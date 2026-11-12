Bestverkochte auto van Europa volledig op de schop - dit is wat we weten

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Niet de Volkswagen Golf of Renault Clio, maar de Dacia Sandero staat op 1 in de Europese verkopen. In 2028 komt de nieuwe Sandero en hier lees je alles wat we tot nu toe over Dacia’s bestseller weten - de meest geloofwaardige geruchten.

In 2028 komt de nieuwe Dacia Sandero op de markt. En dat is groot nieuws, want er is geen auto in Europa die beter verkoopt. De nieuwe generatie wordt lichter, krijgt een uitgesprokener ontwerp en een ingrijpend vernieuwd interieur. Voor het eerst komt er een volledig elektrische Sandero, maar hij blijft ook leverbaar met een hybride aandrijflijn. Die is helemaal nieuw.

Dacia gebruikt Clio-trucje

Dacia heeft een stevige positie in de autowereld, met betaalbare modellen die worden volgestopt met vertrouwde Renault-techniek. Maar de Roemenen hebben ook een zware dobber aan de Chinese merken, die Europa overspoelen met goedkoop spul met en zonder stekker.

De nieuwe Sandero blijft dan ook een prijspakker, al weten we uiteraard nog niet wat de exacte prijzen worden. Dacia's bestseller wordt in het voorjaar van 2028 onthuld, waarna hij in de zomer bij de dealer staat. Hij staat net als de huidige Sandero op het platform van de Clio, de lengte blijft dan ook ongeveer gelijk.

Dacia kijkt goed naar de kosten. Zo blijven volgens het goed ingelichte Autocar onderdelen als het dak, de A-stijlen, de deurconstructies en de ruiten ongewijzigd. Dat foefje paste Renault ook al toe bij de Clio. Die kwam vorig jaar op de markt en oogt totaal anders dan zijn voorganger, terwijl er onderhuids niet zoveel vernieuwd werd.

Grote bagageruimte

Uiterlijk gaat de nieuwe Sandero wat meer op de nieuwste Dacia-modellen lijken, zoals de nieuwe Striker (zie foto's hierboven). Voor het interieur belooft Dacia dat fysieke knoppen niet zullen verdwijnen. De binnenruimte blijft volgens Autocar vergelijkbaar en de bagageruimte krijgt een inhoud van 410 liter. Dat is meer dan de Skoda Fabia, Opel Corsa én Renault Clio.

Elektrische Dacia Sandero (2028)

Naast het uiterlijk zijn de nieuwe motoren het belangrijkste nieuws bij de Sandero. Daar gaat de bezem doorheen. Voor het eerst komt er een volledig elektrische versie. Die is welkom, want Dacia heeft nu alleen nog de Dacia Spring in de aanbieding.

Dacia wil voor 2030 vier volledig elektrische modellen aanbieden: de Spring, de Sandero, de Sandero Stepway en een vierde, nog onbekend model. Mogelijk wordt het de Bridger, waarover we eerder schreven:

Het huidige platform van de Sandero is nog niet geschikt voor elektrische auto’s. De technici van Dacia zijn er flink mee aan het stoeien, zodat er een elektromotor en een batterij onder de vloer passen. Tijdens al dat passen en meten moet ook 100 kilo gewicht worden bespaard.

De Sandero Electric krijgt dezelfde motor als de instapversie van de Renault 5, die 110 pk levert. Hij wordt aangedreven door een batterij van 44 kWh. Zoals het er nu naar uitziet, komt de actieradius precies op 400 kilometer uit.

Sandero op benzine

De Sandero krijgt in 2028 ook een nieuwe instapper op benzine. De 1,0-liter TCe met 100 pk maakt plaats voor een nieuwe 1,2-liter TCe-motor met hetzelfde vermogen. Hoewel de Sandero pas sinds kort te koop is met de Hybrid 155-aandrijflijn, is dit geen blijvertje. De 1,8-liter ruimt volgens de huidige plannen het veld voor een kleinere hybride aandrijflijn met minder vermogen. Deze komt ook in de Renault Clio en Captur te liggen. Of er weer een lpg-versie komt, is nog onduidelijk. Wel is zeker dat er opnieuw een Stepway op het programma staat.