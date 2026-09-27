Populairste auto ter wereld wordt in Nederland duizenden euro's voordeliger

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De Volkswagen Golf is niet de populairste auto te wereld. De Ford F150 pick-up ook niet. Nee, die eer gaat naar de Toyota Corolla. Hij viert zijn 60ste verjaardag met een voordelig actiemodel dat jou duizenden euro's bespaart.

De Toyota Corolla is wereldwijd al meer dan 57 miljoen keer verkocht en is daarmee de populairste auto ter wereld. Bovendien viert het model dit jaar zijn 60ste verjaardag en daarom trakteert Toyota op de Corolla 60th Anniversary Edition – een speciale uitvoering waarbij je een paar honderd euro extra betaalt voor duizenden euro’s aan slingers en ballonnen.

Corolla 60th Anniversary Edition: 2200 euro voordeliger

De Corolla 60th Anniversary Edition is 300 euro duurder dan de Dynamic, maar je krijgt allerlei extra rijhulpsystemen zoals Blind Spot Monitor, Lane Change Assist en Rear Cross Traffic Alert. Safe Exit Alert waarschuwt wanneer bij het openen van een portier verkeer van achteren nadert.

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De eerdergenoemde slingers en ballonnen nemen de vorm aan van uiterlijke pracht en praal. De speciale uitvoering heeft een two-tone carrosserie, zoals de combinatie new Boreal Blue met een zwart dak. Wie liever zakelijk voor de dag komt, kan ook kiezen voor Platinum White Pearl of Ash Grey metallic.

Daarbij komen nieuwe 17-inch lichtmetalen wielen met tien spaken en mat zilverkleurige accenten op de bumper en dorpels. De 60th Anniversary-badges op de achterportieren zijn ook zilver van kleur, net als de extra accentstrip op de achterbumper van de Touring Sports.

Toyota zweert dat de aanvullende uitrusting normaal gesproken een waarde van ruim 2500 euro vertegenwoordigt. Gezien de meerprijs van 300 euro, ben je dus minimaal 2200 euro voordeliger uit. Evengoed speelt Toyota wel erg op safe met deze feestelijke uitvoering. Maar dat mag ook, als je 60 wordt. Dan organiseer je liever een high tea dan een cursus paaldansen.

Prijzen 60th Anniversary Edition