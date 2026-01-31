Prijsvergelijking: Volkswagen T-Roc bewijst dat Skoda Karoq peperduur is

Nieuws

De nieuwe Volkswagen T-Roc rijdt gewoon op benzine, heeft gewoon vier cilinders en gewoon een automaat. Zijn prijs ook heel gewoon, als je ziet wat Skoda vraagt voor de Karoq …

Volkswagen T-Roc

De T-Roc is lastig te plaatsen. Hij valt in een grijs gebied, ergens tussen het B-segment (T-Cross) en het C-segment (Tiguan). De Kia Niro kan daarover meepraten. De Mazda CX-30 en de Skoda Karoq zijn op hun beurt even lang als de T-Roc en worden ook aangedreven door viercilinder benzinemotoren met een klein beetje mild hybrid-ondersteuning en een automaat.

Qua uitrusting gaan we voor ‘nuchter chic’, dus lichtmetalen wielen, adaptieve cruisecontrol, een navigatie­systeem en een achteruitrijcamera. De Japanners blijken de koopjes, de Tsjech is vreemd genoeg peperduur.

Volkswagen T-Roc

(mild hybrid, 150 pk, 250 Nm)

Life First Edition (150 pk) : 42.990 euro

Lichtmetalen wielen: standaard

Adaptieve cruisecontrol: standaard

Navigatiesysteem: 1090 euro

Achteruitrijcamera: standaard

Totaalprijs: 44.080 euro

Goedkoper: Kia Niro HEV

Zelfs de ‘minst elektrische’ Kia Niro is nog altijd een full hybrid. Dat drukt het verbruik en de automaat is standaard (bij Skoda en Mazda moet je bijbetalen). De benzinemotor is gewoon een viercilinder. Kia doet niet aan een optielijst, er zijn vier uitvoeringen om uit te kiezen en daarmee uit. Hebben wij even mazzel dat de goedkope instapversie aan onze vier wensen voldoet.

Kia Niro HEV

(full hybrid, 138 pk, 265 Nm)

ComfortLine: 36.195 euro

Lichtmetalen wielen: standaard

Adaptieve cruisecontrol: standaard

Navigatiesysteem: standaard

Achteruitrijcamera: standaard

Totaalprijs: 36.195 euro

Goedkoper: Mazda CX-30

De Mazda CX-30 is net zo lang als de T-Roc en beide SUV’s hebben een viercilinder onder de kap. Mazda kiest voor een ongeblazen 2.5 met handbak, of tegen meerprijs met een automaat. Voor 39.740 euro zijn de gewenste opties aangevinkt en hoef je zelf niet te schakelen. Zo blijft er zelfs geld over om een luxere uitvoering te kiezen en Mazda’s prachtige rode lak te bestellen.

Mazda CX-30

(mild hybrid, 140 pk, 238 Nm)

Prime-line Automaat: 39.740 euro

Lichtmetalen wielen: standaard

Adaptieve cruisecontrol: standaard

Navigatiesysteem: standaard

Achteruitrijcamera: standaard

Totaalprijs: 39.740 euro

Duurder: Skoda Karoq

Skoda’s antwoord op de compacte SUV van moederbedrijf Volkswagen zal wel goedkoper zijn. Toch? Mooi niet, je bent duizend euro duurder uit met dezelfde aandrijftechniek en luxe-opties. Om de een of andere reden heeft Skoda besloten dat zelfs de simpelste Skoda Karoq al bijna 43 mille moet kosten. Geen wonder dat het de slechtst verkopende Skoda van Nederland is.

Skoda Karoq

(mild hybrid, 150 pk, 250 Nm)