Zo zorgt Volvo ervoor dat de EX60 niet zo’n ramp wordt als de EX90

Met de komst van de Volvo EX60 zet het Zweedse merk een volgende stap in zijn transitie naar volledig software-gedefinieerde auto’s. Daarbij hoeven we volgens Volvo niet bang te zijn voor een EX90-achtige rommelboel.

Waar de Volvo EX30 en EX90 nog echte pioniers waren, profiteert de EX60 zichtbaar van die eerste ervaringen die Volvo met nieuwe software-architecturen heeft opgedaan.

De EX30 en EX90 maakten gebruik van volledig nieuwe elektrische platforms. De sterke afhankelijkheid van digitale systemen zorgde voor een hoop gedoe en soms ook voor frustratie bij vroege kopers. Denk aan softwarefouten, functies die niet meteen werkten of updates die nodig waren om beloofde mogelijkheden alsnog beschikbaar te maken.

Minder risico

Bij de EX60 is dat anders. Niet omdat alles ineens gegarandeerd probleemloos zal verlopen. Maar wel omdat Volvo nu voor de tweede of zelfs derde keer met deze technologie werkt. Dat verkleint de risico's aanzienlijk. Processen zijn aangescherpt, systemen zijn doorontwikkeld en eerdere fouten zijn – als het goed is – meegenomen in het ontwerp van dit nieuwe model. Dat is zonder twijfel een verbetering.

'Volvo op voorsprong'

Volvo-topman Håkan Samuelsson daarover tegen InsideEVs: “Nu beschikken we over een centraal computersysteem waarmee we naar mijn idee duidelijk voorlopen op de rest.” Samuelsson verwacht dan ook dat merken als BMW, Mercedes, Honda en General Motors, die zich opmaken voor de introductie van hun eerste echte software-gedefinieerde auto’s, ook tegen kinderziektes aanlopen."

Bugs horen erbij

Toch blijft de EX60, net als zijn voorgangers, sterk afhankelijk van software. En bij een auto die zo zwaar leunt op digitale systemen, is de kans aanwezig dat niet alles vanaf dag één perfect functioneert. Kleine haperingen, ontbrekende functies of onvoorziene bugs horen er simpelweg bij.

Volvo heeft inmiddels laten zien dat het in staat is om veel problemen ‘over-the-air’ te verhelpen, zonder dat een bezoek aan de dealer nodig is. Daarnaast kunnen de Zweden voor de Volvo EX60 lijkt putten uit hun ervaringen met de EX30 en EX90. Daarmee zet de nieuwkomer een stap vooruit ten opzichte van eerdere modellen.