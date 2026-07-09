Review Kia Seltos: stoere broer van populaire Kia Niro is bijna 4000 euro duurder

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De Kia Seltos ziet eruit als een elektrische Kia, maar lust gewoon benzine. Ook is hij even lang en breed als de Niro, toch kost-ie bijna 4000 euro meer. Wij ontrafelen het mysterie van Kia's nieuwe SUV.

Wat is opvallend aan de Kia Seltos (2026)?

De eerste generatie van de Kia Seltos groeide in veel landen buiten Europa uit tot een verkoopsucces. Nu moet de Seltos van de tweede generatie ook in Nederland zieltjes gaan winnen. Geen eenvoudige opgave, want hij krijgt concurrentie van modellen als de Volkswagen T-Roc en de Toyota Corolla Cross. Maar zijn grootste concurrent staat naast ‘m in de showroom: de Kia Niro. Bij vraag 2 gaan we daar dieper op in.

In ons land wordt de Seltos op een aparte manier uitgerold. De versie die nu bij de Kia-dealers staat, betreft de 1.6 Turbo. Maar het is niet de bedoeling dat je die koopt. De echte introductie volgt half november, met de komst van de hybride. Zijn lage verbruik houdt de verkoopprijs binnen de perken (zie vraag 4).

Kia Nederland kiest voor deze aanpak omdat op 1 januari 2027 de bijtellingsregels veranderen voor auto’s met verbrandingsmotor. Dus de 1.6 Turbo moet zakelijker rijders nu al lekker maken, zodat Kia in de laatste weken 2026 meer dan duizend hybrides aan de man kan brengen.

Wij zijn niet teleurgesteld dat de 1.6 Turbo ons landje overslaat. Een vermogen van 180 pk lijkt heel wat, maar je moet er ouderwets lang op wachten wanneer je het gaspedaal vloert. Het onderstel en de besturing zijn eerder op comfort dan op rijplezier gericht, al ontbreekt het bij hogere snelheden niet aan de nodige precisie. Bovendien is het een vrij stille auto.

De hybride-aandrijflijn is op papier minder krachtig (154 pk of 178 pk met e-AWD), maar onze verwachting is dat de gehele rijbeleving soepeler en relaxter wordt. Met veel elektrische kilometers in stadsverkeer. Je leest het trouwens goed: je kunt de Seltos bestellen met e-AWD (vierwielaandrijving). Een extra elektromotor op de achteras tilt het vermogen daarbij van 154 naar 178 pk.

Wat is goed aan de stoere broer van de Kia Niro?

Op het eerste gezicht is het raar dat Kia twee SUV-achtige modellen verkoopt die even lang (4,43 meter) en breed (1,83 meter) zijn. Maar afhankelijk van de gekozen uitvoering, is de Seltos wel 6 tot 7,5 centimeter hoger. Sowieso ziet de Seltos er stoerder uit. De ontwerpers hebben duidelijk het hoekige koetswerk en de herkenbare verlichting afgekeken van Kia’s elektrische modellen.

Zodra je instapt, vergeet je dat de Seltos en de Niro even groot zijn. In de Seltos zit je hoger en het zicht naar voren (over het hoge dashboard en de massieve motorkap) geeft je het gevoel in een grotere auto te rijden. Eén vlak waarop de Seltos duidelijk groter is dan de Niro, is de bagageruimte: 536 versus 451 liter.

Voorin ademt de Seltos de sfeer van Kia’s nieuwste elektrische modellen. Het dashboard wordt gedomineerd door een breed, doorlopend beeldscherm waarop alle digitale functies samenkomen. Gelukkig hebben de Koreanen zich niet volledig verloren in het touchscreentijdperk. Voor veelgebruikte functies zijn nog altijd genoeg fysieke knoppen en schakelaars aanwezig.

Waarop moet je letten bij de Kia Seltos (2026)?

Dit is de eerste hybride-auto die Kia optioneel aanbiedt met vehicle-to-load (V2L): een stopcontact in de kofferbak waarmee je je laptop kunt opladen of een rubberboot opblaast met een elektrische luchtpomp. Dat klinkt heel handig, maar weet wel dat de omvormer die dit mogelijk maakt een fors deel van de bagageruimte onder de laadvloer opsnoept. Dus weet wat je bestelt.

Houd er ook rekening mee dat je de verstelbare rugleuning van de achterbank niet kunt neerklappen vanuit de kofferbak. Dit zagen we eerder bij de elektrische Kia EV5: een verstelbare rugleuning gaat niet samen met ontgrendel-hendels in de kofferbak.

De nieuwerwetse handgrepen van de Seltos wennen snel genoeg, maar toch kijken we jaloers naar de forse handgrepen op de portieren van de Niro.

Wat moet je weten over de prijs van de Kia Seltos?

Dat de 1.6 Turbo alleen bedoeld is als demo- en showroomauto, heeft alles te maken met de hoge CO2-uitstoot van 158 g/km. Daar kleeft in ons land een bpm-boete van 16.000 euro aan, wat betekent dat de Seltos 1.6 Turbo zichzelf uit de markt zou prijzen. Daarom zijn in Nederland alle ogen gericht op de betaalbare hybride-variant.

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De Seltos Hybrid heeft een vanafprijs van 39.995 euro en dat maakt ‘m 3800 euro duurder dan de gefacelifte Kia Niro Hybrid. Maar de stoere broer van de Niro komt pas echt tot zijn recht in een van de drie robuuste X-Line-uitvoeringen, waarvan de goedkoopste maar liefst 44.495 euro kost. Voor dat geld heb je bijna een Kia Sportage!

Dat de Sportage in sommige gevallen maar 1000 euro duurder is dan een Seltos, is een bewuste keus. Kia Nederland kreeg van hogerhand opgelegd dat de Seltos ab-so-luut géén klanten mag wegsnoepen van de in Europa geproduceerde Kia Sportage.

Wat vind ikzelf van de nieuwe Seltos?

Eerst vond ik het raar dat de Seltos in de Kia-showroom naast de even grote Niro komt te staan, maar nu weet ik dat zo’n directe vergelijking juist verhelderend werkt. De Seltos is zoveel stoerder en moderner vanbinnen en vanbuiten, dat ze verschillende doelgroepen aanspreken.

Ik heb een zwak voor de nuchtere Niro, maar zijn beste jaren liggen achter hem. Met de Seltos – die qua design en bediening in de pas loopt met de elektrische modellen - kijkt Kia juist vooruit. Tegelijkertijd vind ik de meerprijs van 3800 euro of meer wel heftig.