Dat deze auto hybride wordt, vindt heel Europa boeiend - behalve Nederland

Nieuws

Het ziet ernaar uit dat de succesvolle Dacia Sandero ook als een volwaardige hybride auto op de markt komt. Gaat Nederland hem nu wél omarmen?

De Dacia Sandero is een raadsel. Terwijl Europa wegloopt met de betaalbare hatchback, moeten we er in Nederland niet veel van hebben. In juni 2025 was de Sandero de bestverkochte auto van Europa. In Nederland stond-ie op een bedroevende 46de plaats.

Aan het begin van dit jaar belandde de Sandero nog op plek 132. Het gaat dus al wat beter. Maar zo verliefd als de rest van Europa zijn wij in Nederland nog niet.

Hybride Dacia Sandero

Wellicht vallen Nederlanders alsnog in katzwijm. Dacia is namelijk van plan om in elk segment waar het actief is een vorm van elektrificatie aan te bieden. Dat zet de deur wagenwijd open voor een hybride Sandero. Momenteel is de betaalbare hatchback alleen leverbaar met een benzinemotor en een combinatie van benzine en lpg.

Eerder dit jaar suggereerde CEO Denis Le Vot al dat de Sandero de hybride-aandrijflijn van de Dacia Jogger krijgt. De combinatie van een 1,6-liter viercilinder benzinemotor en twee elektrohulpjes genereert 141 pk. Een full hybrid dus.

De hybride Dacia Jogger is de krachtigste en tegelijkertijd de zuinigste Jogger die je kunt kopen, met een verbruik van ruim 1 op 21 gemiddeld. Om de aandrijflijn in de Sandero te lepelen, moet niet al te moeilijk zijn. Vanaf de voorkant tot de B-stijl zijn de Jogger en Sandero gelijk, aldus Le Vot. Betekent dit dat er inderdaad een hybride Sandero komt? "Ja, die komt er", bevestigt de CEO tegenover Auto Express.

Hybride in Nederland het populairst

Een hybride variant kan ervoor zorgen dat Nederlanders enthousiaster worden over de auto. (Mild) hybride is in Nederland immers de populairste aandrijving, met een marktaandeel van 48,3 procent in de eerste zes maanden van 2025. Of blijven wij eigenwijs en zien we de Sandero pas staan als-ie volledig elektrisch wordt?