Peugeot 3008 (2018-2023): problemen, aandachtspunten, betrouwbaarheid

Aankooptips

Een nieuwe Kia Picanto kost momenteel zo'n 22.000 euro. Een ‘net ingereden’, ruime en luxe Peugeot 3008 heb je al voor de helft. Maar is zo'n goedkope tweedehands 3008 ook een slimme keus?

Een frisse SUV hoeft niet de hoofdprijs te kosten. Op de occasionmarkt zijn genoeg allrounders te vinden die veel ruimte, comfort en praktische inzetbaarheid combineren met een vriendelijk prijskaartje.

Een populair model in deze klasse is de Peugeot 3008. Opvallend: de Peugeot 3008 is tweedehands veel goedkoper dan sommige concurrenten. Dat is voor ons aanleiding om de 3008 eens nader te bestuderen. Uiteraard met ruime aandacht voor de pechstatistieken en betrouwbaarheidscijfers.

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Franse broer van Opel Grandland X

Deze tweede generatie Peugeot 3008 verscheen in 2016 en rekende af met de MPV-achtige vorm van zijn voorganger. Hij kreeg een moderne SUV-koets, gebaseerd op het EMP2-platform van Stellantis. Daarop staat ook de Opel Grandland X. Met zijn opvallende design, hoge zit en futuristische i-Cockpit- groeide de 3008 snel uit tot een van Peugeots populairste modellen.

Motoren Peugeot 3008

Aanvankelijk leverde Peugeot de 3008 alleen met diverse benzine- en dieselmotoren, waaronder de bekende 1.2 PureTech en Blue­HDi-diesels. Vanaf 2019 kwamen daar plug-in hybrides bij met 225 of 300 pk, laatstgenoemde met vierwielaandrijving. In 2020 kreeg de 3008 een facelift met een scherpere neus, vernieuwde verlichting en moderner infotainment. Later volgde ook een mild-hybrid. Eind 2023 werd een geheel nieuwe generatie gepresenteerd.

Problemen en betrouwbaarheid Peugeot 3008

Bij de apk komen diverse zwakke punten naar voren. Zo zijn olielekkages bij motor en ­versnellingsbak geen uitzondering. Ook gebroken veren, versleten remschijven of ­remblokken en sterk versleten banden komen veel voor. De problemen met de natte ­distributieriem van de 1,2-liter PureTech-motoren hebben de reputatie van diverse ­Stellantis-modellen geen goed gedaan. Toch krijgt de 3008 van de Consumentenbond een ruime voldoende voor betrouwbaarheid: een 7,1.





Wel blijft het van groot belang dat de onderhoudshistorie sluitend is. Zeker omdat Stellantis dat eist, mocht je een beroep ­moeten doen op verlengde garantie van 10 jaar/180.000 kilometer op de PureTech-motor.

Hoe zit het met de THP-motor?

De 1.6 e-THP-motor is een stuk verbeterd ten opzichte van de THP zonder het e’tje ervoor. Vroegtijdig oprekkende distributiekettingen zouden nauwelijks meer voorkomen. Wel ­blijven er klachten over het olieverbruik en storingsgevoelige bobines. Let op of de motor soepel loopt, zonder haperingen.

Verder worden bij deze motor in combinatie met de automaatbak koelproblemen gemeld, doordat de elektronisch geregelde waterpomp versneld de geest kan geven. Check daarom of de automaat schokvrij, vlot en soepel ­schakelt. Storingen aan infotainment, digitale instrumenten en rijhulpsystemen komen geregeld voor, vaak veroorzaakt door softwareproblemen. De plug-in hybrides zijn doorgaans betrouwbaar, maar controle van laadkabel, accustatus en laadfunctie blijft verstandig.

Wat kost een tweedehands Peugeot 3008 (2016-2023)?

Op Marktplaats vind je ruim 800 tweedehands Peugeots 3008 van deze generatie. Prijzen beginnen al bij zo'n 8000 euro, maar dan heb je een auto met een kilometerstand die de 200.000 ruim overstijgt. Vind je 175.000 kilometer wel het maximum, reken dan op vanafprijzen van ongeveer 9 mille.