Populaire hybride Toyota is plotseling spotgoedkoop

Hybride rijden wordt steeds populairder in Nederland. Een van de belangrijkste hybrides is de Toyota Yaris. En laat dat nu net een van de goedkoopste zijn: je rijdt al in de Yaris vanaf 349 euro per maand via onze private lease vergelijker!

De populairste hybride van Nederland

Over de Toyota Yaris

De Toyota Yaris is een van de populairste hybride auto's van Nederland en bovendien een van de bestverkochte auto's van het merk. Dat is niet gek: de Yaris is enorm zuinig en daarbovenop rijk uitgerust vanaf het basismodel. Nadelen zijn er ook: de ruimte achterin is niet overdadig, en ook de kofferbak is niet overdreven groot.

Pluspunten Minpunten + Erg zuinig - CVT-automaat kan rumoerig zijn + Scherpe prijs - Niet heel ruim achterin + Respectabele standaarduitrusting - Kleine bagageruimte (286 liter)

De Toyota Yaris is verkrijgbaar met twee verschillende aandrijflijnen. Ze zijn allebei hybride, dus met een elektromotor, maar zonder stekker. Ben je benieuwd naar de technische specificaties van de Yaris? We hebben ze hieronder voor je opgesomd in een tabel.

Uitvoering Hybrid 115 Hybrid 130 Vermogen (pk) 116 130 Koppel (Nm) 141 185 Gemiddeld verbruik (WLTP) 3,8 l/100 km (1 op 26,3) 4,2 l/100 km (1 op 23,8) 0-100 sprint (seconden) 9,7 9,2 Bagageruimte (liter) 286 286 CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 87 96

Toyota Yaris Comfort

De instapper van de Toyota Yaris heet Comfort. De auto is vanaf dit uitrustingsniveau al rijk uitgerust met onder andere:

Adaptieve cruise control

Airconditioning

Achteruitrijcamera

15 inch stalen velgen

Elektrisch verstelbaar en verwarmde buitenspiegels

Elektrische ramen

Start-/stopsysteem

Verkeersbordherkenning

Lane departure-waarschuwing

9 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

Toyota Yaris private lease

De Toyota Yaris is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 349,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Toyota Yaris private lease prijzen.

Waarom voor private lease kiezen?

Private lease is een steeds populairdere optie voor consumenten die zorgeloos willen rijden zonder zich zorgen te maken over onderhoudskosten en waardevermindering. Met een vast maandbedrag kun je een nieuwe auto rijden inclusief verzekeringen, belastingen en onderhoud, waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Deze flexibiliteit en voorspelbaarheid maken private lease aantrekkelijk, vooral voor mensen die van gemak en zekerheid houden.