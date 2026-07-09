Nieuw! Classics: 148 pagina vol klassieker en youngtimers om bij weg te dromen.

Nieuw! Classics: 148 pagina vol klassieker en youngtimers om bij weg te dromen. Bestel hier

Verkoopcijfers: zelfs de chauvinistische Duitsers vallen als een blok voor Chinese auto's

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink
Verkoopcijfers: zelfs de chauvinistische Duitsers vallen als een blok voor Chinese auto's

Als het om de Duitse autoverkopen gaat, hoef je niet te kijken welk merk bovenaan staat. Die plek is standaard voor Volkswagen. Dat was in juni niet anders, maar daarachter rukken vooral Chinese merken hard op.

In juni rolden er 296.378 nieuwe personenauto's het Duitse wegennet op. Dat is ruim 15 procent meer dan een jaar eerder. De vertrouwde Duitse namen staan nog altijd stevig bovenaan. Maar onder die geruststellende toplaag broeit een onheilspellende verschuiving.

Verkoopcijfers: zelfs de chauvinistische Duitsers vallen als een blok voor Chinese auto's
Verkoopcijfers: zelfs de chauvinistische Duitsers vallen als een blok voor Chinese auto's
Verkoopcijfers: zelfs de chauvinistische Duitsers vallen als een blok voor Chinese auto's

Chinezen rukken op

Want de sterkste groeicijfers van juni worden gerealiseerd door merken die in Duitsland tot voor kort nauwelijks meetelden. Vergeleken met dezelfde maand vorig jaar groeide Leapmotor met 366 procent en BYD met 274 procent. Het Chinese MG deed eveneens goede zaken met een plus van 88 procent. 

Tip
De ruime Volkswagen ID.7 Tourer
De ruime Volkswagen ID.7 Tourer

De 100% elektrische ID.7 Tourer heeft een rijbereik tot 683 km*. Perfect voor zakelijke ritten én vakanties. Vanaf € 44.990.

Ontdek 'm nu

Al moeten we daarbij wel vermelden dat de absolute aantallen nog altijd relatief bescheiden zijn. Voor Leapmotor gaat het bijvoorbeeld om 2662 registraties, bij BYD hebben we het over 6259 auto's en bij MG om 3974 stuks. Dat lijkt in een markt van 296.378 geregistreerde auto's in juni niet erg indrukwekkend, toch laat het een kentering zien in het koopgedrag van de Duitsers.

Lees ook Bijna elke Nederlandse automobilist gebruikt dit, maar in Duitsland kost het je 75 euro Bijna elke Nederlandse automobilist gebruikt dit, maar in Duitsland is het verboden

Tesla lijkt terug

Naast de Chinezen, mag ook Tesla zich een grote winnaar noemen van de maand juni. Het merk vierde een opvallende comeback met een plus van 318 procent en 7768 registraties, goed voor 2,6 procent marktaandeel. Na een flinke terugval in 2025 lijken de Amerikanen langzaam maar zeker uit het dal te klimmen bij onze oosterburen.

Verkoopcijfers: zelfs de chauvinistische Duitsers vallen als een blok voor Chinese auto's
Verkoopcijfers: zelfs de chauvinistische Duitsers vallen als een blok voor Chinese auto's
Verkoopcijfers: zelfs de chauvinistische Duitsers vallen als een blok voor Chinese auto's

Verliezers van juni

Tegenover de winnaars stonden opvallende verliezers. Toyota leverde 21 procent in, na een sterke notering in juni 2025. Mitsubishi dook met bijna 39 procent omlaag naar de laatste plek in de top 30. Bij de Duitse merken was Opel de pijnlijkste daler met een min van bijna 15 procent. 

Grootste stijgers en dalers Duitse autoverkoop

MerkVerandering juni 2026 t.o.v. juni 2025
Leapmotor+366,2%
Tesla+317,6%
BYD+273,7%
Smart+176,3%
MG+87,5%
Mitsubishi-38,9%
Toyota-20,5%
Opel-14,8%
Jeep-13,9%
Tip
De nieuwe SEAT Ibiza
De nieuwe SEAT Ibiza

Maak kennis met de nieuwe Ibiza, de sportieve hatchback met nog scherper design en fris interieur. Nu vanaf € 24.990

Ontdek 'm nu
Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

Voor jou geselecteerd

Wekelijks autoplezier in je mailbox?

  • ✓ Mis geen belangrijk autonieuws
  • ✓ Exclusieve verhalen alleen voor jou
  • ✓ Speciale kortingen en acties
Extra dikke zomereditie
Nog meer uitgebreide tests en leuke reportages?
Lees het in Auto Review
Nu populair
Volg ons Adverteren Contact