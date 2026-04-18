Waarom Volvo ondanks een moeilijk 2025 vol optimisme naar de toekomst kijkt

Nieuws

Vlak voordat we in Stockholm de wereldpremière van de Volvo EX60 bijwoonden, spraken we twee Volvo-kopstukken over het heden en de toekomst van Volvo.

2025 was een lastig jaar voor de personenwagendivisie van Volvo. Mede als gevolg van Donald Trumps tarievensoap doken de wereldwijde verkoopcijfers met 7 procent in de min en het bedrijf zag zich genoodzaakt om zo'n 1,7 miljard euro en zo'n 3000 werknemers te ontslaan. En last but not least: door de valse start van de EX90 leed het merk serieuze reputatieschade. Het elektrische topmodel kampte met diverse kinderziekten en tot overmaat van ramp kreeg de fabrikant het met veel tamtam aangekondigde lidar-systeem niet aan de praat. Pijnlijk, vooral omdat de EX90 mede dankzij de 'voorspellende gaven' van dit systeem 'de veiligste Volvo ooit' zou worden. Uiteindelijk werd het contract met de Amerikaanse toeleverancier verbroken en verdween de lidar-puist van het EX90-dak. Ondanks dit alles heerst er in en om de Volvo Studio in hartje Stockholm een optimistische sfeer.

Missing link

We schuiven aan bij Michael Fleiss, algemeen productstrateeg van Volvo Cars en bij Akhil Krishnan, die de scepter zwaait over het volledige gamma van de 60-serie.

Waar komt dat positivisme vandaan na zo'n moeilijk jaar?

Michael Fleiss: "Met de Volvo EX60 hebben we de missing link in ons gamma te pakken. De wereldwijde vraag naar SUV's is nog steeds groeiende, zeker in het segment waarin de EX60 valt. Daarin zijn wij nu al heel succesvol met de XC60. Dat was de afgelopen jaren steeds onze bestseller en we weten dat veel klanten die nu nog plug-in hybrid rijden, klaar zijn voor de stap naar volledig elektrisch. Daar sluit de EX60 naadloos bij aan."

Over volledig elektrisch gesproken, in november 2025 zei uw CEO Håkan Samuelsson nog steeds te geloven in elektrificatie. Maar anders dan zijn voorganger, noemde hij geen datum meer waarop Volvo nog alleen volledig elektrische auto's zou bouwen. Wat zit daarachter?

Michael Fleiss: "We moeten dealen met een zeer onzekere geopolitieke situatie. Vanwege de Amerikaanse importtarieven gaan we de XC60 binnenkort ook in de VS bouwen en de EX30 voor de Europese markt loopt tegenwoordig niet meer in China, maar in België van de band. Consumenten verkeren op hun beurt in grote onzekerheid vanwege de wisselende fiscale stimuleringsmaatregelen voor EV's. Daarnaast blijft de laadinfrastructuur in grote delen van Europa achter. En dan hebben we nog het Europese emissievraagstuk. Mede daardoor stijgt de vraag naar volledig elektrische auto's minder snel dan gedacht. Maar we houden de ontwikkelingen nauwkeurig in het oog; als de klant klaar is voor volledig elektrisch, zijn wij het ook."

Maar u wedt dus niet langer op één paard?

Michael Fleiss: "Nee, het lijkt er sterk op dat we in Europa ook na 2035 plug-in hybrides mogen blijven verkopen en dat gaan we zeker doen. Wel is het belangrijk dat ze consequent worden opgeladen en dat ze zo'n grote elektrische actieradius krijgen, dat de klant alleen tijdens lange vakantieritten benzine hoeft te tanken. Zeg drie à vier keer per jaar. Zo'n PHEV kun je het grootste deel van het jaar rijden als EV - dat is mijn ideaalbeeld."

Niet alleen SUV's

Met de V60 en V90 boekte Volvo de laatste jaren magere verkoopresultaten. Inmiddels is de V90 uit productie en de V60 gaat al zo'n acht jaar mee. Daarom kan ik me voorstellen dat Volvo zich vooral blijft focussen op SUV's. Aan de andere kant hebben BMW, Volkswagen en Audi nog wel nieuwe stationwagons in hun gamma, ook volledig elektrische.

Kunnen we de komende jaren nog een traditionele Volvo Estate verwachten?

Michael Fleiss: "Hoewel de vraag naar stationwagons wereldwijd tanende is, zien we nog altijd potentieel. Bovendien is dit type auto zo sterk verbonden met ons DNA, dat we niet uit het segment kunnen wegblijven. Volvo hoort daar gewoon thuis. De Volvo Estate is dan ook zeker niet ten dode opgeschreven."

Simpelste accupakket ooit

De ster van Stockholm is natuurlijk de Volvo EX60. We vragen productspecialist Akhil Krishnan wat de EX60 in zijn ogen zo bijzonder maakt.

"Deze auto biedt alle voordelen van een EV, zonder de nadelen. Door de combinatie van grote accupakketten en state-of-the-art laadtechniek kom je ver en hoeft laden nauwelijks meer tijd te kosten dan tanken. Bovendien kan dat laden dankzij een app heel gemakkelijk, zonder gedoe met pasjes."

Wat zijn de meest onderscheidende eigenschappen van het nieuwe SPA3-platform?

Akhil Krishnan: "De auto wordt gebouwd met gigacasting, wat het productieproces veel efficiënter maakt. Daarbij is de accu volledig geïntegreerd in de carrosseriestructuur. Bovendien is het waarschijnlijk het simpelste accupakket ooit. Alle bijbehorende componenten zitten er los van. Daardoor kun je bij onderhoud en reparatie de accu ongemoeid laten. Die is dan ook volledig afgesloten, zodat hij beter beschermd is tegen invloeden van buitenaf. Mede daardoor kunnen we 10 jaar garantie op het accupakket bieden. Ten slotte is het pakket platter dan ooit, wat weer goed is voor de binnenruimte."

Google Gemini

Waar kunnen de inzittenden zich, behalve veel ruimte, nog meer op verheugen?

"De nieuwe HuginCore-computer coördineert alles, van infotainment tot veiligheid. Tevens maakt-ie software-upgrades en nieuwe functies mogelijk. Zo is de auto altijd up-to-date. Daarnaast is de EX60 een van de eerste auto's ter wereld met Google Gemini als AI-assistent, waarmee je heel natuurlijke gesprekken kunt hebben. Dat is niet alleen gemakkelijk, je kunt tijdens het gesprek gewoon op de weg blijven letten en dat komt de veiligheid weer ten goede. Al met al is de EX60 voor ons een erg belangrijke auto."

In de algemene presentatie ging Volvo nog een stap verder. Onder het mom Electric is no longer a compromise, presenteerde de fabrikant de EX60 zelfs als een auto die het EV-speelveld gaat veranderen. Inderdaad heeft de auto veel te bieden, maar of het de game changer wordt waarop Volvo hoopt, is nog even afwachten.