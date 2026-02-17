Zo gaat de Toyota Yaris de Corolla achterna - en dat is even schrikken

Nieuws

In Japan wordt hard gewerkt aan een volledig nieuwe, vijfde generatie Toyota Yaris. De ingrijpend gewijzigde Yaris verschijnt naar verwachting in 2027 of 2028. Wat ligt er onder de motorkap?

Belangrijkste nieuws: de nieuwe Toyota Yaris komt met verbrandingsmotor, als hybride én als EV. Toyota kiest daarmee voor een zogeheten multi-energy-strategie. Dat vertelde Andrea Carlucci, vicepresident strategie en marketing van Toyota Europe, aan het Britse Auto Express.

Blijf bij over de nieuwe Yaris met onze gratis nieuwsbrief.

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Laatste kans Private lease nu de Toyota Aygo X Stap in de scherp geprijsde Aygo X en rij direct weg in je nieuwe stoere stadsauto vanaf €279 p/m private lease. Ontdek ‘m nu

In plaats van aparte modellen voor benzine, hybride en elektrisch – zoals sommige concurrenten doen – wil het merk één model aanbieden met meerdere aandrijfvarianten. Net zoals bij de volgende generatie Corolla.

Strakker ontwerp

En dat niet alleen, ook het ontwerp van de Yaris volgt het voorbeeld van de Corolla Concept uit 2025. Reken op een korte motorkap en beperkte overhangen. Smalle lichtunits en een lage, brede grille geven de auto een eigentijdse uitstraling.

De huidige ronde wielkasten en zachte oppervlakken maken plaats voor strakkere vouwen en een meer gestrekt lijnenspel. De Yaris moet er volwassener en hoogwaardiger uitzien – klein, maar niet goedkoop. Dat zou kunnen uitkomen op de looks in de door AI gegenereerde afbeeldingen in dit artikel. En dat is misschien best even schrikken, als je het vriendelijke, bolle ontwerp van alle Yaris-generaties tot nu toe gewend bent.

Toyota zet bovendien in op meer personalisatiemogelijkheden, met opvallende kleuren, contrasterende daken en sportieve accenten.

Nieuw platform, meerdere smaken

De nieuwe Yaris komt op een geheel nieuw platform dat dus geschikt is voor drie soorten aandrijving. Desondanks zullen het interieur en interieur grotendeels gelijk blijven. Daarmee wijkt Toyota af van merken als Renault en Volkswagen, die hun elektrische en niet-elektrische modellen duidelijk van elkaar onderscheiden.

Hybride blijft

Volgens Andrea Carlucci kan het merk elektrificatie niet negeren. Tegelijk benadrukt hij dat Toyota de hybride-techniek niet loslaat. De basis moet een platform zijn dat meerdere aandrijflijnen ondersteunt, zodat klanten kunnen kiezen wat het beste bij hun gebruik past.

Actieradius elektrische Toyota Yaris

Voor de elektrische Yaris wordt gemikt op een actieradius van ongeveer 400 kilometer, vergelijkbaar met modellen als de Renault 5 en de binnenkort te verschijnen Volkswagen ID. Polo.



Aan de andere kant van het spectrum moet de hybride minstens zo efficiënt blijven als de huidige Yaris Hybrid, die tot de zuinigste auto’s in zijn klasse behoort.

Trendy én voordelig als private-lease-auto!

De Renault 5 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 394,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Renault 5 private lease prijzen.

Ook weer een snelle GR Yaris?

Toyota onderzoekt ook hoe het sportieve GR-label een rol kan spelen. GR Sport-uitvoeringen zijn wereldwijd populair en verhogen de gemiddelde besteding per klant.

Of er een nieuwe, extreme GR Yaris komt, is nog niet bevestigd. Het lijkt ons een goed idee, want de Renault 5 heeft immers de vermakelijke Alpine A290 als snelle broer. En dan hebben we de Renault 5 Turbo 3E nog niet eens genoemd. Van de ID. Polo komt zo goed als zeker ook een GTI-variant.



Nieuw interieur

Binnenin krijgt de Yaris een volledig digitale make-over. Het interieur wordt ruimer en overzichtelijker, met grotere glaspartijen, zwevende schermen en slimmere opbergoplossingen. De huidige, vrij massieve dashboardopzet maakt plaats voor een lichter en moderner ontwerp.

Voor de reguliere versies blijft een torsie-as achter waarschijnlijk, om ruimte en kosten te optimaliseren. Dat moet zorgen voor een concurrerende bagageruimte en voldoende beenruimte achterin.

Wanneer komt de nieuwe Toyota Yaris?

Hoewel 2027 logisch lijkt op basis van de huidige modelcyclus, kan Toyota de introductie ook doorschuiven naar 2028. De overstap naar een nieuw, flexibel platform vergt immers tijd. Tot die tijd blijft de huidige Yaris nog even het gezicht van Toyota in het B-segment.