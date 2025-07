Toyota dumpt BMW - en dat heeft grote gevolgen voor de GR Supra

Nieuws

Goed nieuws voor liefhebbers van snelle Toyota's: de Toyota GR Supra krijgt een opvolger, waarschijnlijk in 2027. Meer goed nieuws voor deze groep mensen: de auto krijgt geen BMW-motor meer, maar een Toyota-blok.

Om de kosten te spreiden, werd de huidige Toyota GR Supra ontwikkeld met de BMW Z4. De benzinemotoren komen rechtstreeks uit München - een 2.0 viercilinder en een 3.0 zes-in-lijn met twin-scroll turbo en 258 respectievelijk 340 pk.

Voor de opvolger van de GR Supra gaat Toyota het anders doen. Het zegt 'dikke doei' (of eigenlijk 'dicke Tschüss') tegen BMW en gaat de motor van de vijfde generatie zélf ontwikkelen. Dat lezen we op Forbes.com die zich op zijn beurt baseert op berichtgeving in het Japanse automagazine Best Car.

Toyota GR Supra wordt mogelijk hybride

Waarom Toyota het heft in eigen handen neemt, vertelt het verhaal niet. Het ligt voor de hand dat dit te maken heeft met de nieuwe hybridemotor. Want zeg je hybride, dan zeg je Toyota. Het zou gaan om een 2,0-liter viercilinder die er op z'n dooie akkertje zomaar 400 pk uitperst.

Nu moeten fans van de Toyota (GR) Supra toch even van de schrik bekomen. Een zes-in-lijn benzinemotor hoort bij de Supra als zeewier bij een sushirol. De eerste generatie uit 1978 - feitelijk een opgewaardeerde Celica - had er al een en dat is altijd zo geweest.

Dat er inmiddels een viercilinder bij is gekomen, zien we door de vingers. Ook de huidige GR Supra is nog altijd te koop met een motor waarbij de zes cilinders in een rechte lijn naast de krukas zijn geplaatst.

GR Supra populairder dan Z4

Tot slot is het wel leuk om te zien welke auto populairder is: de GR Supra of de Z4. In Amerika, een belangrijke afzetmarkt voor dit type auto, wint de Toyota. Sinds zijn debuut in 2019 zijn er hier meer dan 24.000 stuks van verkocht. In dezelfde periode wisten de BMW-dealers 13.000 Z4's te slijten.

In Nederland zijn de rollen omgekeerd: er werden in het eerste halfjaar van 2025 welgeteld 43 Z4's op kenteken gezet. De RDW moest voor de GR Supra slechts twee kentekens reserveren.

De generatie van nu gaat er trouwens met een knal uit met de GR Supra A90 Final Edition. De zescilinder levert in dit geval 441 pk (koppel: 571 Nm) én is gekoppeld aan een handbak. De topsnelheid bedraagt 275 km/h.