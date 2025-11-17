Goedkoopste auto met 1590 kilometer actieradius kost 21.300 euro

Nieuws

De nieuwe Dacia Sandero die op benzine én LPG rijdt en zo 1590 kilometer kan afleggen, staat voor 21.300 euro in de prijslijst. Maar die prijslijst begint met een nóg goedkopere Dacia …

Wat er allemaal nieuw is aan de Dacia Sandero, hebben we vorige maand uitgebreid besproken. Het is een upgrade voor het nieuwe modeljaar. Normaal worden we alleen enthousiast van omvangrijke facelifts of gloednieuwe modellen, maar bij Dacia is dat anders. Daar wordt elk dubbeltje zo vaak omgedraaid, dat elke upgrade in techniek of uitrusting een geschenk is.

Dacia Sandero: 1590 km op LPG en benzine

De Sandero rijdt nog steeds op LPG en doet dat beter dan ooit. De 1,2-liter turbomotor met drie cilinders krijgt er 20 pk bij (voortaan 120 pk) en doordat de LPG-tank is vergroot, bedraagt het totale rijbereik (LPG + benzine) nu tot 1590 km. Deze zogeheten Eco-G 120 staat in de prijslijst voor 21.300 euro. Hij is ook leverbaar met een moderne zestraps automaat met dubbele koppeling voor 23.900 euro.

Basismodel van 19.200 euro

Er bestaat nog steeds een Sandero van minder dan 20 mille, maar de basisprijs kruipt wel omhoog van 18.200 naar 19.200 euro. Bovendien is deze SCe 65 maar 65 pk sterk, ontbreekt een turbo en lust hij alleen benzine. Bovendien is het de simpelste uitvoering. Een touchscreen ontbreekt en je moet zelfs bijbetalen voor airco (600 euro). Er zijn ongetwijfeld maar weinig potentiële klanten die het jammer vinden dat deze uitvoerig later verschijnt.

Dacia Sandero prijzen

SCe 65 (benzine) – 19.200 euro

Eco-G 120 (LPG + benzine) – 21.300 euro

TCe 100 (benzine) – 22.700 euro

Eco-G 120 automaat (LPG + benzine) – 23.900 euro

Keuzestress: 3 bijna even dure uitvoeringen

Als je besluit voor de eerdergenoemde Sandero op LPG te gaan, dan is het nog knap lastig om de ideale uitvoering te kiezen. De Expression (21.300 euro), de Limited Edition (22.000 euro) en de Journey (22.600 euro) zitten qua prijs zo dicht bij elkaar, dat je heel goed moet kijken welke uitvoering voor jou de beste deal is.

Op de hoogte blijven van goedkope én dure auto's? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

De beste deal vinden is lastiger dan de huidige kabinetsformatie, want alleen bij de Limited Edition mag je gratis een andere lakkleur kiezen. Normaal betaal je 600 euro extra. Wij zijn vooral gecharmeerd van Jaune Ambré, de ambergele kleur van de afgebeelde Sandero Stepway. Maar het rekensommetje ziet er anders uit als je een blauwe (standaardkleur) of een witte (200 euro) wilt. Hoe dan ook zul je flink wat tijd doorbrengen in de prijslijst.

Dacia Sandero Stepway met 1480 km

De stoere Sandero Stepway is over de hele linie 2200 tot 2600 euro duurder dan de gewone Sandero. Er is geen basisversie met 65 pk. Tot slot valt het totale rijbereik van de Eco-G 120 iets kleiner uit: 1480 kilometer.