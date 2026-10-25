Mercedes troeft Tesla af met zelfrijdende auto, maar er zit een addertje onder het gras

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Tesla's met het Full Service Driving-systeem (Supervised) rijden al rond in Nederland, maar de Duitsers willen er nog niet aan. Ondertussen dreigt Mercedes het Amerikaanse merk af te troeven.

Tesla voert al geruime tijd een strijd met Europese toezichthouders om zijn Full Self-Driving-systeem (FSD) goedgekeurd te krijgen. Met wisselend succes. Eerder dit jaar kreeg het systeem groen licht in Nederland.

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Daarvoor moest het wel de term 'Supervised' aan de systeemnaam toevoegen. Vervolgens namen verschillende andere Europese landen de certificering over, op basis van de tests die de Nederlandse RDW had uitgevoerd.

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Tesla's FSD nog niet in heel Europa goedgekeurd

Maar daarmee is Tesla er nog niet. Een stemming over goedkeuring voor de gehele Europese Unie werd meerdere keren uitgesteld. De volgende belangrijke bijeenkomst staat gepland voor december 2026. Kennelijk staan niet alle nationale toezichthouders te springen om Tesla's rijassistentiesysteem toe te laten.

Twee belangrijke bezwaren zijn de misleidende naam Full Self-Driving, die suggereert dat de auto volledig zelfstandig kan rijden, en het feit dat de software zich niet altijd aan de geldende snelheidslimieten houdt.

Tesla doet concessies aan Duitsland

Om de bezwaren weg te nemen, ging Tesla in gesprek met het Duitse ministerie van Transport (BMV). Dat leidde tot twee belangrijke aanpassingen.

Ten eerste veranderde Tesla de naam Full Self-Driving in Europa in het minder ambitieuze Tesla Assisted Driving (TAD). Daarnaast werd de toegestane snelheidsoverschrijding in de software beperkt tot maximaal 10 procent boven de aangegeven maximumsnelheid.

De Duitse staatssecretaris van Transport Steffen Bilger reageerde positief op deze concessies. Hij liet weten zich in te zullen zetten om Tesla Assisted Driving zo snel mogelijk in heel Europa goedgekeurd te krijgen.

Je zou verwachten dat Duitsland het systeem vervolgens snel zou toelaten op basis van de Nederlandse RDW-certificering. Litouwen, Estland, Denemarken, België, Slovenië, Tsjechië, Kroatië en Slowakije deden dat immers al.

Maar Duitsland heeft de landelijke goedkeuring nog niet verleend. En dat biedt Mercedes op zijn thuismarkt de kans om Tesla af te troeven.

Mercedes de eerste in Duitsland

Mercedes heeft namelijk aangekondigd als eerste autofabrikant in Duitsland geavanceerde rijassistentie van vertrekpunt tot eindbestemming aan te bieden.

Het systeem heet MB.DRIVE ASSIST PRO. Nog eind 2026 begint Mercedes met een proefprogramma voor geselecteerde bestuurders in Stuttgart en München. Vanaf begin 2027 kunnen ook reguliere klanten deelnemen.

Volgens Mercedes is het systeem ontwikkeld volgens de nieuwste UNECE-regelgeving (United Nations Economic Commission for Europe). Daardoor zou aanvullende wettelijke goedkeuring niet nodig zijn. Dat is dus een belangrijk voordeel ten opzichte van Tesla.

Mercedes rijdt straks zelf door druk stadsverkeer

Met MB.DRIVE ASSIST PRO kan een Mercedes vrijwel de complete route naar een ingevoerde bestemming zelfstandig afleggen. Niet alleen op de snelweg, maar ook in druk stadsverkeer. De auto kan onder meer zelfstandig van rijstrook wisselen, invoegen, afslaan op kruispunten en stoppen en optrekken bij verkeerslichten.

Daarvoor combineert Mercedes zijn eigen besturingssysteem MB.OS met computertechnologie en sensoren van Nvidia. Ook maakt het systeem gebruik van de Alpamayo-software van de Amerikaanse (!) chipfabrikant.

Toch is er een belangrijke kanttekening. Mercedes presenteert de technologie nadrukkelijk als een Level 2-rijassistentiesysteem. Dat betekent dat de bestuurder voortdurend moet opletten en op ieder moment moet kunnen ingrijpen. Van écht autonoom rijden, waarbij je bijvoorbeeld onderweg een dutje kunt doen, is dus geen sprake. In die zin is het gelijkwaardig an Tesla's FSD (Supervised) / Tesla Assisted Driving.

27 sensoren, 10 camera's

Mercedes pakt het technisch behoorlijk serieus aan. MB.DRIVE ASSIST PRO gebruikt maar liefst 27 sensoren: tien camera's, vijf radarsensoren en twaalf ultrasoonsensoren.

Samen met krachtige computers en software van Nvidia moeten die ervoor zorgen dat de auto zijn omgeving voortdurend in kaart brengt en op het overige verkeer reageert.

De technologie werd eerder al geïntroduceerd op de elektrische Mercedes CLA en wordt uitgebreid naar onder meer de elektrische GLB, GLC en C-klasse. Uiteindelijk wil Mercedes het systeem in een groot deel van zijn personenauto's en bestelwagens aanbieden.

Wanneer komt het systeem naar Nederland?

Voorlopig richt Mercedes zich op Duitsland. Daar moet MB.DRIVE ASSIST PRO vanaf begin 2027 beschikbaar komen voor reguliere klanten. Een concrete Nederlandse introductiedatum is nog niet bekend.

Of Mercedes daadwerkelijk eerder is dan Tesla, blijft afwachten. Tesla heeft inmiddels in meerdere Europese landen toestemming gekregen, terwijl de Duitse en EU-brede goedkeuring nog op zich laten wachten.

Mocht Mercedes inderdaad als eerste zijn systeem in Duitsland introduceren, dan is dat een gevoelige tik voor Tesla. Al blijft het de vraag of de automobilist er veel van merkt wie deze wedstrijd wint. Beide systemen vereisen immers nog altijd een oplettende bestuurder achter het stuur.