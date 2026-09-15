Is Tesla's 'raketauto' straks toegestaan op de Nederlandse weg?

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De nieuwe Tesla Roadster krijgt mogelijk koudgas-stuwraketten van SpaceX. Daarmee kan de elektrische sportwagen zichzelf zelfs van de grond duwen. Maar mag zo'n raketauto straks ook gewoon de Nederlandse weg op?

Tesla maakt zich op voor de onthulling van de nieuwe Roadster. Die staat gepland voor 1 oktober 2026, bijna negen jaar nadat Tesla de elektrische sportwagen voor het eerst liet zien.

De nieuwste teaser met de tekst ‘Go for launch’ maakt bovendien duidelijk dat SpaceX-technologie opnieuw een belangrijke rol speelt. Volgens eerdere aankondigingen krijgt de Roadster een pakket met zogenaamde koudgas-stuwraketten. Maar wat doet zo'n koudgas-stuwraket eigenlijk?



Geen verbranding, wel stuwkracht

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Een koudgas-stuwraket is eigenlijk een bijzonder krachtige spuitbus. In plaats van brandstof te verbranden, wordt een gas onder hoge druk opgeslagen in een reservoir. Open je een klep, dan stroomt het gas met zeer hoge snelheid door een nozzle (sproeikop) naar buiten.

Daarbij komt de derde wet van Newton om de hoek kijken: actie is reactie. Het gas wordt naar achteren uitgestoten en de raket krijgt een kracht naar voren. Richt je de nozzle naar beneden, dan ontstaat dus een opwaartse kracht.

Precies daarmee wil Tesla de Roadster extra spectaculaire eigenschappen geven. Als de stuwkracht groter wordt dan het gewicht van de auto, kan hij daadwerkelijk loskomen van de grond. Tesla heeft al jaren gesproken over een Roadster die met SpaceX-technologie kortstondig kan ‘vliegen’. De nieuwste teaser lijkt erop te wijzen dat het bedrijf die belofte nu daadwerkelijk wil demonstreren.

Het systeem is overigens geen tweede aandrijving. De Roadster blijft een elektrische auto. De stuwraketten zijn bedoeld om gedurende korte tijd een enorme extra kracht te leveren. Op die manier kan de Roadster binnen een seconde van 0 naar 100 km/h accelereren. Omdat er geen verbranding plaatsvindt, zijn de stuwers technisch veel eenvoudiger dan een conventionele raketmotor. Het nadeel is dat de voorraad samengeperst gas beperkt is.

Maar krijgt hij een Nederlands kenteken?

Een auto met raketachtige stuwers is niet automatisch uitgesloten van de openbare weg. De Europese toelatingsregels kijken simpelweg niet naar de vraag of een voertuig conventioneel wordt aangedreven. De complete auto moet aan de geldende veiligheids- en milieueisen voldoen.

Daarvoor heeft Tesla een Europese typegoedkeuring nodig. De RDW is een van de Europese voertuigautoriteiten die dergelijke goedkeuringen kan afgeven. Bij een Whole Vehicle Type Approval wordt het complete voertuig beoordeeld. Na goedkeuring wordt die in alle EU-lidstaten erkend, waardoor registratie mogelijk is zonder opnieuw een volledige technische toelatingsprocedure te doorlopen.

De koudgas-stuwraketten maken die procedure vermoedelijk wel een stuk ingewikkelder. Tesla zal moeten aantonen dat het systeem geen onaanvaardbaar veiligheidsrisico vormt voor inzittenden, andere weggebruikers of de omgeving. De Europese regelgeving is bovendien strenger dan de Amerikaanse toelatingsprocedure, benadrukt de RDW.



Als Tesla de Roadster als Europese wegauto typegoedkeurt, kan hij in principe gewoon in Nederland worden geregistreerd. De raketstuwers vormen op zichzelf geen automatische reden voor een verbod.

Maar als Tesla wil dat de Roadster in Europa ook daadwerkelijk mét werkende stuwraketten de openbare weg op mag, zal juist dát onderdeel onderdeel van de Europese toelating moeten zijn. De spannendste vraag op 1 oktober is daarom misschien niet hoe hard de Roadster accelereert, maar of Tesla durft te laten zien hoe hoog hij komt.