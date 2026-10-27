Volvo EX60 laadt sneller met 370 kW dan BMW iX3 met 400 kW

Nieuws

We gaan terug naar het 400 kW-laadstation waarmee we de BMW iX3 hebben getest. Weet de Volvo EX60 met zijn laadsnelheid net zoveel indruk te maken?

De Volvo EX60 ondersteunt een torenhoge laadsnelheid van 370 kW. Aangezien lang niet elk laadstation dit kan leveren, ligt teleurstelling bij klanten op de loer. We vermoeden dat Volvo daarom een menu in het leven heeft geroepen dat twee laadsnelheden toont: het actuele laadvermogen waarmee de accu wordt opladen en het laadvermogen dat de auto op dat moment kán opnemen.

Alsof de Zweden zich willen indekken: het is de schuld van de laadpaalboer dat je maar 175 kW krijgt. Onze testauto schept op dat-ie tot wel 378 kW ondersteunt. Het resultaat is een laadpauze van slechts 16 minuten. We pluggen in om 15.00 uur en om 15.16 uur is de batterij van 95 kWh weer voor 80 procent gevuld.

Tip De volledig elektrische Elroq Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Elroq. Tot 571 km elektrische actieradius. Nu al te rijden vanaf € 34.990. Ontdek 'm nu

Zo verloopt snelladen met de Volvo EX60

Na het inpluggen schiet de laadsnelheid meteen naar de beloofde 370 kW. Maar de BMW iX3 ondersteunt 400 kW … Toch laadt de EX60 sneller in de praktijk, want zijn laadsprint duurt helemaal tot 48 procent. De iX3 vertraagt al na 29 procent ( bekijk zijn laadgrafiek maar eens). Bij 60 procent kijken we op de stopwatch: er zijn nog maar acht minuten verstreken! Nu raakt de vaart eruit. Nog eens acht minuten later, staat de batterij op 80 procent en kunnen we tevreden afkoppelen.

Laadpoort Volvo EX60

Je drukt op de laadklep en hij zwaait omhoog. Vervolgens heb je alles wat je nodig hebt: een laadpoort waarvan het snellaadgedeelte is afgeschermd met een klepje, een lampje dat de laadstatus verklapt met kleurtjes en een grote ronde knop waarmee je de laadkabel ontgrendelt. De poort zit linksachter op de auto, dus bij de Tesla Supercharger - waar iedereen achteruit inparkeert - sta je niemand in de weg.