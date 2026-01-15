Nieuws

In 2025 was de Dacia Sandero weer de bestverkochte auto van Europa. Maar ook buiten de geplaveide Europese wegen doet Dacia het uitstekend. Sterker nog, het gaat aan kop in de Dakar Rally. Mede dankzij een goede voorbereiding. Wij waren erbij.

Inmiddels is de loodzware Dakar Rally 2026 bijna twee weken onderweg. De vier equipes van de Dacia Sandriders zijn nog allemaal in de race. En dat niet alleen, met nummer één Nasser Al-Attiyah en nog twee teams bij de eerste tien, behoort Dacia tot de absolute top in Saudi-Arabië, waar de legendarische rally dit jaar verreden wordt.

Voorbereidingen Rally Raid Portugal

Zulke prestaties zijn natuurlijk geen toeval. Die zijn te danken aan een topteam van ervaren en getalenteerde coureurs en navigators. Aan de andere kant begint zelfs de beste coureur niets zonder goed materiaal en bekwame technici. Nog vóór de aanvang van ‘Le Dakar’ maakten we in Portugal kennis met de mensen en de machines achter het rallysucces.

Geen witte sokken en sandalen te bekennen

Vroeger waren Dacia-evenementen meestal samenkomsten van zuinig kijkende Logan MCV-fans die tips uitwisselden over goedkope lpg-stations en de laatste aanbiedingen bij de Aldi. Een groter contrast met ons bezoek aan de Dacia Sandriders in Portugal is nauwelijks denkbaar.

Het gigantische rallybivak bij het Zuid-Portugese Grândola staat vol tenten en trucks en het is een komen en gaan is van fans, journalisten en rallywagens. Uiteraard treffen we er een heleboel Dacia-liefhebbers, maar die lijken in geen enkel opzicht op de ‘Daciasten’ van het eerste uur.

Hier geen mensen in korte broek, witte sokken en sandalen, die onder het genot van thermoskoffie en zelf gesmeerde kadetjes, bespaartips uitwisselen. Er heerst een georganiseerde chaos, waarin het gegier van luchtsleutels, het gezoem van hydraulische bruggen en V6-gebrul de boventoon voeren.

Dacia's met zes cilinders en 360 pk ...

Drie Dacia’s staan met geopende vleugeldeuren onder de tenten, waar monteurs hun werkzaamheden af en toe onderbreken om te overleggen met coureurs en officials. Weer anderen bestuderen diagrammen en grafieken op laptops.

De rallywagens zijn ontwikkeld door het Britse Prodrive, dat veel expertise heeft op het gebied van autosport. De centraal geplaatste 3,0-liter V6 met dubbele turbo is afkomstig van Dacia’s concerngenoot Nissan. Hij levert een vermogen van 360 pk en een koppel van 540 Nm.

Die power is goed voor een honderdsprint van 5 seconden en een (begrensde) topsnelheid van 170 km/h. Ondanks de veelvuldig toegepaste lichtgewicht materialen, weegt een Sandrider tegen de twee ton. Dat is wel inclusief de twee enorme reservewielen, die samen met de uitgebreide gereedschapsset en extra onder­delen deel uitmaken van de rally-uitrusting.

Opmaat naar Dakar

De rijdersteams van de Dacia Sandriders zijn erop gebrand om in Portugal een goed resultaat neer te zetten, want de Dakar Rally is niet ver meer weg. Bij de editie van 2025 behaalde viervoudig Dakar-winnaar Al-Attiyah met zijn Belgische navigator Edouard Boulanger voor Dacia een goede, maar evengoed frustrerende vierde plek.

Zijn beroemde collega, de Franse rallylegende Sébastien Loeb, verliet de strijd voortijdig na een koprol. De Spaanse Cristina Gutiérrez reed de wedstrijd wel uit, maar moest door pech genoegen nemen met een 41ste plaats. Van de 439 gefinishte deelnemers – dat dan weer wel.

Dacia gaat voor de winst

Voor de Dakar Rally van 2026 liggen de ambities een stuk hoger, aldus teamleider Tiphanie Isnard, die we in het bivak tegenkomen: “Dit jaar was ons eerste Rally Raid-seizoen en dat hebben we vooral benut om te leren en om onze auto’s te optimaliseren. Desondanks staan we er goed voor. Ons streven om de volgende Dakar te winnen, achten we dan ook zeker realistisch.”

Rally Raid vs. WRC

Wat is eigenlijk het verschil tussen Rally Raid en het bekende WRC World Championship Rally? Die vraag stellen we aan Sébastien Loeb, een ware legende in de rallysport. Tussen 2004 en 2012 won hij negen (!) keer het WRC (Wereldkampioenschap Rally).

