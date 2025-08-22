Tweedehands Mazda MX-5 ND: problemen, betrouwbaarheid en prijzen

Aankooptips

Met een Mazda MX-5 ND kun je al je langgekoesterde roadster-dromen waarmaken. En dat hoeft je niet de hoofdprijs te kosten. Toch zijn er wel degelijk zaken waarop je moet letten om je dromen levend te houden.

Met de eerste MX-5 (NA) - in de VS Miata genaamd - sprong Mazda in het gat dat de Europese merken hadden laten vallen toen ze hun lichte en betaalbare roadsters uit productie namen.

MX-5 stoot MGB Roadster van de troon

Met zijn lage gewicht, fijne besturing en uitstekende rijgedrag was de MX-5 een schot in de roos. Het duurde dan ook niet lang voordat hij de MGB van de troon stootte als bestverkochte roadster aller tijden.

ND-versie Mazda MX-5 100 kg lichter dan voorganger

Sinds 2015 is de Mazda MX-5 aan zijn vierde generatie toe, de ND. Die kun je nu als occasion tegen redelijke prijzen bemachtigen. Hoewel de Mazda MX-5 bekendstaat als een betrouwbare auto, kun je hem beter niet ongezien kopen - laat staan ongereden.

Al in het voorjaar van 2015 maakten we kennis met een voorseriemodel van de ND. “Je blijft lachen”, luidde de kop boven het verhaal. We roemden het nieuwe design en het met 100 kilo verlaagde gewicht. Daarmee kwam de ND op vrijwel hetzelfde aantal kilo’s als de oerversie uit 1989.

MX-5 Roadster of RF?

Wellicht was het je even ontschoten, maar er bestaan twee carrosserievarianten van de MX-5 ND. Want behalve als ‘gewone’ roadster, levert Mazda de MX-5 ook als RF, de retractable fastback. Die heeft brede B-stijlen, die samen met de glazen achterruit achterover kunnen kantelen, om zo plaats te maken voor het metalen dakje. Anders dan bij de roadster, verloopt het openen en sluiten van het dak bij de RF volledig elektrisch.

Motoren Mazda MX-5 ND

Op motorisch vlak zijn er twee basisblokken. Daarvan heeft de kleinste een inhoud van anderhalve liter en het slagvolume van de grootste bedraagt afgerond twee liter. Beide zijn direct ingespoten viercilinders zonder turbo. Afhankelijk van het bouwjaar levert de 1.5-liter 131 of 132 pk. Daarmee sprint de MX-5 in 8,3 seconden naar de honderd en haalt-ie een top van 204 km/h.

De tweeliter is aanvankelijk goed voor 160 pk (0-100 in 7,3 s, top 214 km/h). De krachtigste motorvariant (0-100 in 6,5 s, top 219 km/h) sprokkelt 184 pk en 205 Nm bij elkaar en verving in 2018 de 160 pk sterke versie. Ook kreeg de motor toen een tweemassavliegwiel. Bij de modeljaarupdate voor 2022 voegde Mazda de Sportive-versie toe. Die heeft Recaro-sportstoelen en is tevens voorzien van extra stevige schokdempers van Bilstein en een veerpootbrug.

Sinds september 2024 worden beide carrosserievarianten in Nederland alleen nog met de 1,5-liter motor verkocht. Datzelfde jaar zijn ook de lampunits voor en achter licht gewijzigd en werd het stuurhuis een tandje strakker.

Roestproblemen Mazda MX-5

Kampten eerdere generaties van de Mazda MX-5 nogal eens met roest, daar hoef je bij de ND niet meer bang voor te zijn.

Let op versnellingsbak

Waar je bij ND’s van de eerste twee bouwjaren wel op moet letten, is het schakelgedrag van de zesbak. En dan met name in combinatie met de 2,0-liter motor. Gaat de pook tijdens de proefrit moeizaam van de tweede naar de derde versnelling of van de derde naar de vierde? Dan ligt mogelijk een bakreparatie op de loer, zeker als er ook nog nare bijgeluiden te horen zijn.

