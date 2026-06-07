Deze nieuwe optie op de Mazda MX-5 is de makkelijkste 850 euro die je ooit zult uitgeven

Nieuws

De Mazda MX-5 krijgt voor modeljaar 2027 iets meer vermogen en een nieuwe topuitvoering, maar de echte aanrader is een simpel vinkje op de bestellijst.

Voor 850 euro bestel je een van de weinig overgebleven nieuwe roadsters van Nederland in de kleur Zinc Green. En dat is een echte no-brainer, want groen is - als je het ons vraagt - een van de leukste en meest ondergewaardeerde kleuren voor een auto. Zeker als je bedenkt dat de MX-5 standaard in het wit van de band rolt ...

Het gaat om een metallic groentint die er volgens Mazda bij elke lichtval net even anders uitziet. Hij staat de compacte vormen van de MX-5 verrassend goed. De kleur is leverbaar voor alle uitvoeringen van het open sportwagentje. De productie van de vernieuwde MX-5 is al begonnen en hij zal eind van de zomer in de showroom staan. De versie in Zinc Green gaat in oktober in productie en verschijnt begin volgend jaar bij de Mazda-dealer.

Tip De volledig elektrische Elroq Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Elroq. Tot 571 km elektrische actieradius. Nu al te rijden vanaf € 34.990. Ontdek 'm nu

Maak van Auto Review jouw favoriete bron in Google. Zo zie je betrouwbaar autonieuws voortaan als eerste in je zoekresultaten verschijnen. Voeg ons toe via deze link.

Een paar pk's en euro's erbij

Onder de motorkap verandert ook iets, al moet je geen revolutie verwachten. De atmosferische 1.5 Skyactiv-G leverde voorheen 132 pk en 152 Nm, en komt nu uit op 136 pk en 155 Nm. Tegelijkertijd daalt het gemiddelde verbruik van 6,3 naar 6,1 l/100 km, goed voor een CO₂-uitstoot van 139 g/km.

Daarmee heeft Mazda 1 g/km van de uitstoot afgekregen, maar ondanks het iets lager geworden BPM-bedrag (van 10.083 naar 9.786 euro) is de auto tóch duurder geworden. De nieuwe vanafprijs bedraagt 46.240 euro - 500 euro duurder dan de oude vanafprijs.

Mazda sleutelde verder aan de sound van de motor en Driver Attention Alert is voortaan standaard op alle uitvoeringen. Dat is een systeem dat het rijgedrag in de gaten houdt en de bestuurder waarschuwt zodra het tekenen van vermoeidheid opmerkt. Of je daar nou zo blij mee moet zijn ...

Nieuwe topversie Yakudo

Naast het kleurenpalet, breidt Mazda ook de uitvoeringen uit. De MX-5 Roadster met softtop krijgt de Yakudo als nieuwe topversie, met zilverkleurige Brembo-remklauwen, zilveren exterieuraccenten en een interieur met alcantara en Recaro-stoelen. Heb je je zinnen gezet op de MX-5 RF met stalen klapdak, dan vis je achter het net, want die uitvoering is voorbehouden aan de softtop.

Wie het sportiever blieft, kiest de Homura, met zwarte 16-inch RAYS-velgen, rode Brembo-remmen, Recaro-stoelen en een getuned Bilstein-sportonderstel.

Mazda MX-5 is stiekem stokoud

Twaalf jaar na de introductie van deze vierde generatie blijft Mazda de MX-5 dus gewoon doorontwikkelen. En dat terwijl je als model in de autowereld met twaalf jaar echt stokoud bent. Toch houdt Mazda de boel met jaarlijkse modeljaarupdates verrassend fris. De vermogenswinst is klein en de nieuwe uitvoeringen zijn vooral leuk meegenomen, maar die nieuwe kleur kan voor veel kopers zomaar het verschil maken. Voor 850 euro moet je daar eigenlijk geen seconde over twijfelen.