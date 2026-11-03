Bij deze speciale Toyota’s sluit de gratis optie perfect aan bij de doelgroep

Jaap Peters
Door Jaap Peters
Bij deze speciale Toyota’s krijg je maar één optie waar je echt iets mee kunt

De nieuwe Adventure Editions van de Toyota Yaris Cross, Urban Cruiser, Corolla Cross, bZ4X en bZ4X Touring zien er spannend en avontuurlijk uit. Als we kritisch kijken, hebben ze maar één accessoire waar je écht iets aan hebt. En laat dat nou precies het juiste zijn.  

Dat hebben ze bij Toyota heel goed in de smiezen. De gemiddelde leeftijd van de Nederlandse autokoper is 62 jaar; een heel groot deel is dus nog een stuk ouder. Als je zelf het wilde leven achter je hebt gelaten, is het heerlijk als je een auto hebt die een onverzettelijke, jeugdige uitstraling blijft houden.

Het zou ons niets verbazen dat dát de reden is waarom Toyota met Adventure Editions komt van de Yaris Cross, Urban Cruiser, Corolla Cross, bZ4X en bZ4X Touring. Stel je niet te veel voor bij wat je dan krijgt. Het gaat om een paar Adventure-badges, spatlappen voor en achter, rubbermatten en een trekhaak. Bij de Yaris Cross zijn die opties volgens Toyota 2400 euro waard, maar betaal je 1600 euro meer. Een voordeeltje van 800 euro. Extra motorvermogen of comfortverhogende opties zijn niet bij de prijs inbegrepen.

Bij deze speciale Toyota’s krijg je maar één optie waar je echt iets mee kunt
Bij deze speciale Toyota’s krijg je maar één optie waar je echt iets mee kunt
Bij deze speciale Toyota’s krijg je maar één optie waar je echt iets mee kunt
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800 euro in je zak

De bedragen voor de andere modellen wijken ligt af, maar altijd is het voordeel 800 euro ten opzichte van een vergelijkbaar uitgerust model zonder die stoere badges. De bZ4X en bZ4X Touring hebben als Adventure Edition standaard vierwielaandrijving. 

Als we héél kritisch kijken, het enige écht functionele accessoire de trekhaak die je gratis in de Adventure Editions krijgt. Maar misschien zit de doelgroep daar wel precies op te wachten. Om de caravan eraan te koppelen, of om de fietsendrager erop te bevestigen. En het gevoel dat je je jong, snel, wild en avontuurlijk voelt in een Adventure Edition, is natuurlijk onbetaalbaar.

Prijzen Toyota Adventure Editions

  • Yaris Cross Adventure Edition: 36.895 euro
  • Urban Cruiser Adventure Edition: 37.595 euro
  • Corolla Cross Adventure Edition: 44.295 euro
  • bZ4X Adventure Edition AWD: 49.995 euro
  • bZ4X Touring Adventure Edition AWD: 54.995 euro
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Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief.
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- Speciale kortingen en acties

Aanmelden
Bij deze speciale Toyota’s krijg je maar één optie waar je echt iets mee kunt
Bij deze speciale Toyota’s krijg je maar één optie waar je echt iets mee kunt
Bij deze speciale Toyota’s krijg je maar één optie waar je echt iets mee kunt
Bij deze speciale Toyota’s krijg je maar één optie waar je echt iets mee kunt
Bij deze speciale Toyota’s krijg je maar één optie waar je echt iets mee kunt
Bij deze speciale Toyota’s krijg je maar één optie waar je echt iets mee kunt
Bij deze speciale Toyota’s krijg je maar één optie waar je echt iets mee kunt
Bij deze speciale Toyota’s krijg je maar één optie waar je echt iets mee kunt
Bij deze speciale Toyota’s krijg je maar één optie waar je echt iets mee kunt
Bij deze speciale Toyota’s krijg je maar één optie waar je echt iets mee kunt
Bij deze speciale Toyota’s krijg je maar één optie waar je echt iets mee kunt
Bij deze speciale Toyota’s krijg je maar één optie waar je echt iets mee kunt
Jaap Peters
Door Jaap Peters

Van oudsher concentreert zijn autoliefde zich op groot, comfortabel en Frans, maar rijdt nu naar tevredenheid een youngtimer uit Zuid-Duitsland. Ziet vol bewondering hoe de Koreaanse automerken de wereld op z'n kop zetten en snapt nog steeds niet waarom Formule 1 een sport is. Lees meer »

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