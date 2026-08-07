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In 2020 en 2021 vloog deze EV over de Nederlandse toonbanken. Nu moet hij met spoed terug naar de dealer, want er is sprake van brandgevaar.

Het gaat om de Kia Niro. Dit model was in 2020 de bestverkochte auto van Nederland, met bijna 12.000 registraties over alle uitvoeringen. In 2021 hield de Niro die titel vast, met 10.812 op kenteken gezette exemplaren. De volledig elektrische e-Niro droeg een aanzienlijk steentje bij en stond het grootste deel van 2021 zelfs bovenaan de losse verkooplijst van elektrische auto's, tot de Skoda Enyaq hem aan het einde van het jaar nog inhaalde. Juist die elektrische versie staat nu centraal in de terugroepactie.

Wat is er aan de hand?

Kia roept wereldwijd meer dan veertienduizend exemplaren van de eerste generatie e-Niro terug, gebouwd tussen mei 2020 en maart 2022. De oorzaak zit in het batterijmanagementsysteem, dat een kleine kortsluiting tussen accucellen niet altijd op tijd signaleert. Daardoor kan de batterij oververhitten en, in zeldzame gevallen, spontaan vlam vatten. Het risico is het grootst wanneer de auto stilstaat, bijvoorbeeld terwijl hij aan de laadpaal hangt of gewoon geparkeerd staat.

In Nederland gaat het om 1.916 auto's. De tweede generatie Niro EV valt niet onder de terugroepactie. Ook de Niro Hybrid en Plug-in Hybrid zijn niet betrokken.

Check zelf of jouw Niro erbij zit

Niro-rijders kunnen op het terugroepregister van de RDW met hun kenteken opzoeken of hun auto onder de actie valt. Is de Niro gebouwd tussen mei 2020 en maart 2022, dan volgt vanzelf een uitnodiging van de dealer. De oplossing is een gratis software-update, die niet op afstand kan worden geïnstalleerd en dus alleen bij een erkende Kia-dealer wordt uitgevoerd.