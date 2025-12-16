Review: Kia EV5 pakt Volkswagen ID.4 en Skoda Enyaq waar het pijn doet

Tests

De Kia EV5 komt de Volkswagen ID.4 en Skoda Enyaq het leven zuur maken. Niet met hypermoderne EV-techniek, maar met vertrouwde pluspunten als een enorme kofferbak, fysieke knoppen en veel beenruimte.

Wat is opvallend aan de Kia EV5 (2025)?

Smaken verschillen, maar ik vind het design en de verhoudingen van de EV5 kloppen. Na de nogal lompe EV9 en de ietwat speelgoedachtige EV3 hebben de ontwerpers van Kia eindelijk de sweet spot gewonden.

De EV5 gaat de strijd aan met populaire modellen als de Volkswagen ID.4 en de Skoda Enyaq. Wat daarbij zou helpen, is een boordnet van 800 volt dat supersnel opladen mogelijk maakt – kijk maar naar de Kia EV6. Maar helaas, dit is gewoon een 400-voltauto. Snelladen duurt een halfuur en gaat met 150 kW – daarmee ga je ID.4- of Enyaq-kopers niet op andere gedachten brengen.

De EV5 heeft een praktische primeur: het is Kia’s eerste personenauto met AddGear-bevestigingspunten. Voor het ongetrainde oog zijn dit gewoon haakjes in de kofferbak, maar het idee is dat Handige Harry’s met een 3D-printer zelf allerlei nuttige accessoires ontwerpen en fabriceren. Een parapluhouder bijvoorbeeld.

Skoda Enyaq-rijders zullen nu gniffelen, want hun auto heeft al een paraplu-opening in het voorportier. Toch lacht de EV5-rijder het laatst en het best, dankzij de riante kofferbak van 566 liter en de frunk van 44 liter (groot genoeg voor de laadkabel). Bij elkaar opgeteld overtreffen ze de bagageruimte van de volumineuze Enyaq (585 liter).

Wat is goed aan de Kia EV5?

Als bestuurder van de EV5 heb je een fijne werkplek. De voorstoel is uitgebreid instelbaar, waardoor de zitting ook de bovenbenen van lange mensen volledig ondersteunt. Je kijkt makkelijk over het lage dashboard heen en ziet daar de stoere welvingen in de motorkap. De fysieke knoppen op het stuur, het deurpaneel (stoelverwarming) en de middenconsole (temperatuur en volume), zijn een handige aanvulling op de moderne bediening via het touchscreen. Een menu waar we trouwens snel onze weg in vinden.

De praktische eigenschappen gaan verder dan alleen een grote kofferbak met nieuwerwetse bevestigingspunten. Na het neerklappen van de achterbank is de laadvloer compleet vlak en de hoedenplak heeft een eigen opbergplekje onder de vloer. Nog even over de achterbank: zelfs lange passagiers hebben genoeg beenruimte. Wat ook handig is, is dat je tijdens straatjekeren vlug van achteruit naar vooruit kunt switchen. Om van ‘R’ naar ‘D’ te gaan hoeft de auto niet eerst volledig tot stilstand te komen.

Kia weet hoe je een EV bouwt. Dat betekent flippers achter het stuur waarmee je de mate van regeneratie instelt en een gedetailleerd menu dat de energieverbruikers uitsplitst. De batterijverwarming springt automatisch aan wanneer je naar een snellaadpaal navigeert en als je de route naar het laadstation al weet, kun je de batterijconditionering handmatig inschakelen.

Een laadvermogen van 150 kW mag dan niet vooruitstrevend zijn, Kia belooft dat dit een constante snelheid is. Dus de EV5 blijft op dat tempo stroom naar binnen pompen tot de batterij voor 70 procent gevuld is. Pas dan gaat de rem erop.

Wat kan beter aan de Kia EV5?

Dit is een gezinsauto, een allemansvriend. En dus kun je hem moeilijk verwijten dat-ie overhelt in bochten en deint op drempels. Maar de besturing is ook nog eens ronduit vaag; je hebt geen idee wat de voorwielen uitspoken. Ze zouden een appeltaart kunnen bakken, waar jij pas achter komt zodra het lekker begint te ruiken. Modellen als de Tesla Model Y en de Polestar 2 bewijzen dat een elektrische SUV voor gezinnen leuk kan rijden.

De EV5 mag dan heel praktisch zijn, Kia begaat één misser: je kunt de achterbank niet neerklappen vanuit de kofferbak. Er zitten geen hendels in de wand van de bagageruimte en zelfs niet op de rugleuning zelf. Je moet echt de achterste portieren openen en de hendel bij de zitting vastgrijpen. Volgens Kia is dit het gevolg van de verstelbare rugleuning die in elke positie rotsvast verankerd moet zijn.



Wat moet je weten over de prijs van de Kia EV5?

Met een vanafprijs van 44.495 euro lijkt de EV5 nogal prijzig, máár Kia levert zijn elektrische SUV met een grote batterij van 81,4 kWh. Bij Volkswagen en Skoda begint de prijslijst met kleinere accupakketten en lagere bedragen. En die grote batterij komt handig van pas, want met een praktijkverbruik van circa 20 kWh/100 km bedraagt het realistische rijbereik ongeveer 400 kilometer.

Er zijn zes uitvoeringen om uit te kiezen. Allemaal 217 pk en 295 Nm sterk, en met een trekgewicht van 1200 kg. De 45.995 euro kostende GT-Line Business Edition biedt het meeste waar voor je geld. De standaard adaptieve cruisecontrol, lichtmetalen wielen, stoelverwarming en het navigatiesysteem worden aangevuld met een glazen panoramadak dat open kan, een draadloze telefoonlader en een elektrisch bedienbare achterklep. De warmtepomp is jammer genoeg gereserveerd voor de drie duurste uitvoeringen (vanaf 48.495 euro).

In de tweede helft van 2026 volgt een krachtiger Kia EV5 AWD met 265 pk en een hogere topsnelheid (180 i.p.v. 165 km/h).

Wat vind ikzelf van de Kia EV5?

De Kia EV5 voldoet aan de wensen van een heleboel gezinnen. Alle inzittenden hebben veel ruimte en de kofferbak is groot en praktisch. De vering en demping zijn comfortabel en de standaarduitrusting is omvangrijk. Dan doel ik ook op de grote batterij van 81,4 kWh met een realistisch rijbereik van 400 kilometer. En zoals je van een elektrische Kia mag verwachten, heeft-ie allemaal handige EV-functies.

Als autoliefhebber zou ik willen dat de EV5 sportiever rijdt. De besturing voelt wel heel elastisch aan en het veercomfort is nogal ‘Frans’. En hij opereert in een segment waar praktisch en leuk wel gecombineerd worden. Eerder noemden we de Polestar 2 en Tesla Model Y al, maar de ID.4 en de Enyaq rijden eveneens lekkerder.