Nieuw! Classics: 148 pagina vol klassieker en youngtimers om bij weg te dromen.

Nieuw! Classics: 148 pagina vol klassieker en youngtimers om bij weg te dromen. Bestel hier

De SUV's van dit merk zijn plotseling véél goedkoper geworden

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink
De SUV's van dit merk zijn plotseling véél goedkoper geworden

Het zal niemand verbazen dat SUV's momenteel de allerpopulairste auto's zijn. Ben jij ook op zoek naar zo'n model? Dan is het goed om te weten dat de SUV's van dit merk momenteel extra goedkoop zijn! 

Private lease zorgt voor gemak tijdens het autorijden, omdat je één vast maandbedrag betaalt waarin vrijwel alle autokosten al zitten. Zaken als afschrijving, onderhoud en verzekering zijn dus geregeld, waardoor jij je daar geen zorgen over hoeft te maken. Het enige waar je nog zelf voor opdraait, zijn de kosten voor brandstof of elektriciteit. Zo kun je onbezorgd de weg op.

Momenteel draaien Peugeot en Auto Review een gezamenlijke actie. Wanneer je een SUV via hen private leaset, krijg je met de kortingscode AUTOREVIEWPEU20 maar liefst 20 euro korting op het maandbedrag. Dat is dus elke maand voordeel! Over een hele leaseperiode kan die korting oplopen tot wel 1440 euro. Het enige wat je hoeft te doen, is de kortingscode invullen bij jouw favoriete specificatie. Dat geldt voor alle hoogpotige modellen van het merk.

Voordeel voor alle Peugeots!

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Private lease een SUV bij Peugeot

De SUV's van dit merk zijn plotseling véél goedkoper geworden
De SUV's van dit merk zijn plotseling véél goedkoper geworden

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De SUV's van dit merk zijn plotseling véél goedkoper geworden
De SUV's van dit merk zijn plotseling véél goedkoper geworden

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De SUV's van dit merk zijn plotseling véél goedkoper geworden
De SUV's van dit merk zijn plotseling véél goedkoper geworden

Peugeot 5008

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    NIEUW! Classics

    148 pagina’s vol klassiekers en youngtimers

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    Shane Jebbink
    Door Shane Jebbink

    Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

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