De tandwielen waren in de beginjaren onvoldoende op hun taak berekend en veel ND-rijders hebben de transmissie van hun auto moeten laten reviseren. Mazda heeft diverse modificaties uitgevoerd, en vanaf 2018 zijn de bakken minder gevoelig. De transmissie in auto’s uit 2022 en 2023 kennen dan soms weer issues met de synchronisatie.

Problemen met overactieve motorkap MX-5

Bij een lage auto is het sowieso opletten bij verkeersdrempels en hoge stoepranden, en bij de Mazda MX-5 ND is er een extra reden om voorzichtig te zijn. Er komen namelijk sporadische klachten voor over de actieve motorkap (Active Bonnet System).

Deze veiligheidsvoorziening voor voetgangers kan volgens sommige eigenaren hyperactief reageren als je een stoeprand aantikt. Vervolgens mag jij een flink bedrag aftikken om de schade te laten herstellen.

Gevoelige voorruit

Mazda heeft de ND lekker licht weten te houden. Onder meer door een voorruit te gebruiken die dunner is dan gemiddeld. Ruitschade kan hierdoor soms uitsluitend verholpen worden door de complete voorruit te vervangen.

Een ander cosmetisch puntje betreft de lak van de MX-5. Die is nogal steenslaggevoelig en kan de neus voortijdig het uiterlijk geven van een kleuter met beginnende waterpokken. Ook dat kun je meenemen in de onderhandelingen.

Proefrijden met gesloten dak

Check bij de MX-5 RF of de elektrische dakconstructie goed werkt en nergens aanloopt. Uiteraard dien je het canvas dak van de Roadster op scheuren, gaten en lekkage te inspecteren. Leg een deel van de proefrit met gesloten dak af, om te checken of er geen overmatig windgeruis optreedt door kieren. Maar dat niet alleen: als je langer bent dan gemiddeld, bestaat het risico dat je met je hoofd tegen het dak stoot.

Prijs tweedehands Mazda MX-5 ND

Inclusief de RF-versies, staan er op Marktplaats ongeveer 300 ND’s te koop. Prijzen beginnen bij 15 à 16 mille voor de oudste modellen met de hoogste kilometerstanden. Terwijl je veel Japanners niet blind, maar wel slechtziend kunt kopen, moet je bij de MX-5 ND je ogen goed openhouden. En dan doelen we vooral op de mogelijke issues met de versnellingsbak. Aankoop van een particulier raden we om die reden ook af.

MX-5 met garantie vanaf ca. 20.000 euro

Beperk je tot gerenommeerde autobedrijven die een degelijke garantie bieden. Met die eis ingevuld op Marktplaats.nl, schieten de vanafprijzen omhoog richting 20.000 euro. De motorvariant lijkt bij de prijzen niet eens een overdreven grote rol te spelen. Hoewel de 1.5 met ruim 130 pk al heel veel rijplezier biedt, ontlenen gevorderde bestuurders meer lol aan de tweeliter motor met 160 of 184 pk.

Zeker in combinatie met de onderstelaanpassingen van de Sportive-uitvoering ontpopt de MX-5 zich dan tot een nog grotere lolbroek dan-ie van nature al is. Hij wordt er echter niet comfortabeler van - terwijl het standaard al bepaald geen vliegend tapijt is.

Ga voor een MX-5 met stoelverwarming

Op uitrustingsgebied zijn de S en TS het karigst. Hierin moet je het doen met en handbediende airco en ontbreekt stoelverwarming. In de S schittert zelfs cruisecontrol door afwezigheid. Vanaf de TS+ kun je het binnenhuisklimaat automatisch laten regelen en worden je billen desgewenst wél verwarmd.

Daarmee verleng je het cabrioseizoen van 9 tot 12 maanden. Al kun je natuurlijk ook opteren voor een losse hardtop of de semi-dichte RF-variant. Die vind je vanaf ongeveer 22.000 euro. Ook handig van de TS+: de standaard aanwezige achteruitrijsensoren.