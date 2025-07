Review Kia Sportage Hybrid (2025): je móét hybride, maar wil je ook?

Tests

Door het Nederlandse verkoopsucces van de elektrische EV3 zou je haast vergeten dat Kia ook ‘gewone’ SUV’s verkoopt. En met veel succes: kaskraker Kia Sportage werd onlangs vernieuwd. Bij ons is-ie voortaan altijd hybride.

Wat is opvallend aan de nieuwe Kia Sportage (2025)?

In Nederland verkoopt de Kia Sportage prima, maar wij kicken toch vooral op de iets compactere Niro en de elektrische EV3. Buiten onze landsgrenzen gaat de Sportage pas echt als eens speer; de middelgrote SUV is de meest succesvolle Kia in Europa. Een opfrisronde is dus zeker de moeite waard.

De Sportage kreeg een nieuw front. De ledverlichting maakt een andere knik, maar boven de grote grille prijkt nog altijd een zwarte streep die verwijst naar Kia’s vertrouwde tijgerneusgrille. De nieuwe achterlichten zijn een slimme zet, want ze benadrukken de breedte van de auto beter. Toch kunnen huidige Sportage-rijders opgelucht ademhalen, want ze rijden niet ineens in een verouderd model.

Achter het stuur ontdekken we nog een paar subtiele verschillen, te beginnen met het nieuwe tweespaaks stuurwiel dat we kennen uit andere moderne Kia’s. De ontwerpers van de ventilatieroosters kregen de opdracht een beetje te dimmen, dus de warme of koude lucht stroomt niet langer uit met chroom omrande Tetris-blokjes.

De toevoeging van een head-up display maakt de Sportage ook weer bij de tijd. Een fijne upgrade, want de projectie toont duidelijk de instructies van het navigatiesysteem en wat de rijhulpsystemen uitspoken.

Wat is goed aan de Kia Sportage Hybrid?

Kia dwingt Nederlandse Sportage-klanten om hybride te rijden, want hij komt alleen als volwaardige hybride en later als plug-in hybride naar ons land. De mild hybrid verdwijnt.

Dat is helemaal niet erg, want de elektrische hulpmotor in de Sportage Hybrid helpt de 1,6-liter viercilinder turbomotor aan een stevig vermogen: 239 pk in totaal. In vergelijking met zijn voorganger, kreeg de hybride aandrijflijn er 29 pk bij en de auto sprint nu sneller naar de honderd (7,9 s). Met als resultaat dat er altijd genoeg kracht paraat staat om vlot op te trekken of in te halen. Op de Duitse autobahn hebben we dan ook geen moment het gevoel dat we iemand in de weg zitten. Al kennen we uiteraard onze plek, gezien de topsnelheid van 196 km/h.

Tot slot twee praktische pluspunten: zwarte glimmende interieurpanelen gaan ons steeds meer tegenstaan en bij Kia denken ze daar hetzelfde over. Je merkt de positieve gevolgen hiervan in de vernieuwde Sportage. En het trekgewicht is verhoogd tot 1510 kg – een toename van 150 kg.

Wat moet je weten over de prijs van de Kia Sportage Hybrid?

De Sportage Hybrid is goedkoper geworden: zijn vanafprijs daalt van 44.495 euro naar 42.795 euro. Dat prijsvoordeel van 1700 euro is te danken aan de introductie van de nieuwe ComfortLine-uitvoering onder de bestaande DynamicLine. Toch hoef je niet op een houtje te bijten, want dit instapmodel heeft gewoon 17-inch lichtmetaal, adaptieve cruisecontrol, een achteruitrijcamera en een navigatiesysteem.

Op de foto's zie je trouwens de luxe GT-Line. Die begint bij 49.295 euro. Je kunt de nieuwe Sportage Hybrid vanaf half september gaan bekijken bij de lokale Kia-dealer. De plug-in hybride volgt later.

Wat kan beter aan de Kia Sportage facelift?

Op het gebied van vormgeving heeft Kia ons verwend met zijn volledig elektrische modellen. In vergelijking met de Kia EV3, EV5 en EV9 – elke met een uitgesproken design volgens de laatste Kia-mode – oogt de Sportage een beetje als een allegaartje van ideeën. Vooral het front oogt (te) druk.

De Sportage Hybrid mag dan een lagere vanafprijs hebben gekregen, de ‘oude’ Sportage was al mild hybrid nóg goedkoper. Maar die betaalbare aandrijflijn is dus niet langer leverbaar.

Wat vind ikzelf van de Kia Sportage Hybrid (2025)?

De Kia Sportage was en blijft een allemansvriend. Het opgefriste design, het extra vermogen, het nieuwe head-up display en de lagere vanafprijs zijn stuk voor stuk welkome toevoegingen.

Ik ben blij dat op het nieuwe stuur nog gewone knoppen prijken. De temperatuur en de stoelverwarming bedien je ook met fysieke knoppen. Het lage dashboard versterkt het gevoel dat je hoog zit en alles goed overziet. Kortom, een gebruiksvriendelijke werkplek.

Tot slot moedigt de hybride-aandrijflijn mij aan om volledig elektrisch door stadscentra te rijden. Normaal vervloek ik 30 km/h-zones, maar in de Sportage Hybride maak ik er een sport van om geen druppel benzine te verspillen aan deze saaie kilometers.