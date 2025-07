Nieuwe Kia EV5 (2025) uitgebreid bekeken: deze 7 dingen vallen ons op

Nieuws

Wij hebben de nieuwe Kia EV5 in het echt al van alle kanten bekeken. Hier zijn 7 dingen die ons opvallen aan de elektrische SUV – positief en negatief.

1. Meeste bagageruimte van allemaal

Met een inhoud van 566 liter is de kofferbak niet zo groot als die van de Skoda Enyaq, máár tel de inhoud van de frunk (44 liter) erbij op en je hebt tóch de elektrische SUV met de meeste bagageruimte in het C-segment.

Wanneer je de rugleuning neerklapt, is de laadvloer helemaal vlak en de afstand tot de voorstoelen bedraagt maar liefst 2 meter. De bouwpakketten van Ikea schuif je dus fluitend naar binnen. En de oprolbare hoedenplank past onder de dubbele laadvloer, evenals het laadsnoer.

2. Maar hoe klap je de achterbank neer?

In de kofferbak zoeken we vergeefs naar knoppen of hendels om de rugleuning van de achterbank neer te klappen. Die heeft de EV5 niet. Naar voren leunen om een knop óp de rugleuning in te drukken, behoort ook niet tot de mogelijkheden. Je moet helemaal naar het achterportier lopen en de hendel náást de zitting gebruiken om de achterbank neer te klappen. Niet ideaal.

3. Meer dan genoeg fysieke knoppen

Het dashboard van de EV5 lijkt op dat van de Kia EV3 en Kia EV9 – en dat is goed nieuws. Op het stuur prijken fysieke knoppen en de klimaatregeling heeft echte schakelaars. Het grote beeldscherm bestaat uit drie delen (instrumentarium, klimaatregeling en multimedia) en de interface is vertrouwd. Een prettige werkplek.

4. Achterin meer beenruimte dan voorin

De Kia EV5 is een ruime auto. Ik ben bijna twee meter lang en kan riant achter mezelf zitten. Op de achterbank zit ik misschien nog wel beter dan voorin, want als bestuurder komt je rechterbeen dicht in de buurt van de brede middenconsole en de keuzehendel van de automaat die achter het stuur zit. Moest die armleuning-plus-opbergbak tussen de voorstoelen zo groot?

5. Een fascinatie voor haakse hoeken

Je hoeft niet lang naar de EV5 te kijken, om een fascinatie voor haakse hoeken te ontdekken. Wij vermoeden dat de ontwerpers in hun kerstpakket een winkelhaak én een geodriehoek ontdekten. Zowel de koplampen als de achterlichten maken een hoek van circa 90 graden en we zien de hoek ook terug in het plaatwerk (als vouw en als kier).

Het werkt, want de elektrische SUV oogt stoer en minder aaibaar dan bijvoorbeeld de Volkswagen ID.4.

6. Kiekeboe

De EV5 heeft wel een achterruitenwisser, maar hij zit verstopt onder de dakspoiler. Wat zich ook heeft verstopt, is de schuiflade voor de passagiers op de achterbank. Trek aan de grote handgreep om het opbergvak met tafeltje tevoorschijn te toveren. De nieuwe vingerafdrukscanner zie je makkelijk over het hoofd, maar hij is er wel: de scanner is het kleine rondje links op de middenconsole.

7. Leaserijders opgelet

De EV5 staat in november 2025 bij de Kia-dealer en dat is voor de leaserijder precies op tijd om nog te profiteren van 17 procent bijtelling. Het is nog niet bekend hoeveel de auto gaat kosten, maar Kia Nederland is van plan om zakelijke rijders te verleiden met een ‘17-procent-bijtelling-uitvoering’. Wat dat precies betekent, verwachten we te leren in augustus, wanneer de verkoop start.