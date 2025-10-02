Toyota helpt een handje om Mazda MX-5 te behouden

Nieuws

Volgens een Japans autotijdschrift werken Toyota en Mazda samen aan de volgende generatie van hun iconische sportwagens: de Mazda MX-5 en de Toyota GR86. Daarmee lijkt de toekomst van twee van de laatste betaalbare sportauto’s verzekerd.

Toyota en Mazda zijn geen vreemden voor elkaar. Al in 2015 tekenden de merken een samenwerkingsovereenkomst, die onder meer uitmondde in de totstandkoming van de Mazda 2 Hybrid. Die auto heeft echter niks te maken met de gewone Mazda 2, maar des te meer met de Toyota Yaris.

Sterker nog: het ís een Yaris, voorzien van een iets ander neusje en Mazda-logo’s. Het volgende doel van de Japanners is de ontwikkeling van een betaalbare sportwagen.

Mazda MX-5 als basis voor Toyota

Het populaire Japanse automedium Best Car schrijft dat meerdere Mazda-hoofdingenieurs naar Toyota City zijn gestuurd om samen te werken aan het nieuwe project. Het huidige MX-5-platform dient als basis, waarbij Toyota fors investeert om het geschikt te maken voor zowel de tweezits roadster van Mazda als een 2+2 coupé van Toyota.

Van Subaru naar Mazda

De huidige Toyota GR86 ontstond nog in samenwerking met Subaru, dat de technisch identieke BRZ bouwt. Maar die samenwerking loopt ten einde. Toyota overwoog kort om een aangepast Lexus IS-platform te gebruiken, maar koos uiteindelijk voor de lichtgewicht basis van de Mazda MX-5.

Het bijzondere 990S-model – dat slechts 990 kilo weegt – overtuigde Toyota van Mazda’s aanpak. Toyota gaat de MX-5 dus niet pesten, zoals we voorheen dachten (zie artikel hieronder), maar maakt er dankbaar gebruik van én houdt 'm in stand.

Daarmee lijkt de Toyota GR86 - die al in 2024 van de Europese markt werd gehaald - een radicale ommezwaai te maken. De volgende generatie wordt geen Subaru-broertje met boxermotor meer, maar een nauwe verwant van de MX-5. Bovendien is het plan dat beide auto’s in Mazda’s thuishaven Hiroshima van de band gaan lopen, waar Toyota investeert in productiecapaciteit en modernisering.

Verschillen onder de motorkap

Hoewel de MX-5 en GR86 technisch nauw verweven raken, behouden ze hun eigen identiteit. Mazda blijft trouw aan zijn filosofie van een compacte, lichtgewicht tweezitter en gebruikt een doorontwikkelde versie van de huidige 2,0-liter viercilinder motor. Best Car suggereert dat ook Mazda een hybride variant voorbereidt, met een vermogen van zo’n 200 pk.

Toyota kiest eveneens voor een viercilinder van 2,0 liter, maar dan in hybride-uitvoering. Verwacht een vergelijkbaar vermogen van ruim 200 pk, maar met een ander karakter en mogelijk meer nadruk op efficiency.

Leiders die zelf racen

De nauwe samenwerking is volgens Best Car mede te danken aan de persoonlijke klik tussen de topmannen. Toyota's bestuursvoorzitter Akio Toyoda staat bekend als een bevlogen coureur, die onder pseudoniem deelnam aan de 24-uursrace van de Nürburgring in een Lexus LFA en GR86. Mazda-president Masahiro Moro doet al jarenlang mee aan de jaarlijkse MX-5 Media 4-hour race in Japan. Twee topbestuurders die zelf begrijpen wat een sportwagen bijzonder maakt.

Mazda MX-5 als maatstaf

Dat de MX-5 als basis dient, is geen verrassing. Sinds zijn debuut in 1989 groeide Mazda’s roadster uit tot de bestverkochte tweezits sportwagen ter wereld. Toch is de instroom van Toyota-geld cruciaal voor Mazda om de roadster technologisch toekomstbestendig te maken. Voor Toyota is het dé kans om de GR86 - die al van de Europese markt verdwenen is - in leven te houden.

Voor Mazda wordt het niet de eerste keer dat het de techniek van de MX-5 deelt met een andere fabrikant. De Fiat 124 Spider deelde in 2016 zijn platform en productielijn met de MX-5, maar kreeg zijn eigen motoren en design.

Sportwagens kunnen niet zonder samenwerking

Sportwagens worden slechts in kleine aantallen verkocht en zijn voor fabrikanten vaak verliesgevend. Daarom is samenwerking met andere merken cruciaal. De recente geschiedenis van auto’s als de Toyota Supra / BMW Z4, Subaru BRZ / Toyota GR86 en Mazda MX-5 / Fiat 124 Spider onderstreept dit.

Volgens Best Car mogen we de nieuwe Mazda MX-5 en Toyota GR86 in 2028 verwachten. Overigens zou de nieuwe GR86 best eens Celica kunnen gaan heten. Wie nu nog een Toyota GR86 wil hebben, is aangewezen op een tweedehands exemplaar. Niet schrikken van de prijzen ...

