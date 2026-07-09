Verkoopcijfers: zelfs de chauvinistische Duitsers vallen als een blok voor Chinese auto's

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Als het om de Duitse autoverkopen gaat, hoef je niet te kijken welk merk bovenaan staat. Die plek is standaard voor Volkswagen. Dat was in juni niet anders, maar daarachter rukken vooral Chinese merken hard op.

In juni rolden er 296.378 nieuwe personenauto's het Duitse wegennet op. Dat is ruim 15 procent meer dan een jaar eerder. De vertrouwde Duitse namen staan nog altijd stevig bovenaan. Maar onder die geruststellende toplaag broeit een onheilspellende verschuiving.

Chinezen rukken op

Want de sterkste groeicijfers van juni worden gerealiseerd door merken die in Duitsland tot voor kort nauwelijks meetelden. Vergeleken met dezelfde maand vorig jaar groeide Leapmotor met 366 procent en BYD met 274 procent. Het Chinese MG deed eveneens goede zaken met een plus van 88 procent.

Al moeten we daarbij wel vermelden dat de absolute aantallen nog altijd relatief bescheiden zijn. Voor Leapmotor gaat het bijvoorbeeld om 2662 registraties, bij BYD hebben we het over 6259 auto's en bij MG om 3974 stuks. Dat lijkt in een markt van 296.378 geregistreerde auto's in juni niet erg indrukwekkend, toch laat het een kentering zien in het koopgedrag van de Duitsers.

Tesla lijkt terug

Naast de Chinezen, mag ook Tesla zich een grote winnaar noemen van de maand juni. Het merk vierde een opvallende comeback met een plus van 318 procent en 7768 registraties, goed voor 2,6 procent marktaandeel. Na een flinke terugval in 2025 lijken de Amerikanen langzaam maar zeker uit het dal te klimmen bij onze oosterburen.

Verliezers van juni

Tegenover de winnaars stonden opvallende verliezers. Toyota leverde 21 procent in, na een sterke notering in juni 2025. Mitsubishi dook met bijna 39 procent omlaag naar de laatste plek in de top 30. Bij de Duitse merken was Opel de pijnlijkste daler met een min van bijna 15 procent.

Grootste stijgers en dalers Duitse autoverkoop