Tevens was de Fransman actief als testrijder voor de Formule 1, en heeft hij geracet in onder meer de GT-klasse en het WTCC (World Touring Car Champion­ship). Rally Raid heeft wat hem betreft wel het hoogste rock-’n-rollgehalte. Hoger ook, dan het reguliere WRC.

Loeb: “In het WRC kun je de rallystages perfect voor­bereiden. Je krijgt de exacte route, die je meermaals kunt proefrijden. Daarbij wordt alles op video opgenomen, zodat je naderhand ‘droog’ kunt oefenen en de navigator zijn pace-notes zo nodig kan optimaliseren. Zo kun je elke bocht en elke jump tot in de perfectie nemen. Het draait om precisie, om milliseconden, ook omdat de ­stages relatief kort zijn.

Bij Rally Raid krijg je het roadbook pas aan de start en moet je veel meer improviseren. Het leuke is dat je hierdoor vaker kunt of zelfs móét driften. De rol van de navigator is bij Rally Raid ook veel belangrijker, temeer omdat de routes meestal door zwaar terrein gaan.

Hij zit met het roadbook op schoot, terwijl ik alleen maar zie wat er recht voor me gebeurt. Een ander verschil met het WRC is dat je grotere afstanden aflegt: per proef tot meer dan 600 kilometer.”

Wiel wisselen in anderhalve minuut

En bij pech onderweg staat niet achter elke zandduin een team engineers klaar om je te helpen. Loeb: “Zo nodig kunnen mijn navigator en ik binnen anderhalve minuut een wiel wisselen.”

Daarbij worden ze geholpen door vijf extra bout­gaten in de wielen; zo ­hoeven ze niet exact in een heel specifieke positie te ­worden gedraaid. Maar ook voor het vervangen van een stuurstang of draagarm draaien Loeb en zijn bijrijder hun hand niet om: “Dat kost ons een minuut of vier.”

Zand happen

Bij de eerste lange etappe van de rally Raid Portugal staan we langs een zandweg die door verdorde landerijen voert. Vandaag rijden daar geen gemoedelijk knorrende boerentrekkers, maar agressief klinkende rallymonsters.

Lang voordat je ze daadwerkelijk hoort, zie je een voortrazende stofwolk. Pas wanneer die tot op enkele honderden meters is genaderd, zie en hoor je dat er geen windhoos in aantocht is, maar een op hol geslagen rallywagen.

De eerste auto die passeert, maakt in de tweede bocht een flinke powerslide. Gaaf om te zien, tegelijkertijd beseffen we dat een klein stuurfoutje van een rallyrijder ons fataal kan worden. Het enige dat ons van de langsrazende auto’s scheidt, is een stuk prikkeldraad, gespannen tussen magere houten paaltjes.

En wanneer we even later onze neus snuiten, hebben we een lading zand in onze zakdoek waarmee een kleuterklas een leuke middag kan beleven.

Veelbelovend resultaat

In het totaalklassement van ‘Portugal’ eindigen alle Sandriders in de top 10. Uiteindelijk wordt Loeb derde, Al-Attiyah vijfde en Cristina Gutiérrez legt beslag op de achtste plaats.

Ook bij de Rally Raid Marokko deed Dacia goede zaken. Sébastien Loeb schreef de wedstrijd op zijn naam, maar uiteindelijk eindigde Nasser Al-Attiyah (tweede) boven Loeb (vierde) in het kampioensklassement. Niettemin zijn de Sandriders ervan overtuigd dat ze in Le Dakar goede zaken kunnen doen.

Om de kansen daarop te vergroten, hebben ze een vierde team toegevoegd; de Braziliaanse rallyrijder Lucas Moraes (ex-Toyota) krijgt gezelschap van de Duitser ­Dennis Zenz als navigator. En inderdaad gaat het in Dakar allesbehalve slecht, zoals de tussenstand twee dagen voor de finish laat zien. Maar niets is zeker ...

Tussenstand Dakar Rally 2026

Rang Deelnemers Team 1 Nasser Al-Attiyah - Fabian Lurquin The Dacia Sandriders 2 Henk Lategan - Brett Cummings Toyota Gazoo Racing W2RC 3 Nani Roma - Alex Haro Ford Racing 4 Sébastien Loeb - Edouard Boulanger The Dacia Sandriders 5 Mathieu Serradori - Loïc Minaudier Century Racing Factory Team 6 Mattias Ekström - Emil Bergkvist Ford Racing 7 Carlos Sainz - Lucas Cruz Ford Racing 8 Lucas Moraes - Dennis Zenz The Dacia Sandriders 9 Toby Price - Armand Monléon Toyota Gazoo Racing W2RC 10 Saood Variawa - François Cazalet Toyota Gazoo Racing SA

Cristina Guttierrez en haar navigator Pablo Moreno staan op de veertiende plek.