Dit zijn de 10 goedkoopste EV’s met minimaal 700 kilometer actieradius

Elektrische auto’s met een grote actieradius zijn allang niet meer alleen voor de happy few. Wie minimaal 700 kilometer wil halen op een volle accu, heeft inmiddels verrassend veel keuze, zonder direct een ton te hoeven betalen.



Voor veel automobilisten is 700 kilometer een psychologische grens. Wie die afstand haalt op een volle accu, ziet een elektrische auto al snel als volwaardig alternatief voor benzine of diesel. Maar hoeveel geld moet je minimaal leggen voor een auto die dat kan?

Tesla Model 3 als prijsknaller

De goedkoopste EV die deze actieradius aantikt, komt van Tesla. De Model 3 Long Range achterwielaandrijving heeft volgens de fabrieksopgave een actieradius van 750 kilometer en kost € 45.990. Daarmee laat hij zien dat een grote range niet per se hoeft te betekenen dat je diep in de buidel moet tasten.

Minder dan 60.000 euro

Net boven de Tesla vinden we de Peugeot 3008 Allure met 97 kWh accu en 701 kilometer range, gevolgd door Mercedes CLA 250+ electric. De kersverse Auto van het Jaar komt tot 791 kilometer. De andere twee opties die je nog onder de 60 mille kunt bestellen zijn de Volkswagen ID.7 Pro S en de DS No.8, die allebei net boven de 700 kilometer actieradius uitkomen.

Ontwikkeling gaat snel

Zodra je richting premiummerken als Audi en BMW gaat, liggen de prijzen duidelijk hoger. De Audi A6 e-tron is daarbij wel goedkoper geworden, maar blijft in het hogere segment zitten. Dat ook de gloednieuwe BMW iX3 en de Volvo EX60 direct in dit lijstje verschijnen, laat zien hoe de actieradius van EV's met sprongen vooruitgaat. Die vooruitgang zorgt ervoor dat actieradiussen van 700 kilometer en meer steeds vaker voorkomen. Op termijn wordt dat ook de norm bij auto's uit een lagere prijskklasse.

Lucid Air blijft de duurste

De duurste auto in dit overzicht is de Lucid Air Pure, die met 831 kilometer actieradius ook meteen het verst komt. De enige andere modellen die net zoals de Lucid de grens van 800 kilometer doorbreken, zijn de nieuwe BMW iX3 en de Volvo EX60.