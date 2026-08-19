De populairste auto van Europa is vernieuwd en plotseling spotgoedkoop

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink
De populairste auto van Europa is vernieuwd en plotseling spotgoedkoop

In 2025 was de Dacia Sandero wederom de populairste auto van Europa, en ook in 2026 verkoopt het model weer sterk. Veel mensen kopen dus de hatchback, die overigens recent is vernieuwd. Maar er is een goedkopere manier om in de Sandero te rijden: via onze private lease vergelijker.

De Dacia Sandero is normaal gesproken al scherp geprijsd, maar is nu door een tijdelijke actie al helemaal voordelig te private leasen: al vanaf 339 euro per maand rijd je in de Sandero. Wil je liever de variant op LPG? Dan betaal je bij Dacia minimaal 379 euro. Ben je er nog niet helemaal uit? We laten je de technische specificaties van de Dacia zien en tonen enkele goede en mindere punten van de auto. Zo weet jij snel of de Sandero iets voor jou is.

Dacia Sandero private lease bij Dacia

    Ga direct naar Dacia voor de beste Sandero-deal

    Over de Dacia Sandero

    De populairste auto van Europa is vernieuwd en plotseling spotgoedkoop
    De populairste auto van Europa is vernieuwd en plotseling spotgoedkoop
    Speciale editie
    NIEUW! Classics
    NIEUW! Classics

    148 pagina’s vol klassiekers en youngtimers

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    Specificaties

    Kenmerk TCe 100 Eco-G 120
    Vermogen 100 pk 120 pk
    Koppel 200 Nm 197 Nm
    Aandrijflijn Benzine Benzine/LPG
    Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,4 l/100 km (1 op 18,5) Benzine: 5,4 l/100 km (1 op 18,5)
    LPG: 6,8 l/100 km (1 op 14,7)
    0-100 sprint 9,7 s 10,1 s
    Bagageruimte 410 l 410 l
    CO2-uitstoot (WLTP) 123 g/km 110 g/km

    Pluspunten

    + Eco-G 120: Een van de weinige mogelijkheden met het goedkope LPG
    + Expression biedt al alles wat je nodig hebt
    + Ruim

    Minpunten

    - Interieurmaterialen 
    - Rumoerig interieur
    - Niet bijzonder zuinig

    De populairste auto van Europa is vernieuwd en plotseling spotgoedkoop
    De populairste auto van Europa is vernieuwd en plotseling spotgoedkoop
    De populairste auto van Europa is vernieuwd en plotseling spotgoedkoop
    De populairste auto van Europa is vernieuwd en plotseling spotgoedkoop
    De populairste auto van Europa is vernieuwd en plotseling spotgoedkoop

    Dacia Sandero Expression

    De Dacia Sandero is beschikbaar in drie uitrustingsniveaus: Expression, Journey en Limited Edition. Al vanaf het basismodel zit je verrassend compleet, met onder andere standaard: 

    • Antiblokkeersysteem (ABS)
    • Active Emergency Braking System met voetganger- en fietserdetectie
    • ESP met uitschakelfunctie
    • Front- en gordijnairbags
    • E-Call noodoproepsysteem
    • Cruise control en snelheidsbegrenzer
    • Lane departure warning en lane keep assist
    • Vermoeidheidsdetectie
    • Intelligent Speed Assist
    • Parkeersensoren achter
    • LED-verlichting
    • Stop/start-systeem
    • 3,5 inch TFT-cluster
    • Boordcomputer met LCD-scherm
    • Elektrisch bedienbare ramen vóór
    • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
    • Licht- en regensensor
    • Dacia Media Control met DAB+, Bluetooth en 4 speakers
    • Telefoonhouder en USB-C-aansluiting
    • 15 inch stalen velgen met wieldoppen

        Ga direct naar Dacia voor de beste Sandero-deal

        Waarom kiezen voor private lease?

        Private lease biedt de mogelijkheid om tegen een vast maandelijks bedrag in een nieuwe auto te rijden. Dit bedrag dekt alle uitgaven zoals afschrijving, belastingen, verzekeringen en onderhoud. Hierdoor vermijd je onverwachte financiële tegenvallers, aangezien alle kosten vooraf duidelijk zijn.

        Speciale editie
        NIEUW! Classics
        NIEUW! Classics

        148 pagina’s vol klassiekers en youngtimers

        Bestel hier
        Shane Jebbink
        Door Shane Jebbink

        Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

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