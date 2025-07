‘De Volvo EX90 is een rommeltje’

Nieuws

De Amerikaanse consumentenorganisatie Consumer Reports vindt dat de Volvo EX90 te vroeg op de markt is gebracht. Het aantal issues is zo groot, dat de EX90 volgens de Amerikanen eerder een product lijkt van een start-up dan van een gerenommeerd premiummerk.

Met de EX30 en EX90 wilde Volvo aantonen dat het klaar is voor het softwaretijdperk. Beide modellen zijn van de grond af ontworpen als zogeheten software-defined cars, met over-the-air updates, slimme rijhulpsystemen en een naadloze digitale ervaring. Maar in de praktijk blijkt het allemaal verre van ideaal. Het eveneens Amerikaanse Inside EVs haalt de ervaringen aan van Consumer Reports.

Vertragingen en gemiste beloftes

De introductie van zowel de Volvo EX30 als de EX90 liep vertraging op. Desondanks waren nog niet alle softwareproblemen opgelost. De EX30 was al vrij snel aan updates toe vanwege laadproblemen, en bij de introductie van de Volvo EX90 werkten allerlei functies nog niet. Meerdere media constateerden na de eerste testrit dan ook dat de auto eigenlijk 'nog niet af was'.

Consumer Reports: 'EX90 zit vol bugs'

Het Amerikaanse Consumer Reports kocht een Volvo EX90 voor een duurtest, en al tijdens de eerste 1600 kilometer ging er van alles mis. Zo viel het centrale scherm meerdere keren volledig uit.

De auto toonde regelmatig de melding: “Starting up: Your Volvo is getting ready …”, gevolgd door een opstarttijd van 3 tot 5 minuten. Daarnaast maakt Consumer Reports melding van een airbaglampje dat een week lang onterecht bleef branden en van een noodoproepfunctie (SOS) die pas werkte na een software-update.

LiDAR werkt nog steeds niet

En dat is nog niet alles: diverse beloofde softwarefuncties ontbreken nog steeds. De Volvo EX90 is een van de eerste auto's met standaard LiDAR, een technologie die afstanden meet met behulp van laserstralen. Alleen doet de scanner nog weinig. Hij verzamelt enkel gegevens voor toekomstige updates. Al dit soort zaken geven de berijder volgens Consumer Reports het idee dat hij in een prototype rondrijdt in plaats van een premiumproduct.

Volvo: ‘even updaten’

Toen Consumer Reports Volvo Amerika om een reactie vroeg, adviseerde een woordvoerder om de nieuwste update te installeren.

“We hebben die update meteen geïnstalleerd”, schrijft journalist Keith Barry. “Daarna doofde het airbaglampje, maar het geluid via Bluetooth, de radio en andere bronnen bleef onbruikbaar. Ook verschenen er nog steeds foutmeldingen uit het niets.” Hij voegt daaraan toe: “Als softwareversie 1.3.18 nodig is om deze berg bugs te verhelpen, dan had Volvo de EX90 pas mogen verkopen als die versie standaard geïnstalleerd was.”

Daarnaast melden diverse bronnen dat de auto de verkeerde maximumsnelheden aangeeft en dat het ont- en vergrendelen van de auto vaak niet werkt zoals verwacht. Ook onze collega Wouter Vastenhout constateerde dat laatste bij zijn rij-impressie in 2024.

Onacceptabel in deze prijsklasse

Volvo reageerde niet op vragen van InsideEVs, maar het probleem is duidelijk: wie 80.000 tot 100.000 euro uitgeeft aan een luxe elektrische SUV, verwacht een auto die vanaf dag één werkt zoals het hoort. Zonder ontbrekende functies of technische stress. Bovendien is het doodzonde dat de reputatie van de EX90 nu lijdt onder alle software-gedoe, want in de basis is het een bijzonder fijne, comfortabele, ruime en veilige auto.