Nieuwe Volkswagen T-Roc Hybrid goedkoper dan Toyota Corolla Cross

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Volkswagen breidt het aanbod van de T-Roc uit met een volwaardige hybride. De vanafprijs bedraagt 39.990. Daarmee wordt hij nipt goedkoper dan de Toyota Corolla Cross. Maar je hebt natuurlijk ook de Kia Niro nog ...

De aandrijflijn van de Volkswagen T-Roc Hybrid combineert een 1,5-liter turbobenzinemotor met twee elektromotoren en een accu van 1,6 kWh. De benodigde stroom wordt tijdens het rijden opgewekt door de benzinemotor en door remenergie terug te winnen.

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Hoewel de T-Roc 9 centimeter korter is dan de Toyota Corolla Cross (4,37 vs. 4,46 m), heeft-ie een grotere kofferbak (475 vs. 436 l). Ook de 4,43 m lange, pas vernieuwde Kia Niro (451 l) wordt op dat gebied door de Duitser afgetroefd. Voor de ruimte op de achterbank hoeft de T-Roc zich evenmin te schamen.

Bijna 1 op 20

Bij lage snelheden kan de T-Roc uitsluitend op elektriciteit rijden. Op hogere snelheden neemt de benzinemotor het meeste werk voor zijn rekening, waarbij de elektromotor ondersteuning biedt. Het gemiddelde verbruik bedraagt volgens Volkswagen 5,1 l/100 km (1 op 19,6). Dat is tot 9 procent zuiniger dan de mild hybride T-Roc eTSI. In stadsverkeer zou het verschil oplopen tot 28 procent.

De Toyota Corolla Cross Hybrid 140 is ietsiepietsie zuiniger: 4,9 l/100 km (1 op 20,4), maar de efficiency-kampioen van het stel is de Kia Niro Hybrid (1 op 21,7).

Vanafprijs T-Roc Hybrid vs. Toyota Corolla Cross

Er komen twee vermogensvarianten van de Volkswagen T-Roc Hybrid. De versie met 136 pk is vanaf september te bestellen, is minimaal uitgerust als Life en kost 39.990 euro.

Dat is 3000 euro meer dan de mild hybride T-Roc 1.5 eTSI Trend met 115 pk. Het prijsverschil tussen de T-Roc Hybrid Life en de vergelijkbaar uitgeruste eTSI bedraagt echter maar 500 euro. Voor dat geld krijg je 21 pk extra én een gunstiger verbruik.

Kijken we naar de concurrentie, dan kost de goedkoopste T-Roc Hybrid exact 5 euro minder dan Toyota voor de Corolla Cross Hybrid 140 vraagt. De Kia Niro Hybrid (138 pk) komt opnieuw als gunstigste uit de bus, met een vanafprijs van 36.195 euro.

Voor een Volkswagen T-Roc Hybrid met 170 pk betaal je minstens 46.990 euro. Daarmee zit de nieuwkomer ruim twee mille boven de prijs van de Corolla Hybrid 2.0 met 178 pk (44.795 euro). In deze vermogensklasse laat de Kia Niro verstek gaan.

Prijzen Volkswagen T-Roc Hybrid

Afhankelijk van de motorisering is de Volkswagen T-Roc Hybrid leverbaar als Life, Life Edition, R-Line en R-Line Edition. Hieronder alle prijzen op een rij:

Uitvoering Vermogen Prijs vanaf Life 136 pk € 39.990 Life Edition 136 pk € 41.490 R-Line 136 pk € 44.490 R-Line Edition 136 pk € 45.990 R-Line 170 pk € 46.990 R-Line Edition 170 pk € 48.490

Verkoopcijfers T-Roc en concurrenten

In de Nederlandse verkoopcijfers is de Volkswagen T-Roc de Toyota Corolla Cross in 2026 al voorbijgestoken, met ruim 1500 tegen iets meer dan 1000 stuks.

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Om de Kia Niro in de hitlijst te verslaan, heeft de T-Roc nog een flinke inhaalrace te gaan, want Kia's onlangs vernieuwde crossover staat in 2026 tot dusver al op 2300 koopcontracten. Verschil met zijn twee concurrenten: van de Niro was lange tijd ook een volledig elektrische variant leverbaar, maar na de recente facelift behoort die mogelijkheid tot het verleden.