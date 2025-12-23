Top 10 - De populairste koopadviezen van 2025

Nieuws

Onze koopadviezen helpen mensen om een beter beeld te krijgen van de problemen, betrouwbaarheid en prijzen van allerlei auto’s die als occasion op de markt zijn te vinden. Deze 10 modellen interesseerden jullie het meest en werden het vaakst gelezen in 2025.

1. Lynk & Co 01 (2021-heden)

Een tweedehands Lynk & Co 01 is goedkoper, ruimer én luxer dan een gebruikte Volvo XC40. Te mooi om waar te zijn? We duiken in de plussen en de minnen.

2. Mazda CX-30 (2019-heden)

De Mazda CX-30 is een mooie compacte SUV. Maar op de occasionmarkt is een fraai snoetje alleen natuurlijk niet genoeg om het predicaat ‘aanrader’ te krijgen ...

3. Dacia Sandero (2021-heden)

Dacia is met een inhaalslag bezig op het gebied van comfort, luxe en techniek. Elders in Europa wordt dat beloond met goede verkoopcijfers. In Nederland oogsten Dacia-rijders nog vaak een meewarige glimlach. Wie een tweedehands Dacia Sandero durft te kopen, lacht vriendelijk terug …

4. Opel Astra (2015-2021)

Nieuw is de Opel Astra niet zo populair meer, maar als occasion wel. Hoe het zit met de potentiële problemen en de betrouwbaarheid van een tweedehands Opel Astra K (2015-2021), lees je hier.

5. Mazda CX-5 (2017-2025)

De derde generatie van de Mazda CX-5 staat nét bij de dealer. Maar er is minstens één goede reden om de voorkeur te geven aan het huidige model; lekker veel knoppen. Maar hoe betrouwbaar is de CX-5 en welke problemen kun je verwachten? Dat vertellen we je in dit koopadvies.

6. Toyota C-HR (2016-2024)

Eigenlijk was de nieuwe Toyota C-HR in 2016 bedoeld voor jonge creatieve stedelingen. In de praktijk rijden er vooral boomers en ouders met kleine kinderen in. Is het een goed idee om nu een tweedehands C-HR te kopen? Wij vertellen het je.

7. Nissan Qashqai (2014-2021)

Lees voordat je een tweedehands Nissan Qashqai koopt, ons aankoopadvies over de problemen en betrouwbaarheid. De tweede generatie van de Qashqai (2014-2021) is nog steeds een courante auto en werd vooral in 2015, 2017 en 2018 goed verkocht.

8. Peugeot 5008 (2017-2024)

Vink je op Marktplaats.nl de hokjes ‘zeven zitplaatsen’, oudste bouwjaar 2017 en een prijs tot 20.000 euro aan? Dan krijg je een heleboel exemplaren van de Peugeot 5008 voorgeschoteld. Een mooie, fijne gezinsauto – maar wel met een paar haken en ogen.

9. Volkswagen ID.3 (2020-heden)

De occasionprijzen van EV’s zoals de Volkswagen ID.3 zijn gekelderd. Is dit hét moment om zo’n voordelige tweedehands ID.3 met een nette kilometerstand op de kop te tikken? Want straks verdwijnen ze massaal naar het buitenland. We gaan op onderzoek uit.

10. BMW 3-serie (F30/F31, 2012-2019)

BMW is vermaard om zijn zescilinders, maar bij de BMW 318i van de F30-generatie ging dit cilinderaantal pardoes door de helft. Gelukkig zijn er nog genoeg andere versies om uit te kiezen als je een tweedehands BMW 3-serie zoekt. Welke moet je hebben en welke liever niet?