Tesla betrapt op misleidende cijfers om autonoom rijden legaal te maken in Nederland

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Tesla wil zijn Full Self-Driving zo snel mogelijk op de Europese wegen, en gebruikt daarvoor cijfers die volgens onderzoekers niet deugen. De techniek wordt gepresenteerd als levensreddend, maar achter dat verhaal schuilt een rekenmethode die het veiligheidsvoordeel flink opblaast.

Persbureau Reuters is in de materie gedoken en komt tot een schokkende conclusie. Uit opgevraagde documenten blijkt dat Tesla zelf opgestelde en opgeblazen veiligheidscijfers rechtstreeks voorlegde aan toezichthouders in Zweden en Nederland, terwijl het lobbyde voor Europese goedkeuring.

Die cijfers ogen indrukwekkend. Tesla claimt dat auto's met FSD ruim zeven keer verder rijden tussen twee ongelukken dan de gemiddelde Amerikaanse bestuurder, en dat de techniek 32.000 levens had kunnen redden. Tien van de elf verkeersonderzoekers die de methode voor Reuters bekeken, noemen het echter misleidende marketing in plaats van serieus onderzoek.

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De cijfers kloppen niet

Het venijn zit in de vergelijking. Tesla telt ongelukken waarbij in zijn eigen auto's de airbags afgingen, en zet dat af tegen cijfers van de Amerikaanse overheid die álle ongevallen meetellen waarvoor een sleepwagen nodig was, een veel lichtere drempel. Daardoor wordt het veiligheidsvoordeel volgens onderzoekers met een factor drie opgeblazen. Toen onderzoeker Marco Benedetti van de University of Michigan wel appels met appels vergeleek, bleef van "tien keer veiliger" nog ongeveer drie keer over.

Daar komt bij dat het merk zijn nieuwe auto's vergelijkt met het gemiddelde Amerikaanse wagenpark van bijna dertien jaar oud, dat sowieso minder veilig is. De claim van 32.000 geredde levens gaat zelfs uit van een scenario waarin elk voertuig in de VS, van vrachtwagen tot motor, wordt vervangen door een Tesla met FSD.

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De rol van de RDW

En precies met die opgepoetste cijfers klopte Tesla in Nederland aan, bij de RDW. In een brief verwees het merk naar zijn veiligheidsrapport, met de stelling dat meer gebruik van FSD tot veiligere wegen leidt. De Nederlandse dienst keurde FSD in april goed en vraagt nu namens Tesla een toelating voor heel Europa aan.

De RDW benadrukt niet op marketingclaims of externe statistieken te leunen, en zegt eigen tests en analyses op de weg en op testbanen uit te voeren. Of de dienst de Amerikaanse cijfers van Tesla daadwerkelijk op waarde heeft gecontroleerd, liet de RDW in het midden.

Belangrijk voor Tesla

Voor Tesla draait het om meer dan goede sier. Europese goedkeuring van FSD geldt als belangrijke troef om marktaandeel terug te winnen, nadat de verkoop vorig jaar flink inzakte. Inmiddels gaven naast Nederland ook België, Litouwen en Denemarken groen licht, terwijl toezichthouders in Zweden en Noorwegen kritischer reageren. De vraag is of de rest van Europa zich laat overtuigen door cijfers die de opstellers ervan zelf niet onafhankelijk willen laten toetsen.