Wie een ruime budgetauto zoekt, kan niet om dit model heen

De Dacia Sandero, Suzuki Swift, Kia Picanto en Skoda Fabia zijn met hun scherpe vanafprijzen ideale instapmodellen. Toch passeren ze in Nederland al snel de grens van 20 mille. Welke 'prijsbreker' biedt de meeste ruimte?

Met het verdwijnen van de Kia Rio, inmiddels twee jaar geleden, houdt de 3,60 meter lange Kia Picanto de merkvlag in het betaalbare segment hoog. Dat hij een stuk compacter is dan de Dacia Sandero en Skoda Fabia, merk je meteen aan het ruimteaanbod.

De Picanto is voor Holland op z'n smalst

Vooral in de breedte moet je concessies doen. Voorin heb je daar niet eens zo heel veel last van, maar achterin is de bewegingsvrijheid duidelijk geringer dan bij de concurrentie.

Tip Ontdek de Tiguan plug-in hybride De perfecte mix tussen kracht en comfort. Met de Volkswagen Tiguan rijd je zorgeloos naar je favoriete bestemming. Bekijk meer

Dit achterbankje is echt voor Holland op z'n smalst. De vraag is dan ook of het loont om de 800 euro duurdere vijfzitsversie te bestellen.Want hoe vaak kun je die middelste driepuntsgordel op de achterbank daadwerkelijk gebruiken?

Zoveel breder is de Suzuki Swift vanbinnen

Ook de Suzuki Swift blijft ruim onder de vier meter lengte, maar in de breedte biedt hij net die centimeters extra die het leven aan boord aangenamer maken.

Voorin heeft de Swift 7 centimeter extra in de aanbieding, achter scheelt het 3 centimeter. Bovendien raken de knieën van de bank­zitters minder snel de rugleuning van de voorstoelen - het resultaat van 5 centimeter extra wielbasis.

De ruimte voor de voeten onder de stoelen houdt in de Suzuki Swift helaas nog te wensen over.

Fabia en Sandero geven goede voorbeeld

Hoe ruim moderne compacte auto’s inmiddels kunnen zijn, laten vooral de ­Dacia Sandero en Skoda Fabia zien.

Daarbij heeft de Tsjech een voorsprong, met tot liefst 11 centimeter meer beenruimte op de tweede zitrij. Ook met zijn hoofd- en beenruimte is de Fabia de koploper, als zijn de verschillen met de Sandero nu minder groot.

Skoda is ook kofferbak-kampioen

Ook met hun bagageruimte voeren de Sandero en Fabia de ranglijst aan, opnieuw met een voorsprong voor de Skoda (foto linksonder): 380 vs. 328 liter. De ­(optionele) modulaire kofferbakbodem maakt het inladen van de Skoda een stuk eenvoudiger.

Hij helpt je desgewenst bij het creëren van een vrijwel vlakke laadvloer. Bij de Dacia storen juist de hoge tildrempel en de diep geplaatste, slappe bodemplaat.

Kofferbak Swift vs. Picanto: verrassing!

Je verwacht dat de kleine Picanto de kleinste kofferbak van het stel heeft en dat klopt ook. Verrassend is echter, dat het maar 10 liter scheelt ten opzichte van de duidelijk langere Suzuki Swift (255 vs. 265 liter).

Die kleinere kofferbakjes ­vragen je vaker om de achterbank neer te klappen, wat bij beide gelukkig zo gepiept is. Voordeel voor de Picanto: dankzij de in hoogte verstelbare laadvloer, ontbreekt de storende rand die bij de Swift wel aan­wezig is.

De volledige vergelijkende test, inclusief alle meetgegevens, lees je in Auto Review 4/2026.