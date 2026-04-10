TEST: 4 betaalbare auto's, welke is het snelst en welke het zuinigst?

Tests

Skoda en Dacia gebruiken hetzelfde type motor in de Fabia en de Sandero, Suzuki en Kia kiezen bij hun Swift en Picanto voor een andere route. Welke past jou het best?

In deze vergelijkende test rijden we nog met de Dacia Sandero met de 'oude' TCe 90-motor. De testauto profiteert dus nog niet van het hogere vermogen van 100 in plaats van 90 pk. Het koppel van de nieuwe TCe 100 is trouwens ook gestegen; dat bedraagt 200 in plaats van 160 Nm. Dat wordt trouwens wel later bereikt: bij 2900 in plaats van 2100 tpm.

Nieuwe motor doet Sandero goed

Dat Dacia's driecilinder turbomotor is opgewaardeerd naar 100 pk, gaat de Sandero zeker goed doen. De oude turbomotor pakt gevoelsmatig gretig op en hangt prettig aan het gas, maar de metingen zijn meedogenloos. Tot 70 km/h komt de Dacia het traagst op gang.

De honderdsprint neemt 11,8 seconden in beslag, terwijl de nieuwe genoeg zou hebben aan 9,9 seconden. Dat scheelt dus flink. Voor een auto in deze klasse is de topsnelheid van 180 km/h keurig, de oude kwam tot 175 km/h. De handgeschakelde vijfbak van de Roemeen heeft lange schakelwegen, maar doet zonder morren zijn werk.



Kia Picanto: vlot tot 80 km/h

De turboloze Kia Picanto schiet er, ondanks zijn bescheiden 68 pk, verrassend vlot vandoor. Tot 80 km/h laat-ie de Sandero achter zich. Daarna wordt het echter taai voor de 1,0-liter driecilinder. Op de snelweg kost het veel tijd voordat hij aansluiting vindt. Positief is dat zijn vijfversnellingsbak zich lekker precies laat bedienen. Als topsnelheid meten we 162 km/h.

Suzuki Swift laag koppel remt temperament

Dat de eveneens atmosferisch aangedreven Suzuki Swift een vergelijkbaar karakter heeft (0-100 in 11,4 s), komt niet als een verrassing. Al heeft de Japanner een viercilinder motor met een grotere inhoud (1,2 liter).

Het maximale koppel van de Suzuki bedraagt 112 Nm en is pas bij 4500 tpm beschikbaar. Dat remt het temperament voelbaar af. Ook zijn fijne handbak met korte schakelwegen kan dat niet compenseren. Met zijn bescheiden topsnelheid van 165 km/h is de Swift de Picanto maar nipt de baas.

Fabia-motor is fijn maar dorstig

Zoals verwacht levert de krachtigste auto van het kwartet ook de beste prestaties. De Skoda Fabia onderscheidt zich met de meest verfijnde motor en de prettigste transmissie. Hij sprint in 10,2 seconden naar de honderd, de topsnelheid bedraagt 190 km/h. Hoewel Skoda's 1,0-liter turbomotor z’n werk met gemak lijkt te doen, is de Fabia niet de zuinigste van dit kwartet.

Met zijn testverbruik van 5,9 l/100 km (1 op 16,9) zit hij het verst bij het officiële WLTP-cijfer vandaan (5,0 l/100 km, 1 op 20). In combinatie met een brandstoftank van 40 liter zorgt dat voor een reëel bereik van 676 kilometer.

De Dacia en de Kia laten exact hetzelfde verbruik zien als de Skoda, maar wijken daarmee minder sterk af van de fabrieks­opgave. Overigens zou de nieuwe Dacia-­motor een fractie zuiniger moeten zijn (5,3 vs. 5,4 l/100 km).

Suzuki Swift heeft grootste actieradius

Doordat het tankje van de Picanto slechts 35 liter benzine kan herbergen, wordt de actieradius beperkt tot zo’n 592 kilometer. De efficiëntiekampioen komt onmiskenbaar uit Japan: met 4,8 l/100 km (1 op 20,8) laat de Swift zien dat zijn mild hybride-techniek echt zin heeft. Zo weet Suzuki de inhoud van zijn bescheiden 37-liter tank om te zetten in een actieradius van 771 kilometer. Als het een EV was, ­zouden we nu uitbarsten in ooh’s en aah’s.

Conclusie

Wie vooral in stadsverkeer en op binnenwegen rijdt, heeft (motorisch gezien) voldoende aan de Kia Picanto. De Suzuki Swift staat een treetje hoger op de ranglijst. Voor regelmatige uitstapjes over de snelweg in binnen- en buitenland, hebben de Dacia Sandero en de Skoda Fabia de meest geschikte aandrijflijn.

De volledige vergelijkende test, inclusief alle meetgegevens, lees je in Auto Review 4/2026.

