Kia EV3 te duur? Deze voormalige nummer 1 van Nederland blijkt een goedkoop alternatief

Nieuws

De Kia EV3 is een ontzettend populaire auto, maar eigenlijk is de compacte SUV best duur. In onze private lease vergelijker vind je een auto van hetzelfde formaat en zelfs hetzelfde merk, alleen dan véél goedkoper: de Kia Niro.

Het goedkope Kia EV3-alternatief

Over de Kia Niro

De Kia Niro is momenteel extra scherp geprijsd en is al vanaf 429 euro per maand te private leasen. Dat is een heel scherpe prijs, een stuk goedkoper dan de Kia EV3. Die kost je maar liefst 100 euro meer: minimaal 529 euro per maand. Naast de prijs zijn er nog wat duidelijke voordelen te benoemen, al doet de Niro natuurlijk niet alles goed.

Pluspunten Minpunten + Been-, hoofd- en bagageruimte zijn prima in orde - EV: Snellaadvermogen valt tegen + Ook als hybride verkrijgbaar - Hybride voelt een beetje traag aan + Standaard compleet uitgerust - Gebruik van hard plastic in interieur

Benieuwd naar alle technische specificaties van de Kia Niro? In het onderstaande overzicht vind je alle belangrijke getallen op een rijtje. Onder andere het vermogen, het koppel, het gemiddelde verbruik en alle EV-specs zijn vermeld.

Specificaties Niro Hybrid Niro EV Vermogen 138 pk 204 pk Koppel 265 Nm 255 Nm Aandrijflijn Hybride Elektrisch Gem. verbruik 4,5 l/100 km 16,2 kWh/100 km 0-100 km/u 11,1 s 7,8 s CO₂ 102–111 g/km 0 g/km Accu 1,3 kWh 64,8 kWh Actieradius – 460 km AC laden – 11 kW DC snelladen – 100 kW

Kia Niro uitvoeringen

Omdat de Niro zowel als Hybrid en EV beschikbaar is, zijn er enorm veel uitvoeringen. Hieronder staan ze kort voor je samengevat.

Hybrid

ComfortLine

Instapversie met onder meer adaptieve cruise control, navigatie, climate control met twee zones en een achteruitrijcamera.

DynamicLine

Voegt onder andere een digitaal instrumentarium, parkeersensoren vóór en snelwegassistentie toe.

DynamicPlusLine

Luxer uitgerust met head-up display, stoel- en stuurverwarming en een elektrisch bedienbare achterklep.

ExecutiveLine

Topversie met onder meer Harman Kardon-audio, stoelventilatie en elektrisch verstelbare stoelen met geheugen.

EV

Light

Instapversie met adaptieve cruise control, navigatie, digitaal instrumentarium en een actieradius tot 460 km.

Light Advanced

Voegt onder meer stoel- en stuurverwarming, parkeersensoren vóór en snelwegassistentie toe.

Air

Krijgt extra veiligheid en comfort zoals dodehoekassistentie en een draadloze telefoonlader.

Plus

Luxere uitvoering met head-up display, elektrische achterklep en schuif-/kanteldak.

Plus Advanced

Topversie met Harman Kardon-audio, stoelventilatie, parkeerassistentie en Vehicle-to-Load.



Waarom kiezen voor private lease?

Een private leasecontract geeft je het gemak van een splinternieuwe auto voor een vast maandelijks bedrag. Dit biedt financiële duidelijkheid en elimineert vrijwel alle zorgen die normaal gesproken bij autobezit komen kijken. In de maandelijkse kosten zijn alle essentiële uitgaven inbegrepen, zoals wegenbelasting, verzekering, afschrijving en onderhoud. Het enige waar je zelf nog voor hoeft te zorgen, is de brandstof of stroom voor de auto.

