Tweedehands Skoda Fabia vs. Toyota Yaris: problemen, betrouwbaarheid, prijs

Aankooptips

Moderne compacte auto's zijn goed genoeg om als enige gezinsauto te dienen. Als je ruimte, zuinigheid en betrouwbaarheid belangrijk vindt, wat is dan de beste keus? Een jonge tweedehands Skoda Fabia, of een Toyota Yaris uit de periode 2021 - 2024?

Alles wordt duurder, maar de prijzen van auto’s zijn de laatste jaren wel héél hard gestegen. En dan komen daar de hoge brandstofprijzen en wegenbelasting­tarieven nog bij. Geen wonder dat compacte occasions zo populair zijn onder Nederlanders.

Toch kunnen we ons goed voorstellen dat je zo je twijfels hebt over een auto uit het B-segment, als je jarenlang in een groter model hebt gereden. Ga je echter een moderne B-segmenter bekijken en proefrijden, dan zul je zien dat auto’s in de kleinere klasse enorme sprongen hebben gemaakt. Niet alleen op het gebied van ruimte, maar zeker ook als het gaat om rijcomfort en uitrusting.

Vooral de Skoda Fabia is groter dan je denkt

De Skoda Fabia, die in 2021 voor het laatst is vernieuwd, is met zijn lengte van 4,11 meter allang geen typische boodschappenauto meer. Hij biedt royaal plaats aan vier personen en heeft bovendien een bagageruimte van 380 tot 1190 liter.

Stap je vanuit de Fabia in de Toyota Yaris, dan komt de Japanner een stuk minder ruim over. Niet zo gek, want hij is duidelijk compacter (3,94 meter) dan de Tsjech. En dan komen daar ook nog een ­aflopend dak en een smaller inte­rieur bij.

Dit zijn de sterkste punten van de Fabia en de Yaris

Met een 268 liter metende kofferbak (768 liter bij neergeklapte achterbank) ligt een kampeervakantie voor het Yaris-­gezin dus een stuk minder voor de hand dan voor de Fabia-familie. Tenzij ze op vakantie gaan met piepkleine pop-up tentjes, slapen op flinterdunne matjes en iedereen om de dag z’n hansopje wast.

De sterke punten van de Toyota liggen elders: wereldberoemde betrouwbaarheid, bij de hybrideversie gecombineerd met ongekende zuinigheid.

Caravan? Vergeet de Yaris dan maar

We hadden het al even over de vakantie. Als de bagageruimte te klein is voor een fatsoenlijke tent, kun je natuurlijk opteren voor een vouwwagen, bagagekarretje of caravan. Maar ook daarvoor heeft de Tsjech de betere papieren. Afhankelijk van de motor mag hij 800 tot 1200 kilo trekken, tegenover slechts 450 (Hybrid) tot 750 kilo (benzine) bij de Toyota.

De maximale kogeldruk bedraagt in beide gevallen 50 kilo. Dat is genoeg voor een fietsendrager, al is het niet raadzaam om daar twee ­loodzware e-bikes op te laden. Twee gewone stadsfietsen gaan daarentegen prima.

Veiligheid op niveau

Qua veiligheid doen beide auto’s het uit­stekend. Zowel de Skoda Fabia als de Toyota Yaris zit vol met moderne rijhulpsystemen, vaak al vanaf de standaardversie. Toch heeft de Yaris hier de overhand.

Qua afwerking liggen de twee dicht bij elkaar. Beide merken hebben met de laatste generatie afscheid genomen van het goedkope plasticgevoel van vroeger, al vind je nog steeds genoeg harde kunststoffen. Toyota probeert dat te verbergen met ­kleur­accenten, wat best fris oogt.

Kosten en betrouwbaarheid

Een extra pluspunt van de Toyota is de tienjarige garantie. Tenminste, als je elke onderhoudsbeurt bij een merkdealer laat uitvoeren. Daarbij wordt de garantie telkens met één jaar verlengd, tot maximaal tien jaar of 200.000 kilometer. Ook op het vlak van betrouwbaarheid scoort de Yaris hoog.

Bij technische keuringen (zoals bij de Duitse TÜV) krijgt de Skoda duidelijk meer op- en aanmerkingen dan de Toyota. Kortom: de Skoda Fabia overtuigt met ruimte en comfort, maar de Toyota Yaris is de zuinigste, best uitgeruste en betrouwbaarste keus.

Prestaties en verbruik

Echte sportievelingen zijn deze auto’s niet – behalve de vierwielaangedreven GR Yaris dan, maar dat is een klasse apart. Met zo’n 100 pk of iets meer kom je in beide modellen goed mee met het moderne verkeer. De best presterende Fabia is de 150 pk sterke 1.5 TSI, maar die is in Nederland niet geleverd.

De 1.0 TSI met 110 of 115 pk levert vergelijkbare prestaties als de Yaris, al ligt het koppel van de Tsjechische driecilinder turbomotor een stuk hoger dan dat van de Toyota-aandrijflijn. Oók als daar een elektromotor aan vasthangt. De 120 pk sterke Yaris 1.5 VVT-i is hier nauwelijks verkocht.

Geen wonder, als je bedenkt dat de 116 pk sterke Yaris Hybrid­ -­ met standaard automaat - nauwelijks duurder, en veel zuiniger is. Zeker als je veel kilometers in en rond de stad aflegt. Want daar schakelt de hybride Yaris de verbrandingsmotor heel vaak uit.

In onze test, zelfs met veel snelwegritten in Duitsland, bleef het verbruik steken op 5,9 liter per 100 kilometer (1 op 17,0) – een keurig resultaat. Wie zich in Nederland aan de geldende snelheidslimieten houdt, realiseert vrij gemakkelijk een verbruik van 1 op 20.

Prijs tweedehands Yaris en Fabia

Wie voor een jonge Toyota Yaris gaat, kan op Marktplaats.nl kiezen uit zo'n 600 auto's. Voor een Yaris uit 2021 betaal je momenteel minstens zo'n 12.000 euro, maar in die prijsrange is de keuze klein. Meer kans maak je met 15.000 tot 20.000 euro. Yarissen uit 2025 gaan meestal voor niet minder weg dan 25.000 euro.

Wie een jonge gebruikte Skoda Fabia vanaf 2021 zoekt, heeft minder keus. Op Marktplaatsnl vonden wij een dikke 200 stuks, dachten we. In werkelijkheid zijn het er veel minder, omdat veel auto's uit 2021 nog van de eerdere modelgeneratie zijn. De Combi-versie is sowieso altijd het oude model. Vanafprijzen voor de huidige liggen rond de 12.500 euro. Als je 2022 intikt als oudste bouwjaar, blijven er nog zo'n 140 over en beginnen de prijzen bij ongeveer 16 mille. Voor een Fabia uit 2024 betaal je al snel 20.000 euro.