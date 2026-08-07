Nieuw! Classics: 148 pagina vol klassieker en youngtimers om bij weg te dromen.

Nieuw! Classics: 148 pagina vol klassieker en youngtimers om bij weg te dromen. Bestel hier

Nederlands populairste auto van 2020 moet met spoed naar de dealer wegens brandgevaar

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

In 2020 en 2021 vloog deze EV over de Nederlandse toonbanken. Nu moet hij met spoed terug naar de dealer, want er is sprake van brandgevaar.

Het gaat om de Kia Niro. Dit model was in 2020 de bestverkochte auto van Nederland, met bijna 12.000 registraties over alle uitvoeringen. In 2021 hield de Niro die titel vast, met 10.812 op kenteken gezette exemplaren. De volledig elektrische e-Niro droeg een aanzienlijk steentje bij en stond het grootste deel van 2021 zelfs bovenaan de losse verkooplijst van elektrische auto's, tot de Skoda Enyaq hem aan het einde van het jaar nog inhaalde. Juist die elektrische versie staat nu centraal in de terugroepactie.

Lees ook Deze gloednieuwe auto is nu al razend populair, maar toch ineens knettergoedkoop Deze gloednieuwe auto is nu al razend populair, maar toch ineens knettergoedkoop

Wat is er aan de hand?

Kia roept wereldwijd meer dan veertienduizend exemplaren van de eerste generatie e-Niro terug, gebouwd tussen mei 2020 en maart 2022. De oorzaak zit in het batterijmanagementsysteem, dat een kleine kortsluiting tussen accucellen niet altijd op tijd signaleert. Daardoor kan de batterij oververhitten en, in zeldzame gevallen, spontaan vlam vatten. Het risico is het grootst wanneer de auto stilstaat, bijvoorbeeld terwijl hij aan de laadpaal hangt of gewoon geparkeerd staat.

Tip
De Kodiaq | Ook als Plug-in hybride
De Kodiaq | Ook als Plug-in hybride

Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Kodiaq. Nu ook als Plug-in hybride met elektrische actieradius tot 123 km.

Ontdek 'm nu

In Nederland gaat het om 1.916 auto's. De tweede generatie Niro EV valt niet onder de terugroepactie. Ook de Niro Hybrid en Plug-in Hybrid zijn niet betrokken.

Check zelf of jouw Niro erbij zit

Niro-rijders kunnen op het terugroepregister van de RDW met hun kenteken opzoeken of hun auto onder de actie valt. Is de Niro gebouwd tussen mei 2020 en maart 2022, dan volgt vanzelf een uitnodiging van de dealer. De oplossing is een gratis software-update, die niet op afstand kan worden geïnstalleerd en dus alleen bij een erkende Kia-dealer wordt uitgevoerd.

Lees ook Waarom tienduizenden Nederlanders deze week een brief van het CJIB krijgen Tienduizenden Nederlanders krijgen nu een brief van het CJIB op de mat
Speciale editie
NIEUW! Classics
NIEUW! Classics

148 pagina’s vol klassiekers en youngtimers

Bestel hier
Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

Voor jou geselecteerd

Wekelijks autoplezier in je mailbox?

  • ✓ Mis geen belangrijk autonieuws
  • ✓ Exclusieve verhalen alleen voor jou
  • ✓ Speciale kortingen en acties
Het grote vakantienummer
Nog meer uitgebreide tests en leuke reportages?
Lees het in Auto Review
Nu populair
Volg ons Adverteren Contact