Test: op dit onderdeel valt populaire Toyota Yaris Cross onverwacht door de mand

Natuurlijk kun je heel kritisch kijken naar SUV's als de Toyota Yaris Cross en Kia Niro: te groot, te zwaar, te dorstig, te duur … Maar waarom zijn ze dan zo populair?

Met name in het betaalbare B-segment blijft de SUV steeds meer terrein winnen. Zoveel zelfs, dat een fabrikant als Ford al helemaal is

afgestapt van de traditionele hatchback. De merken die in deze vergelijkende test aan bod komen - Kia, Peugeot, Seat, Toyota en Volkswagen - laten die keuze nog steeds bij de klant. Kopers die zich richten tot het B-segment, zijn van oudsher prijsbewuste mensen. Onze vijf testauto's gaan echter algauw richting de 40.000 euro, of overschrijden dit aankoopbedrag zelfs al. Betaalbaar? Daar hebben wij

toch een heel ander beeld bij.

Toyota Yaris Cross private lease

Als een dergelijk bedrag je afschrikt, is er voor de particulier altijd nog de mogelijkheid om te kiezen voor private lease. Maar ook dan geldt: je moet voor onze vijf testauto's wél maandelijks 550 tot zelfs 650 euro op kunnen hoesten.

Over leasen gesproken: deze zogenaamde B-SUV's zijn inmiddels volwassen genoeg om voor de zakelijke rijder een interessant alternatief te vormen op het geijkte leaseaanbod. Al zal je werkgever waarschijnlijk de voorkeur geven aan een (al dan niet volledig elektrisch) model met een nog lagere of zelfs helemaal geen CO 2 -uitstoot. Dat is immers goed voor het bedrijfsimago.

Kia Niro is het ruimst

Met een lengte van 4,42 meter, is de Kia Niro veruit de grootste auto in deze test. Het is een model dat je net zo goed in het grotere C-segment zou kunnen inschalen. De andere vier testauto's zijn duidelijk een maatje kleiner. Vergeleken met het riante interieur van de Niro, gaat het er vooral in de Peugeot 2008 en Toyota Yaris Cross maar krap aan toe.



In deze auto's wordt de beleving van ruimtelijkheid verder ingedamd door de oplopende raamlijn, waardoor veel minder licht naar binnen komt. Tel daar in de Toyota nog de prominent aanwezige hoofdsteunen op de achterbank bij op, en we hoeven je niet uit te leggen dat je voor een goed overzicht naar achteren maar het beste op de buitenspiegels en de standaard parkeercamera kunt vertrouwen.

Volkswagen T-Cross bagageruimte

Zeker voor de dagelijkse behoeften van twee personen, hebben alle vijf de testauto's voldoende laadruimte te bieden. De Toyota slikt 397 liter bagage, de Volkswagen neemt 455 liter mee. Wanneer de rugleuning van de achterbank wordt neergeklapt, vervoert de Peugeot het grootste volume: 1467 liter. Doordat de Volkswagen T-Cross beschikt over een verschuifbare achterbank en een neerklapbare rugleuning van de bijrijdersstoel, verdient deze auto de meeste variabiliteitspunten.

Kijken we echter naar het maximum laadvermogen, dan heeft de Seat Arona het hoogste woord: 536 kilo mag erin. De Peugeot en de Volkswagen kunnen op hun beurt de zwaarste aanhangwagen trekken, met een geremd gewicht van 1100 kilo. De Toyota weet op deze testonderdelen niet te overtuigen: er kan een vracht van maximaal 430 kilo worden ingeladen, terwijl het geremde aanhangergewicht bij 750 kilo blijft steken.

Prijs-/kwaliteitsverhouding

We zeiden het al: echt betaalbaar kunnen deze testauto's niet meer worden genoemd. En daarom mag je kritisch zijn op de bouwkwaliteit en het afwerkingsniveau. De Kia Niro, Peugeot 2008 en Volkswagen T-Cross geven het goede voorbeeld. In deze modellen zijn de interieurs opgebouwd uit hoogwaardige materialen en met een scherp oog voor afwerkingskwaliteit. Bij de Peugeot zijn de motorkap en achterklep aan de binnenkant niet voorzien van een laagje blanke lak. Hier heeft de afdeling Bezuinigingen duidelijk met de vuist op tafel geslagen.

Afwerking: Toyota laat pijnlijke steken vallen

De Toyota Yaris Cross lijkt met weinig liefde in elkaar geschroefd te zijn. Bij de achterbank zien we dat beide delen van de rugleuning wijken. De naden tussen de diverse carrosserie- en interieurpanelen zijn erg breed en de hoedenplank ziet eruit alsof hij met een bot stanleymes op maat is gesneden. En dat terwijl Toyota zo'n goede naam heeft op kwaliteitsgebied. Maar die reputatie heeft het Japanse merk klaarblijkelijk vooral te danken aan de onverwoestbare techniek.

Hoe dan ook: Toyota zou zijn compacte SUV wel met wat meer zorg mogen bouwen. De veiligheidsuitrusting van de Yaris Cross laat echter wel de loftrompet schallen. Rijhulpsystemen die je eerder in auto's uit een hogere klasse zou verwachten, zijn standaard in de Toyota aan boord.

In het dagelijks leven voel je je eigenlijk in alle vijf de testauto's snel thuis. De spraakbediening helpt je daarbij een handje. In geval van de Toyota en de Volkswagen zijn gesproken navigatietaken echter regelmatig tegen dovemansoren gericht.

De volledige vergelijkende test staat in Auto Review 12/2025, inclusief alle meetwaarden.