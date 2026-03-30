Snelle sprinttijden zijn passé: waarom 0-100-cijfers hun magie verliezen

Aan de borreltafel doet de 0-tot-100-tijd van je benzine- of dieselauto er eigenlijk niet mee toe. EV’s hebben die vorm van opschepperij kapotgemaakt. Een column.

Deze column verscheen eerder in Auto Review #3. Koop het magazine nu in de supermarkt, de boekhandel of in onze webshop.

Tijdens mijn vakantie in de groene heuvels van de Eifel rijden we toevallig door het Duitse plaatsje Scheuren. Ik moet lachen zodra het plaatsnaambord opdoemt, want op dat ogenblik hijgt er een Audi A4 in onze nek. En hij wordt op zijn beurt opgejaagd door een Audi A6. Het is mijn schuld dat we niet met de toegestane maximumsnelheid van 100 km/h op het dorp af denderen, want onze Audi A2 uit 2003 heeft slechts 75 moedige paardenkrachten. En Scheuren ligt boven op een heuvel …

Opscheppen over sprinttijden

In Duitsland is een honderdsprint van ruim 12 seconden een serieus blok aan je been, want de invoegstroken zijn kort en de snelheden hoog, maar aan de borreltafel doet de 0-tot-100-tijd er eigenlijk niet mee toe. EV’s hebben die vorm van opschepperij kapotgemaakt.

Tip Ontdek de Tiguan plug-in hybride De perfecte mix tussen kracht en comfort. Met de Volkswagen Tiguan rijd je zorgeloos naar je favoriete bestemming. Bekijk meer

Stonden we in 2009 nog met opstaande nekharen te luisteren naar de Ford Focus RS-rijder die orakelde hoe hij met 305 pk op de voorwielen in 5,9 seconden naar de honderd jakkerde, in het huidige EV-tijdperk halen we daar de schouders voor op. Een huisvader of leaserijder achter het stuur van de allergoedkoopste Volvo EX30 klaart de klus al in 5,7 tellen. Alsof je een pistool meebrengt naar een messengevecht.

En dan is de Volvo EX30 maar een vriendelijk gezins-SUV’tje. Plemp een arsenaal elektromotoren in een sportwagen en het kan nog veel sneller. Maar eigenlijk is daar geen lol aan. Je zult twee keer willen ervaren hoe het is om in drie seconden naar de honderd te teleporteren, en een derde keer om je nieuwsgierige buurman misselijk te maken. Had-ie op ophaaldag zijn vuilcontainer maar niet zo lomp voor jouw oprit moeten plempen …

Wat blijft er dan nog over?

Dus we zijn uitgekeken op sprinten in een rechte lijn. Wat nu het sportieve verschil maakt, zijn de besturing, de wegligging en de rijervaring. In een tijd waarin EV’s langzaam maar zeker ons landje veroveren, worden auto’s als de Mazda MX-5 nog begeerlijker.

Hij is gewoon nieuw te koop, maar biedt het ouderwetse genot van laag bij de grond zitten, handmatig schakelen en ongefilterd sturen. Kortom, het gevoel neemt de plek in van de getallen. In het geval van de MX-5 komt dat goed uit, want met een sprinttijd van 8,3 seconden kun je in de kroeg maar beter stilletjes aan je bier nippen en meelachen.

We verlaten Scheuren op toepasselijke wijze. Een 67 pk sterke Hyundai i10 draait voor ons de hoofdweg op en we kunnen het niet laten om ‘m een beetje te pesten met zijn honderdtijd van 15,7 seconden. Tot ziens in Scheuren.