen en een nóg groter scherm in het toch al schermdominante interieur van de Model 3 gestopt. Dat meet nu 16 inch in plaats van 15,4 inch en heeft bovendien een hogere resolutie. Dat geldt voor alle uitvoeringen.

Alles wat we tot nu toe noemden, geldt voor de Model 3 die Tesla voor Noord-Amerika bouwt in Fremont, Californië. Het is al bekend dat ook de Model 3 uit de fabriek in Shanghai het grotere scherm krijgt, en daarnaast V2L. Daarmee kun je de accu van de auto gebruiken om bijvoorbeeld een laptop of een elektrische fiets op te laden. Verder komen er een zwarte hemelbekleding en een nieuwe lichtgrijze interieurkleur, Zen Grey. Deze versie is al aangekondigd voor China, Zuid-Korea, Australië en Nieuw-Zeeland.

De Model 3's die in Nederland worden verkocht, komen ook uit Shanghai. Daarmee is het vrijwel zeker dat de update ook voor onze modellen geldt. Tesla heeft nog niet gezegd wanneer, maar aangezien een schip uit Shanghai minimaal vier tot vijf weken doet over de reis naar Europa, zullen we nog even moeten wachten.

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