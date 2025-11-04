Kia verklapt zelf welke elektrische modellen het snelst afschrijven

Nieuws

De Kia EV3 mag dan de populairste nieuwe auto van Nederland zijn, toch gaat hij sneller in waarde dalen dan sommige andere elektrische modellen van het merk. Dat beweert Kia Nederland tenminste …

Kia doet een boekje open over de toekomstige waarde van zijn modellen. Dat vinden wij boeiende informatie, want de afschrijving is de grootste kostenpost van een nieuwe auto. In de eerste vier jaar verliest een auto namelijk grofweg de helft van zijn nieuwwaarde.

Laat dat even op je inwerken: als een auto van 40.000 euro na 48 maanden nog maar 20.000 euro waard is, dan is er maandelijks 417 euro ‘verdampt’. Dat is meer geld dan de prijs van de verzekering of het onderhoud … Dus de afschrijving en de restwaarde zijn belangrijk.

Deze elektrische Kia’s dalen het snelst in waarde

Hieronder zie je – uitgedrukt in procenten – de toekomstige waarde van elektrische Kia-modellen – volgens Kia. Bovenaan staan de auto’s die het meest in waarde dalen en onderaan vind je het model dat het meest waardevast is.

De verliezers zijn de Kia EV6, EV9 en PV5 Passenger met een restwaarde van slechts 39 procent. De Kia EV4 is de absolute winnaar met 48 procent.

Wat betekent dat in keiharde euro’s? Dat de EV6 in aanschaf veel duurder is dan de EV4 (44.995 versus 37.695 euro), maar dat Kia voorspelt dat de goedkope EV4 over 48 maanden toch méér waard is dan de dure EV6 (18.094 versus 17.548 euro).

EV6 63 kWh Light Edition – 39 procent

EV9 76,1 kWh First Edition – 39 procent

PV5 Passenger 51,5 kWh Essential – 39 procent

Niro EV 64,8 kWh Light – 40 procent

EV3 58,3 kWh Air – 41 procent

EV4 Fastback 81,4 kWh Plus – 44 procent

EV5 81,4 kWh Air – 44 procent

EV4 58,3 kWh Air – 48 procent

Kia legt de toekomstige waarde vast

Kia verklapt deze percentages op de informatiepagina van het Kia Private Plan en spreekt zelf van de Toekomstige Gegarandeerde Minimum Waarde (TGMW). Het is een gegarandeerde restwaarde voor een vorm van financiering waarbij je aan het eind van de looptijd de auto kunt kopen voor die gegarandeerde minimum waarde. Maar je kunt de auto ook inleveren of een nieuwe financiering aangaan.